Как выглядит противоударный телефон 2021 года?

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Иван Герасимов 2

Motorola возродила линейку бронебойных, ударопрочных смартфонов Defy. В 2010 году это был первый защищенный смартфон на Android, добравшийся до массовой продажи. Спустя 11 лет после выхода первого поколения Defy, компания анонсировала версию 2021-го модельного года. Устройство унаследовало ударопрочность и защищенность от первого поколения и получило достаточно актуальную начинку. А учитывая то, что компания всегда уделяла повышенное внимание качеству своих продуктов, не стоит сомневаться, что новинка действительно придется покупателям по душе.

Motorola Defy 2021 устойчив не просто к брызгам, он устойчив к погружению в воду

В свое время первая версия Motorola Defy не нашла особой популярности среди пользователей, можно сказать, прошла совершенно незамеченной среди широких масс. Это совсем не удивительно: ниша защищенных телефонов – весьма узкая и специфическая. Но попытка – не пытка, Motorola продолжает пытаться оседлать волну воскрешения старых устройств, но с небольшим нюансом — при создании этого устройства в компании руководствовались тем, что устройством можно будет пользоваться не только в экстремальных условиях, но и в повседневной жизни. Что получилось на этот раз?

Какой ударопрочный влагозащищенный смартфон выбрать в 2021

В предыдущий раз компании удалось воскресить линейку RAZR, хотя отзывы были достаточно противоречивые: с одной стороны, нестандартный формфактор для нашего времени, с другой – его практичность, начинка устройства и цена. Глупо сравнивать RAZR и Defy – это абсолютно разные категории устройств, начиная от цены и заканчивая требованиями покупателей. Второй, безусловно, подойдет экстрималам, любителям активных видов спорта и туристам, покоряющим новые неизведанные места и горные вершины. Недаром производством занималась Bullitt Group – компания, которая разрабатывает живучие смартфоны для CAT.

На корпусе есть специальный карабин для крепления ремешка

Кроме того, смартфон подойдет брутальным ребятам, не разменивающимся на сантименты, которые ценят надежность – например, строителям, военным и другим представителям опасных профессий. Defy защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, соответствующий военному стандарту MIL-SPEC 810H. Кроме того, для защиты дисплея установлено стекло Corning Gorilla Glass Victus толщиной 0,7 мм, утопленное в корпус еще на 0,5 мм. Судя по этому, так просто расправиться с Motorola Defy, уронив его в озеро или с 10-го этажа, не получится. Лично у меня возникает лишь один вопрос – выпустят ли для него чехлы? Напишите свои предположения в наш уютный чат в телеграме.

Противоударный смартфон с отличной камерой и батареей

В перерывах между катанием на водных лыжах, сноубордингом, или, скажем покорением горных вершин, можно немного и поиграть, полазить в интернете, проверить соцсети – этому поспособствует установленный в смартфоне восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 662 с 4 ГБ оперативной и 64 гб встроенной памяти, а также HD+ дисплей на 6,5 дюймов. Маловато встроенной памяти? Вставляем карту MicroSD и продолжаем занятие активными видами спорта. Snapdragon 662 в данном случае – панацея от всех болезней, в том числе, и от высокой цены устройства, впрочем, как и приемлемый IPS экран (поговаривают, что даже у первого Defy рамки экрана были меньше).

При всей своей брутальности Motorola Defy выглядит безумно круто

Пережить заново эмоции от путешествий или снять селфи на фоне дикой природы поможет фронтальная камера на 8 мегапикселей и задняя камера, состоящая из трех объективов — основная камера 48 мегапикселя, 2 мегапикселя датчик глубины и еще 2 — макросенсор.

С Motorola Defy не страшно отправиться в длительное путешествие – на связи вы останетесь благодаря аккумулятору на 5000 мА*ч. Кроме того, быстро восполнить заряд поможет технология TurboPower, предусматривающая мощность до 20 Вт. Само собой, в смартфоне имеется водонепроницаемый разъем Type-C.

На борту также имеется NFC, датчик отпечатка пальцев, Bluetooth 5.0. Особо стоит отметить наличие 3.5 мм разъема для наушников – приемлемо!

По умолчанию в Motorola Defy установлен Android 10 с возможностью обновления до Android 11. К сожалению, никакой информации о том, будет ли доступно обновление до Android 12.

Из приятных бонусов – в комплекте есть ремешок с эмблемой Motorola, а на самом устройстве – специальный карабин для крепления ремешка, а также блок для быстрой зарядки на 20 Вт – для серьезных людей, не переживающих за экологию.

Держать телефон в руке, может, и не совсем удобно, но весьма приятно – корпус ассиметричный, рифлёный. Снизу – вставка мятного цвета, обозначающая, что это защищенный смартфон.

Заслуживает похвалы диапазон температур для использования устройства – от -30 до +70 градусов Цельсия. Только вдумайтесь - с ним официально можно париться в бане!

Корпус Motorola Defy слегка ассиметричен, что делает его узнаваемым среди других смартфонов

Стоит ли приобретать противоударный смартфон в 2021

Defy должен появиться в продаже уже в ближайшее время, в Европе цена будет составлять около 330 евро (около 28500 рублей). Defy уверенно входит в категорию премиальных ударопрочных смартфонов как раз между Doogee S95 и CAT S62.

На выходе мы получили доступный смартфон-внедорожник с хорошим процессором Qualcomm 600-й серии, емким аккумулятором на 5000 мА*ч и неплохой тройной камерой. Кому стоит приобретать этот смартфон? В первую очередь тем, у кого активный образ жизни. С таким телефоном можно чувствовать себя в безопасности. В безопасности будут и все данные, в том числе, фотографии из путешествий – он защищен от ударов и воды по высшему уровню.

Задняя панель Motorola может посоревноваться по узнаваемости с Apple

Впрочем, даже если вы — городской житель, посещаете парки, ездите на метро, катаетесь на самокате – трудно предугадать, что случится. Да и выделиться в компании друзей с безликими одинаковыми телефонами всегда получится. В конце концов, вряд ли обычный «гражданский» смартфон может наколоть горсть орехов на небольшую компанию друзей.

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2 комментария
  1. soldatick_san

    Частенько хожу в различные походы, данный аппарат заинтересовал своими функциями, связанными с аккумулятором и противоударностью, возможно рассмотрю к покупке.

    • Иван Герасимов

      Обязательно протестируем его во всех условиях как только он у нас окажется))

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