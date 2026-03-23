Лучшие смартфоны OnePlus — какой купить в 2026 году

OnePlus наряду с realme — один из двух суббрендов китайской компании OPPO, чьи устройства снискали славу как убийцы флагманов. Не так давно мы уже разбирали лучшие realme 2026 года, а теперь пришло время поговорить о моделях из другого лагеря. Тем более, что вопреки расхожему мнению, лучшие смартфоны OnePlus — это далеко не только дорогие флагманы, но и масса сравнительно недорогих устройств, доступных каждому.

Недорогой и мощный смартфон OnePlus Nord CE 5

Например, OnePlus Nord CE 5. Стоит он чуть более 20 тысяч рублей, но при этом работает на мощнейшем чипе Dimensity 8350. С ним смартфон тянет все игры на высоких настройках графики и готов предложить запас производительности на 4 года вперед для плавной работы без лагов.

Цена: от 21 084 ₽

Причем помимо своего процессора смартфон OnePlus Nord CE 5 готов похвастать огромным аккумулятором на 7100 мАч. Только представьте, какая у него автономность! Да и камера не из худших: 50 МП от Sony говорят сами за себя.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

OnePlus Nord 5 — лучший смартфон до 30000 рублей

Чуть дороже будет стоить OnePlus Nord 5, но это вполне объяснимо: тут и процессор от Snapdragon, и до 512 ГБ встроенной памяти. Солидный набор, делающий данную модель одним лучших телефонов до 30000 рублей.

Цена: от 27 709 ₽

Также смартфон готов предложить большой аккумулятор на 6800 мАч и камеры высокого уровня. Причем не только сзади, где установлен сенсор Sony с оптической стабилизацией, но и спереди, где OnePlus Nord 5 также предлагает 50-мегапиксельную матрицу.

OnePlus 15R — лучший смартфон до 40000 рублей

А это уже почти флагман, о чем говорят и цена, и характеристики OnePlus 15R. В отличие от моделей Nord-серии, OnePlus 15R выполнен из благородных стекла и металла, а внутри него скрывается начинка, которая еще год назад могла считаться эталоном.

Цена: от 40 102 ₽

Тут и флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5, и экран с частотой обновления 165 Гц, и даже аккумулятор на какие-то запредельные 7400 мАч. Камера OnePlus 15R тоже не падает в грязь лицом, однако важно учитывать отсутствие телеобъектива, из-за чего смартфону не очень даются портреты и снимки с приближением.

OnePlus 13 — главный камерофон OnePlus

В прошлом году лучшим смартфоном бренда был OnePlus 13. Ведь он предлагает топовый по меркам 2025-го Snapdragon 8 Elite, экран с разрешением 2K, аккумулятор на нестыдные 6000 мАч, а уж камера — отдельная песня.

Цена: от 50 013 ₽

Сзади смартфон имеет три 50-мегапиксельных сенсора, включая перископический телевик со 100-кратным приближением. Все они способны записывать видео в 4K@60fps, что делает OnePlus 13 одним из лучших камерофонов даже сегодня.

OnePlus 15 — лучший смартфон OnePlus

И все-таки лучшим смартфоном бренда сейчас является OnePlus 15. Это самая современная модель на топовом чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Запас производительности здесь сразу на 5-6 лет вперед, а еще есть несколько интересных фишек.

Цена: от 59 704 ₽

Например, 1.5K-экран с частотой обновления 165 Гц, ну или аккумулятор на 7300 мАч, что тоже может впечатлить. Камеры? Они здесь тоже на высоте: полноценный набор из основы, ультраширика и телевика. 100-кратный зум тоже на месте.