Листал маркетплейсы в поисках наушников и наткнулся на новинку OnePlus, которая выглядит не как гаджет, а скорее как украшение. Первая мысль была не о себе, а о жене: такие хочется не просто носить, а показывать. Обычные вкладыши через пару часов начинают давить, а эти обещают, что про них забудешь на весь день. Рассказываю, что это за модель и стоит ли её дарить.

Старт продаж OnePlus Buds Clip

Новинка называется OnePlus Buds Clip. Продажи на AliExpress стартовали 12 октября в 10:00 по Москве, и продают сразу глобальную версию по цене от 8 699 рублей.

OnePlus Buds Clip на AliExpress

Это заметно дешевле 10 тысяч, а значит, отлично укладывается в бюджет подарка. Цветов три: жемчужно-белый, серый и нежно-розовый, и для жены я бы выбирал между первым и последним.

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Когда выбор был уже сделан, выяснилось: наушники можно купить и на Ozon. Там плюс-минус та же цена, однако площадка российская, и, возможно, у кого-то к ней будет больше доверия.

OnePlus Buds Clip на Ozon

Это открытые наушники. Их не вставляют в слуховой канал, а цепляют на край уха тонкой дужкой, как клипсу. Звук льётся в ухо снаружи, поэтому вы слышите и музыку, и всё, что происходит вокруг. Звучит идеально для человека, который не любит затычки в ушах, но мне сразу стало интересно, как OnePlus решила главные проблемы такого формата.

Почему эти наушники не хочется снимать

Первое, что цепляет, — вес. Каждый наушник весит всего 5,2 грамма, а дужка сделана из никелида титана. Это гибкий сплав с памятью формы: он подстраивается под ухо, держится плотно, но не сдавливает и возвращается в исходную форму, сколько его ни гни. Форму OnePlus подбирала по замерам более 3500 ушей, так что шансы, что они сядут и на небольшие женские уши, высокие. А ещё их удобно носить с серьгами и длинными волосами: дужка тонкая и не путается.

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Второе — у наушников нет левого и правого. Они полностью одинаковые и сами понимают, в каком ухе находятся. Мелочь, но на деле приятная: достала из кейса, надела не глядя, и всё играет правильно. А если надеть только один, он выдаст полное стерео, а не половину трека.

Третье, чего я больше всего опасался, — что музыку жены будут слушать все вокруг. Здесь OnePlus применила дипольное звуковое поле: наушник выпускает назад волну в противофазе, и она гасит звук, который пытается уйти наружу. Совсем беззвучными для соседей открытые наушники не бывают, но в офисе или кафе на средней громкости соседи её плейлист слышать не должны.

Что умеют наушники-серьги

Красота красотой, но мне как мужу было важно, чтобы внутри это были нормальные наушники, а не бижутерия. И тут OnePlus не сэкономила:

два динамика на 11 и 9 мм в каждом наушнике, у каждого свой ЦАП;

на 11 и 9 мм в каждом наушнике, у каждого свой ЦАП; звук настраивали вместе с датской Dynaudio, в приложении есть четыре её пресета;

поддержка Hi-Res Audio и кодека LHDC 5.0;

шесть микрофонов с датчиком, который слышит голос по вибрации, — для звонков на ветру;

до 40 часов музыки вместе с кейсом и защита IP55 от дождя и пота;

вместе с кейсом и защита IP55 от дождя и пота; подключение к двум устройствам и уведомление, если наушник выпал.

Есть и пара оговорок. LHDC поддерживают не все смартфоны, но на AAC музыка тоже звучит достойно, а 40 часов указаны как раз для него. ИИ-переводчик в наушниках работает только со смартфонами OnePlus, так что владельцам Samsung, Xiaomi и других брендов он не достанется.

Стоит ли покупать новые наушники OnePlus

Честно скажу, это не наушники для всего на свете. Для метро и самолёта я бы их не брал. Шумоподавления тут нет, и в открытых наушниках оно в принципе почти не работает — мы уже разбирали, почему так. В грохоте подземки музыку придётся выкручивать на максимум.

Купить OnePlus Buds Clip

Если нужна тишина в дороге, лучше смотреть на внутриканальные модели с шумодавом вроде OnePlus Buds 4, которые в нашем обзоре не хотелось снимать сутками. А вот для прогулок, офиса, спорта и кафе Buds Clip — почти идеальный вариант, особенно в подарок. Лёгкие, красивые, с двумя динамиками и 40 часами работы дешевле 10 тысяч рублей — для жены я бы взял их не раздумывая.

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