Лучшие смарт-часы для плавания

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Артем Сутягин 0

Независимо от того, сколько вы проплываете — несколько километров или пару дорожек бассейна — все это нужно фиксировать, чтобы тренировка была более полноценной. Есть множество устройств, которые вы можете надеть на себя во время таких тренировок. Они позволят получить всю статистику и понять, сколько калорий вы потратили и есть ли у вас прогресс в тренировках. Самый простоq способ следить за достижениями — купить часы, которые вы будете носить каждый день, но сможете в них плавать. Мы собрали несколько отличных вариантов в разных ценовых категориях и хотим рассказать о них.

Часы

При поиске смарт-часов для плавания наиболее очевидной функцией, которая вам понадобится, является водонепроницаемость. При этом не все гаджеты могут выдержать любую воду. Например, в одних можно плавать только в бассейне, а в других — на открытой воде и даже в море. А еще часы отличаются по функциям и экосистеме, в которой они работают. Как обычно, универсальные варианты менее функциональны, чем заточенные под что-то одно.

Garmin Venu 2 Plus — лучшие смарт-часы Garmin

Garmin Venu 2 Plus — лучшие смарт-часы компании. Они обладают всеми теми же функциями, что и Garmin Venu 2, включая набор для отслеживания фитнеса от Garmin, Garmin Pay и музыкальное хранилище примерно для 650 песен. Тем не менее, они также добавляет возможность совершать и принимать телефонные звонки с вашего запястья и открывают доступ к голосовому помощнику вашего телефона. Для пловцов отлично подходит их яркий сенсорный дисплей.

Часы

Garmin Venu 2 Plus

Показатели плавания, доступные на Garmin Venu 2 Plus, включают расстояние, темп, количество гребков, калории и измерение вашей эффективности плавания. Другие инструменты включают мониторинг сердечного ритма под водой и дальнейший анализ в приложении Garmin Connect. Конечно, если вы хотите сэкономить немного денег, предыдущее поколение предлагает те же функции для плавания. Вам просто придется отказаться от нескольких функций классических умных часов.

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Apple Watch Series 7 — лучшие умные часы для iPhone

Apple Watch Series 7 предлагают те же функции плавания, что и старые модели Apple Watch, и они все равно лучше. Теперь вы можете просматривать свою статистику на еще более крупном и прочном экране. Благодаря постоянно включенному дисплею вы можете следить за своим прогрессом на Apple Watch, находясь в бассейне. Как и другие устройства в этом списке, они также могут определять, как вы плаваете.

Часы

Apple Watch Series 7

На суше вы можете просматривать различные показатели, включая расстояние, темп и длину дорожки. Благодаря богатой библиотеке сторонних приложений Apple, вы можете загрузить дополнительные инструменты для более глубокого анализа. Apple Watch также автоматически блокируют экран водой, когда вы начинаете тренировку. Закончив тренировку, надо провернуть головку, и часы просушат сами себя и разблокируются.

Garmin Epix (Gen 2) — часы для любого плавания

Garmin Epix (Gen 2) — это устройство действительно высокого класса. Оно оснащено AMOLED-дисплеем и имеет все новейшие лучшие функции, включая Connect IQ On Device, а большое количество режимов активности позволит следить за своими тренировками.

Часы

Garmin Epix (Gen 2)

На любой воде Epix Gen 2 будет отслеживать различные показатели, включая длину, интервал, количество гребков и многое другое. Он также рассчитает вашу скорость плавания, которую вы можете поддерживать, не уставая при этом. Кроме того, вы можете записывать данные о частоте сердечных сокращений под водой прямо на устройство или соединить его с нагрудным ремнем для получения более точных данных.

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Samsung Galaxy Watch 4 — лучшие умные часы Wear OS

Еще один удобный вариант для бассейна или открытой воды — Samsung Galaxy Watch 4. Поскольку в настоящее время это единственное устройство, работающее под управлением Wear OS 3, они остаются лучшими смарт-часами для пользователей Android. Это мощный фитнес-компаньон с полезными инструментами для отслеживания состояния здоровья и множеством функций смарт-часов. Они также поставляется в нескольких размерах, поэтому идеально подходят для большинства запястий.

Часы

Samsung Galaxy Watch 4

На AMOLED-дисплее устройства будут отображаться такие показатели, как расстояние, гребки, время круга в приложении Samsung Health. Как и в случае с Apple Watch, вы также можете загружать сторонние приложения, ориентированные на плавание, если вам нужна еще более подробная информация.

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Fitbit Versa 3 — лучшие смарт-часы Fitbit

Versa 3 не являются лучшими часами в списке, но это ваш лучший выбор, если вы привержены бренду Fitbit.

Часы

Fitbit Versa 3

Как только вы начнете плавать, вы сможете просматривать длину круга, общее расстояние и продолжительность тренировки. Они отлично подойдут новичкам. В обычной жизни вы можете использовать такие функции, как голосовой помощник и связка с телефоном.

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