Huawei рассказала, какие устройства первыми получат Android 11

Несмотря на то что Android 11 ещё не вышла, многие производители уже давно пытаются ловить хайп на предстоящем релизе. Сделать это оказалось довольно просто. Всего-то и нужно, что опубликовать хоть небольшой список устройств, которые получат обновление, и ждать положительной реакции от аудитории. Это самый простой способ, ведь определить, какие смартфоны обновятся до следующей версии Android, а какие нет, можно по их возрасту. Очевидно, поэтому данным способом пользуются только никому неинтересные бренды, тогда как интересные до последнего сохраняют тайну, хоть не всегда это у них получается.

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На первом этапе Huawei планирует обновить до Android 11 более 20 устройств. Такие данные приводятся на странице бренда в социальной сети Weibo. В этот список пока входят не только смартфоны, но и планшеты, обновление большей части которых, однако, компания планирует отложить на второй этап.

Как устройства Huawei обновятся до Android 11

Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20 RS Porsche Design, Mate X

Huawei P40, P40 Pro

Huawei P30, P30 Pro

Huawei Nova 6 5G, Nova 5T, Nova 5T Pro, Nova 5i Pro

Huawei MatePad, MediaPad M6

Honor V30 Pro, V20, 20/20 Pro, Honor 20s, Honor 20 Youth Edition, Honor 9X Pro.

Как видите, список устройств, которым светит Android 11, довольно обширен, причём это только первый этап. Очевидно, что по его завершении компания начнёт обновлять и другие устройства. В их число, скорее всего, войдут оставшиеся планшеты, бюджетные смартфоны и новинки, которые будут выходить после официального релиза Android 11.

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Возможно, вы не обратили внимание, но почему-то числе претендентов на Android 11 отсутствует Honor 9X, хотя присутствует его улучшенная версия – Honor 9X Pro. Я допускаю, что составители списка просто забыли включить классический смартфон, ведь у них с продвинутой конфигурацией абсолютно идентичное железо. Однако не следует исключать, что китайцы в свойственной им манере решили просто-напросто слить клон Huawei P Smart Z, который в число привилегированных аппаратов тоже не попал.

Когда выйдет EMUI 11

Очень любопытна формулировка «этап», которой пользуется Huawei. Несмотря на то что в список выше входят устройства, которые планируется обновлять на первом этапе, что именно считать этапами, как долго они длятся и какой момент является переходом между ними, компания не уточняет. Очевидно, таким образом китайцы просто оставляет себе пространство для манёвра, избегая оглашения конкретных дат. Однако примерные сроки выхода EMUI 11 нам всё-таки известны.

Распространение EMUI 11, построенной на базе Android 11, планируется начать уже в третьем квартале 2020 года. В такой прогноз очень сложно поверить, поскольку для этого обновление должно выйти ещё до истечения сентября. Однако вряд ли это случится так скоро, учитывая, в этом году Google была вынуждена больше чем на месяц отложить запуск тестовой сборки обновлённой ОС. Поэтому я бы предположил, что Android 11 выйдет только в октябре, а до аппаратов Huawei доберётся в лучшем случае к ноябрю.

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С одной стороны, задержки в обновлении, которые характерны для смартфонов Huawei, можно понять. Всё-таки компания находится в опале и пытается всячески противостоять козням, которые ей строит правительство США. Но, с другой стороны, я бы на месте руководства Huawei поостерёгся делать громкие заявления о сроках выпуска обновлений, учитывая, что сдержать слово у них, скорее всего, не получится. Конечно, можно предположить, что Huawei располагает инсайдерской информацией о сроках запуска Android 11, но, учитывая проблемы, которые одна за одной валятся на голову Google, китайцы ввергают себя в серьёзную зависимость от настроения поискового гиганта.