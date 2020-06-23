Когда выйдут новые часы Samsung Galaxy Watch 3 и какими они будут

Самыми популярными часами в мире являются Apple Watch. Причин тому хватает, но есть и другие устройства, которые вызывают немало интереса. В первую очередь я говорю об умных часах от Samsung. Если откинуть недорогие трекеры, вроде Xiaomi Mi Band и их конкурентов от Huawei, а рассматривать полноценные часы, то именно Samsung являются одним из самых востребованных вариантов. Я пользовался ими какое-то время и тоже получил свою порцию удовольствия, хоть и не без некоторых ”но”. Эти ”но” еще больше подогревают во мне интерес к новинкам. Ведь их могли исправить и теперь часы будут работать лучше. Сейчас мы ждем Samsung Galaxy Watch 3 и, судя по всему, они уже достаточно близко — есть даже живые фотографии. Вот давайте и поговорим о них.

Как будут выглядеть новые часы Samsung

Утечка, о которой мы сегодня будем говорить, дает нам представление, как минимум, об одном. Посмотрев на фотографии, мы можем почти с уверенностью сказать, как они будут выглядеть.

Ранее уже всплывала информация о том, какими будут умные часы Samsung нового поколения. Как это часто бывает, ее источником стал сайт сертификации NRPA в Южной Корее. На еще более раннем этапе утечки были и из других сертификационных ведомств. Поэтому у нас уже было представление, чего нам стоит ждать, но теперь подтверждение стало еще более ”жирным и прозрачным”.

На этот раз у нас есть не просто обычная утечка, если можно так сказать, текстовая. У нас есть фотографии с включенным экраном, который показывает, как будет выглядеть интерфейс и органы управления часами. Изображения были предоставлены TechTalkTV в Twitter. Они демонстрируют вращающийся безель по краям экрана, который является стандартной частью ОС Tizen в Galaxy Watch. Хотя, похоже, что некоторые, пусть и незначительные, отклонения от привычного управления будут.

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Фотографии Galaxy Watch 3

Изображения выглядят так, как будто на них попало устройство, выставленное в магазине розничной торговли. На это намекает последнее изображение, на котором показан переключатель ”режима ретейлера”. Это намекает на то, что мы можем увидеть Galaxy Watch 3 даже раньше, чем мы ожидали. С другой стороны, мы уже видели Google Pixel 4a в магазинах еще два месяца назад, но в продаже он так и не появился. Возможно, это просто часть процесса обучения персонала или вообще случайная фотография и в ней нет никакого скрытого смысла, как в сообщениях от руководителей OnePlus.

На этих просочившихся изображениях мы видим 41-мм и 45-мм устройства Galaxy Watch 3. Они оба имеют практически идентичную компоновку, с корпусом из нержавеющей стали, кнопками на боковой панели и отметками хронометра по краям дисплеев.

Часы выглядят так, будто вращающийся безель будет основным органом управления. Если это действительно так, то это очень хорошо. Лично для меня есть только два способа управления часами, которые я не могу назвать извращением. Первым является как раз вращающийся безель, а вторым — Digital Crown из Apple Watch. В принципе, сюда еще можно отнести сенсорную кнопку на фитнес-браслетах, но это скорее исключение. Главное, чтобы не надо было пальцем перекрывать экран и свайпать на этих ”пяти квадрантных сантиметрах”. Это очень неудобно, когда нет альтернативы.

Технические характеристики Samsung Galaxy Watch 3

У нас есть четкое представление о технических характеристиках, которыми сможет похвастаться Galaxy Watch 3 благодаря некоторым более ранним утечкам. Galaxy Watch 3, очевидно, будет иметь 8 ГБ памяти, поддержку LTE и GPS, поддержку ЭКГ, мониторинг артериального давления и, конечно, стандартный датчик сердечного ритма. Обе модели также будут поставляться с классом защиты IP68 и MIL-STD-810G для дополнительной прочности.

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Когда выйдут новые часы Samsung Watch

Как мы видим, часы проходят через новые регулирующие и сертификационные органы. Теперь же они попали на живые фото. Это говорит не только о том, что часы в принципе существуют, но и о том, что они выйдут уже совсем скоро. Обычно так и бывает — чем ближе к выпуску, тем больше появляется новой информации и утечек.

На данный момент можно даже предположить, что презентация, которую Samsung должна устроить 5 августа этого года, будет куда интереснее, чем мы думали. Возможно, на ней нам покажут не только крутейший Samsung Galaxy Note 20 (во всех его версиях) и Samsung Galaxy Fold 2, но и новые часы. Такая презентация точно вызвала бы немало интереса.

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Правда, пока я бы не советовал думать, что точно все будет именно так. Какие-то сомнения все равно остаются, поэтому пока рано говорить об этом со стопроцентной долей вероятности. Да и не часто в последнее время на одной презентации показывают сразу несколько дорогих устройств. Людей надо готовить к этому постепенно, а не предлагать им сразу раскошелиться на 2 000 долларов, особенно в условиях нынешнего экономического кризиса.

Самое время высказаться в нашем Telegram-чате, хотели бы вы купить такие часы и какую цену для них вы считаете справедливой.