Samsung Galaxy Fold за 900$? Спасибо, не надо

Вот так вот мы зажрались, что нам могут предложить революционный смартфон, который до этого стоил больше двух тысяч долларов, а мы так просто отказываемся и говорим, что не готовы его покупать. Я не хочу покупать Samsung Galaxy Fold за 900 долларов даже не из-за того, что это дорого, а наоборот — из-за того, что это дешево. Если и покупать в этом году новый складной телефон, я хочу заплатить за него полторы-две тысячи долларов. Я не сошел с ума и не выиграл миллион долларов. Наоборот, я максимально прагматично подхожу к этому вопросу и могу объяснить свою позицию, с которой вы, возможно, согласитесь.

Когда выпустили первый складной телефон

Первый складной смартфон был представлен в прошлом году компанией Samsung. И пускай через пару дней Huawei выкатила свой складной аппарат, именно корейцы являются родоначальниками жанра ”новых раскладушек”.

О том, что компания не просто первой стартовала, но и уверенно лидирует, говорит тот факт, что в начале года Samsung Galaxy Z Flip очень неплохо продавался, а статистикой продаж Huawei Mate Xs за 200 000 рублей с нами никто и не делится.

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Первое устройство со складным экраном от Samsung, которое получило название Samsung Galaxy Fold, стоило 1 980 долларов. Цена второго складного смартфона компании — Samsung Galaxy Z Flip с самого начала крутилась в районе полутора тысяч долларов. Это уже было намного приятнее.

Когда выйдет дешевый складной телефон

Теперь появилась информация, что уже в этом году может появиться складной Samsung, который будет стоить всего 900 долларов. Кто-то говорит, что выпустят его уже в этом году одновременно с Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2, но кто-то в этом сомневается и делает ставку на следующий год. И то, и другое, как по мне, является плохой идеей.

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Одним из тех источников, которые говорят о появлении новинки уже через месяц, является SamMobile и даже утверждает, что ее цена составит один миллион вон в Южной Корее или 900 долларов в США.

Самый главный вопрос в этом случае заключается в том, чем Samsung придется пожертвовать ради возможности снизить цену примерно в два раза? Даже если основной Samsung Galaxy Fold 2 в этом году будет дешевле, чем в прошлом, то и 1,5-кратная разница будет очень большой.

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Все из-за того, что в этом телефоне львиную долю стоимости составляет экран. Это принципиально новая технология, на разработку которой затратили миллиарды долларов. В остальном телефон не блещет какими-то изысками и его аналог с технической точки зрения можно купить за 700-800 долларов. Выходит, что больше тысячи долларов заложено на стоимость экрана, шарнира и прочих атрибутов именно этого смартфона. Сюда же входят существенные суммы, заложенные на производственный брак, который выявляется на заводе, и тот, что всплывет уже в ходе эксплуатации. Экран, а то и весь телефон надо будет менять, а это расходы, которые тоже нельзя не учитывать в итоговой стоимости

Как можно сделать дорогой смартфон дешевле

Учитывая, что Samsung Galaxy Fold не является самым топовым устройством с точки зрения внутренних компонентов, остается только догадываться, на чем еще можно сэкономить. Именно упрощение камеры и других частей по мнению аналитиков и инсайдеров позволит добиться снижения стоимости. Но из какого [навоза] и палок будет сделан смартфон, если железо, на которое и так отводилось несколько сотен долларов, еще упростить?

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Маловероятно, что за год Samsung нашла способ настолько удешевить технологию экрана, чтобы смартфон действительно стоил так мало. По сообщениям аналитиков, предлагается сэкономить на камере, которая станет проще и получит меньшее количество модулей. Учитывая, что оригинальный Samsung Galaxy Fold и так не рвал рейтинги камер, экономия на этом точно не пойдет ему на пользу.

Так же проще станет и процессор. Говорить о Snapdragon 865 Plus и тем более Snapdragon 875 (если Galaxy Fold Lite выйдет чуть позже) ждать однозначно не стоит. В лучшем случае это будет Snapdragon 765 и даже, скорее всего, без 5G.

Каким будет бюджетный Galaxy Fold

А больше, собственно, и экономить-то не на чем. Но вы только представьте себе, как вы покупаете телефон за 900 долларов, а он работает, как Jinga Fresh, зато у него будет складной экран. Скорее всего, еще будут и проблемы с надежностью, но это уже отдельная история. С учетом сказанного, идея выпуска такого устройства выглядит очень сомнительной и я точно не захотел бы себе его покупать. Ладно бы еще складной экран был чем-то прям ВАУ, но все равно на нем будет складка и все равно ее будет видно. Я продолжаю говорить, что это технология будущего, но пока еще рано пихать ее во все щели. Не думаю, что так компания собирается набрать больше фидбэка. Его и так достаточно для ”железки”.

Как обычно, предлагаю обсудить, готовы ли вы купить Galaxy Fold за 900 долларов или лучше топовый классический флагман за эти деньги? Адрес нашего Telegram-чата вы знаете.

Единственным спасением ситуации с выходом Samsung Galaxy Fold Lite может быть только перевыпуск прошлогоднего аппарата (обычного Fold) на фоне суперкрутого Fold 2. Тогда идея действительно может быть перспективной, но сильно надеяться на это не стоит.