Как выглядит противоударный телефон 2021 года?

Motorola возродила линейку бронебойных, ударопрочных смартфонов Defy. В 2010 году это был первый защищенный смартфон на Android, добравшийся до массовой продажи. Спустя 11 лет после выхода первого поколения Defy, компания анонсировала версию 2021-го модельного года. Устройство унаследовало ударопрочность и защищенность от первого поколения и получило достаточно актуальную начинку. А учитывая то, что компания всегда уделяла повышенное внимание качеству своих продуктов, не стоит сомневаться, что новинка действительно придется покупателям по душе.

В свое время первая версия Motorola Defy не нашла особой популярности среди пользователей, можно сказать, прошла совершенно незамеченной среди широких масс. Это совсем не удивительно: ниша защищенных телефонов – весьма узкая и специфическая. Но попытка – не пытка, Motorola продолжает пытаться оседлать волну воскрешения старых устройств, но с небольшим нюансом — при создании этого устройства в компании руководствовались тем, что устройством можно будет пользоваться не только в экстремальных условиях, но и в повседневной жизни. Что получилось на этот раз?

Какой ударопрочный влагозащищенный смартфон выбрать в 2021

В предыдущий раз компании удалось воскресить линейку RAZR, хотя отзывы были достаточно противоречивые: с одной стороны, нестандартный формфактор для нашего времени, с другой – его практичность, начинка устройства и цена. Глупо сравнивать RAZR и Defy – это абсолютно разные категории устройств, начиная от цены и заканчивая требованиями покупателей. Второй, безусловно, подойдет экстрималам, любителям активных видов спорта и туристам, покоряющим новые неизведанные места и горные вершины. Недаром производством занималась Bullitt Group – компания, которая разрабатывает живучие смартфоны для CAT.

Кроме того, смартфон подойдет брутальным ребятам, не разменивающимся на сантименты, которые ценят надежность – например, строителям, военным и другим представителям опасных профессий. Defy защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, соответствующий военному стандарту MIL-SPEC 810H. Кроме того, для защиты дисплея установлено стекло Corning Gorilla Glass Victus толщиной 0,7 мм, утопленное в корпус еще на 0,5 мм. Судя по этому, так просто расправиться с Motorola Defy, уронив его в озеро или с 10-го этажа, не получится. Лично у меня возникает лишь один вопрос – выпустят ли для него чехлы? Напишите свои предположения в наш уютный чат в телеграме.

Противоударный смартфон с отличной камерой и батареей

В перерывах между катанием на водных лыжах, сноубордингом, или, скажем покорением горных вершин, можно немного и поиграть, полазить в интернете, проверить соцсети – этому поспособствует установленный в смартфоне восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 662 с 4 ГБ оперативной и 64 гб встроенной памяти, а также HD+ дисплей на 6,5 дюймов. Маловато встроенной памяти? Вставляем карту MicroSD и продолжаем занятие активными видами спорта. Snapdragon 662 в данном случае – панацея от всех болезней, в том числе, и от высокой цены устройства, впрочем, как и приемлемый IPS экран (поговаривают, что даже у первого Defy рамки экрана были меньше).

Пережить заново эмоции от путешествий или снять селфи на фоне дикой природы поможет фронтальная камера на 8 мегапикселей и задняя камера, состоящая из трех объективов — основная камера 48 мегапикселя, 2 мегапикселя датчик глубины и еще 2 — макросенсор.

С Motorola Defy не страшно отправиться в длительное путешествие – на связи вы останетесь благодаря аккумулятору на 5000 мА*ч. Кроме того, быстро восполнить заряд поможет технология TurboPower, предусматривающая мощность до 20 Вт. Само собой, в смартфоне имеется водонепроницаемый разъем Type-C.

На борту также имеется NFC, датчик отпечатка пальцев, Bluetooth 5.0. Особо стоит отметить наличие 3.5 мм разъема для наушников – приемлемо!

По умолчанию в Motorola Defy установлен Android 10 с возможностью обновления до Android 11. К сожалению, никакой информации о том, будет ли доступно обновление до Android 12.

Из приятных бонусов – в комплекте есть ремешок с эмблемой Motorola, а на самом устройстве – специальный карабин для крепления ремешка, а также блок для быстрой зарядки на 20 Вт – для серьезных людей, не переживающих за экологию.

Держать телефон в руке, может, и не совсем удобно, но весьма приятно – корпус ассиметричный, рифлёный. Снизу – вставка мятного цвета, обозначающая, что это защищенный смартфон.

Заслуживает похвалы диапазон температур для использования устройства – от -30 до +70 градусов Цельсия. Только вдумайтесь - с ним официально можно париться в бане!

Стоит ли приобретать противоударный смартфон в 2021

Defy должен появиться в продаже уже в ближайшее время, в Европе цена будет составлять около 330 евро (около 28500 рублей). Defy уверенно входит в категорию премиальных ударопрочных смартфонов как раз между Doogee S95 и CAT S62.

На выходе мы получили доступный смартфон-внедорожник с хорошим процессором Qualcomm 600-й серии, емким аккумулятором на 5000 мА*ч и неплохой тройной камерой. Кому стоит приобретать этот смартфон? В первую очередь тем, у кого активный образ жизни. С таким телефоном можно чувствовать себя в безопасности. В безопасности будут и все данные, в том числе, фотографии из путешествий – он защищен от ударов и воды по высшему уровню.

Впрочем, даже если вы — городской житель, посещаете парки, ездите на метро, катаетесь на самокате – трудно предугадать, что случится. Да и выделиться в компании друзей с безликими одинаковыми телефонами всегда получится. В конце концов, вряд ли обычный «гражданский» смартфон может наколоть горсть орехов на небольшую компанию друзей.