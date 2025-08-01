Какие полноразмерные беспроводные наушники с шумоподавлением выбрать для использования с Android

В 2025 году выбор на рынке беспроводных наушников просто огромный. Вы можете остановиться на TWS, купить спортивную версию каких-нибудь затычек, соединенных небольшим проводом, и порадовать себя полноразмерными наушниками, которые не просто погрузят вас в вашу любимую музыку, но и раскроют ее совершенно с другой стороны. Правда, остановиться на какой-то конкретной модели достаточно сложно. Мы решили немного облегчить вам выбор и рассказать про UGREEN Studio Pro.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТЕ

Я провел с этими наушниками больше недели и, забегая немного вперед, могу сказать, что по соотношению цены, качества и возможностей это одно из самых интересных предложений на рынке. Давайте более подробно остановимся на функциях UGREEN Studio Pro и определимся, стоит ли их покупать в пару к Android-смартфону.

Большие беспроводные наушники

Начать рассказ про UGREEN Studio Pro хочется с их внешнего вида. Наушники получились действительно стильными, и этого у них не отнять. Что в черном, что в белом цвете устройство выглядит здорово. Порадовали и материалы корпуса. Амбушюры выполнены из мягкой экокожи, пластик надежный, при сгибании не хрустит и не скрипит, металлическое основание на дужке добавляет прочности всей конструкции.

Отдельно хочу отметить большое количество размерных настроек. Наушники можно как раздвинуть под большую голову, так и сдвинуть, что они легко сядут на голову пятилетнему ребенку. В общем, с точки зрения дизайна и впечатлений от материалов UGREEN Studio Pro получают однозначную пятерку.

Управление беспроводными наушниками

Беспроводные наушники UGREEN Studio Pro получили и удобное управление основными функциями непосредственно с них. На правом наушнике располагаются кнопки регулировки громкости, включения и переключения режима шумоподавления.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

Все кнопки очень легко можно нащупать, а благодаря их расположению вы их никогда между собой не перепутаете и всегда сделаете всё, что вам необходимо.

Отдельно отмечу, что в приложении Ugreen Home можно настроить двойное, тройное и долгое нажатие, что позволит даже переключать треки, не прикасаясь к смартфону.

Приложение для наушников

Кстати, что касается приложения Ugreen Home. С помощью него можно легко законнектить наушники со смартфоном, управлять шумоподавлением и его глубиной и настроить эквалайзер под вашу музыку и предпочтения. Однако есть у программы одна очень интересная особенность. По какой-то причине она отсутствует в Google Play. Качать ее пришлось с сайта Ugreen.

Не сказать, что это серьезная проблема, но лучше бы была возможность загрузить приложение из какого-нибудь магазина. Отдельно отмечу, что помимо банального включения шумоподавления у вас есть возможность выбрать его глубину. Есть сразу три варианта: легкий, средний и глубокий, ну а если вы сами не можете определиться с оптимальным выбором, то включите адаптивный шумодав, и наушники сами будут подстраивать глубину под окружающую среду.

Беспроводные наушники с хорошим звуком

UGREEN Studio Pro — это все-таки наушники, и важно качество звука, которое они предлагают. На стоковых настройках он мне вообще не понравился. Показался очень плоским, а отсутствие басов просто напугало. Однако стоило переключить эквалайзер с классики на рок, и наушники заиграли другими красками. Басы стали ярко выраженными, инструменты хорошо прослушиваются, голос четкий. В общем, претензии практически полностью улетучились.

Поэтому если вы купили UGREEN Studio Pro и пытаетесь слушать их на стандартных настройках, то не спешите сдавать их обратно. Поиграйтесь с эквалайзерами и точно найдете вариант под свои предпочтения. Отдельно стоит остановиться на системе активного шумоподавления. Производитель заявляет, что она отсекает все звуки на громкости до 48 дБ. Я пробовал их на улице, где был сильный ветер и активное движение автомобилей, и в спокойной обстановке дома. При прослушивании музыки в такой обстановке внешние звуки до вас почти не долетают, и вы можете погрузиться в любимые треки.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Если же вы надеетесь, что наденете UGREEN Studio Pro, включите шумодав и сможете поработать в полной тишине, то здесь вынужден вас огорчить. Когда музыка отключена, то слышать вы будете намного больше внешних звуков. Отмечу еще и режим «Окружающий звук». Отличный вариант, когда вы хотите не только слушать любимые песни, но и понимать, о чем говорят вокруг вас, и даже участвовать в разговоре. Пропускает звуки не идеально, но уловить суть разговора вы точно сможете.

Какие беспроводные наушники купить

Как и у любого устройства, у UGREEN Studio Pro есть и некоторые минусы. Во-первых, не понравилось, что в комплекте нет кейса для переноски. Даже банально мешочек не положили. Во-вторых, свернуть UGREEN Studio Pro во внутреннюю часть полностью тоже не выйдет. Одно ухо вы загнете, а вот для второго места уже не будет, и придется оставить его в наполовину свернутом состоянии. Ну и хотелось бы чуть более чистый звук в режиме прозрачности, но это уже мои личные предпочтения.

Есть у UGREEN Studio Pro и скрытый плюс. Наушники можно подключить не только с помощью Bluetooth, но и по проводу, который любезно положили в коробку. В общем, если вы ищете хорошие беспроводные наушники с активным шумодавом за адекватные деньги, то UGREEN Studio Pro — это ваш выбор. Выглядят стильно, поют при правильных настройках хорошо, стоят недорого. Что еще надо для счастья? При покупке UGREEN Studio Pro обязательно воспользуйтесь промокодом SN2254 и получите дополнительную скидку $3.

UGREEN Studio Pro