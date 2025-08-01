Какие полноразмерные беспроводные наушники с шумоподавлением выбрать для использования с Android

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Кирилл Пироженко

В 2025 году выбор на рынке беспроводных наушников просто огромный. Вы можете остановиться на TWS, купить спортивную версию каких-нибудь затычек, соединенных небольшим проводом, и порадовать себя полноразмерными наушниками, которые не просто погрузят вас в вашу любимую музыку, но и раскроют ее совершенно с другой стороны. Правда, остановиться на какой-то конкретной модели достаточно сложно. Мы решили немного облегчить вам выбор и рассказать про UGREEN Studio Pro.

Какие полноразмерные беспроводные наушники с шумоподавлением выбрать для использования с Android. В обоих цветах наушники выглядят здорово. Фото.

В обоих цветах наушники выглядят здорово

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Я провел с этими наушниками больше недели и, забегая немного вперед, могу сказать, что по соотношению цены, качества и возможностей это одно из самых интересных предложений на рынке. Давайте более подробно остановимся на функциях UGREEN Studio Pro и определимся, стоит ли их покупать в пару к Android-смартфону.

Большие беспроводные наушники

Большие беспроводные наушники. Даже в, казалось бы, скучном черном цвете UGREEN Studio Pro выглядят здорово. Фото.

Даже в, казалось бы, скучном черном цвете UGREEN Studio Pro выглядят здорово

Начать рассказ про UGREEN Studio Pro хочется с их внешнего вида. Наушники получились действительно стильными, и этого у них не отнять. Что в черном, что в белом цвете устройство выглядит здорово. Порадовали и материалы корпуса. Амбушюры выполнены из мягкой экокожи, пластик надежный, при сгибании не хрустит и не скрипит, металлическое основание на дужке добавляет прочности всей конструкции.

Большие беспроводные наушники. UGREEN Studio Pro отлично, удобно сидят как на голове взрослого человека. Фото.

UGREEN Studio Pro отлично, удобно сидят как на голове взрослого человека

Большие беспроводные наушники. Так подойдут и ребенку. Фото.

Так подойдут и ребенку

Отдельно хочу отметить большое количество размерных настроек. Наушники можно как раздвинуть под большую голову, так и сдвинуть, что они легко сядут на голову пятилетнему ребенку. В общем, с точки зрения дизайна и впечатлений от материалов UGREEN Studio Pro получают однозначную пятерку.

Управление беспроводными наушниками

Управление беспроводными наушниками. Кнопка включения и регулировки громкости. Фото.

Кнопка включения и регулировки громкости

Беспроводные наушники UGREEN Studio Pro получили и удобное управление основными функциями непосредственно с них. На правом наушнике располагаются кнопки регулировки громкости, включения и переключения режима шумоподавления.

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Управление беспроводными наушниками. Переключатель режима шумоподавления. Фото.

Переключатель режима шумоподавления

Все кнопки очень легко можно нащупать, а благодаря их расположению вы их никогда между собой не перепутаете и всегда сделаете всё, что вам необходимо.

Управление беспроводными наушниками. Кнопки в UGREEN Studio Pro можно настроить на новые действия. Фото.

Кнопки в UGREEN Studio Pro можно настроить на новые действия

Отдельно отмечу, что в приложении Ugreen Home можно настроить двойное, тройное и долгое нажатие, что позволит даже переключать треки, не прикасаясь к смартфону.

Приложение для наушников

Кстати, что касается приложения Ugreen Home. С помощью него можно легко законнектить наушники со смартфоном, управлять шумоподавлением и его глубиной и настроить эквалайзер под вашу музыку и предпочтения. Однако есть у программы одна очень интересная особенность. По какой-то причине она отсутствует в Google Play. Качать ее пришлось с сайта Ugreen.

Приложение для наушников. Можно настроить глубину шумоподавления и поменять эквалайзер. Фото.

Можно настроить глубину шумоподавления и поменять эквалайзер

Не сказать, что это серьезная проблема, но лучше бы была возможность загрузить приложение из какого-нибудь магазина. Отдельно отмечу, что помимо банального включения шумоподавления у вас есть возможность выбрать его глубину. Есть сразу три варианта: легкий, средний и глубокий, ну а если вы сами не можете определиться с оптимальным выбором, то включите адаптивный шумодав, и наушники сами будут подстраивать глубину под окружающую среду.

Беспроводные наушники с хорошим звуком

UGREEN Studio Pro — это все-таки наушники, и важно качество звука, которое они предлагают. На стоковых настройках он мне вообще не понравился. Показался очень плоским, а отсутствие басов просто напугало. Однако стоило переключить эквалайзер с классики на рок, и наушники заиграли другими красками. Басы стали ярко выраженными, инструменты хорошо прослушиваются, голос четкий. В общем, претензии практически полностью улетучились.

Беспроводные наушники с хорошим звуком. Наушники плотно прилегают к голове, даже если вы носите кепки. Фото.

Наушники плотно прилегают к голове, даже если вы носите кепки

Поэтому если вы купили UGREEN Studio Pro и пытаетесь слушать их на стандартных настройках, то не спешите сдавать их обратно. Поиграйтесь с эквалайзерами и точно найдете вариант под свои предпочтения. Отдельно стоит остановиться на системе активного шумоподавления. Производитель заявляет, что она отсекает все звуки на громкости до 48 дБ. Я пробовал их на улице, где был сильный ветер и активное движение автомобилей, и в спокойной обстановке дома. При прослушивании музыки в такой обстановке внешние звуки до вас почти не долетают, и вы можете погрузиться в любимые треки.

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Если же вы надеетесь, что наденете UGREEN Studio Pro, включите шумодав и сможете поработать в полной тишине, то здесь вынужден вас огорчить. Когда музыка отключена, то слышать вы будете намного больше внешних звуков. Отмечу еще и режим «Окружающий звук». Отличный вариант, когда вы хотите не только слушать любимые песни, но и понимать, о чем говорят вокруг вас, и даже участвовать в разговоре. Пропускает звуки не идеально, но уловить суть разговора вы точно сможете.

Какие беспроводные наушники купить

Как и у любого устройства, у UGREEN Studio Pro есть и некоторые минусы. Во-первых, не понравилось, что в комплекте нет кейса для переноски. Даже банально мешочек не положили. Во-вторых, свернуть UGREEN Studio Pro во внутреннюю часть полностью тоже не выйдет. Одно ухо вы загнете, а вот для второго места уже не будет, и придется оставить его в наполовину свернутом состоянии. Ну и хотелось бы чуть более чистый звук в режиме прозрачности, но это уже мои личные предпочтения.

Какие беспроводные наушники купить. Наушники в любом цвете смотрятся хорошо. Фото.

Наушники в любом цвете смотрятся хорошо

Есть у UGREEN Studio Pro и скрытый плюс. Наушники можно подключить не только с помощью Bluetooth, но и по проводу, который любезно положили в коробку. В общем, если вы ищете хорошие беспроводные наушники с активным шумодавом за адекватные деньги, то UGREEN Studio Pro — это ваш выбор. Выглядят стильно, поют при правильных настройках хорошо, стоят недорого. Что еще надо для счастья? При покупке UGREEN Studio Pro обязательно воспользуйтесь промокодом SN2254 и получите дополнительную скидку $3.

UGREEN Studio Pro

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