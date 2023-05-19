Возможно ли активное шумоподавление в открытых наушниках

Когда несколько лет назад ко мне в руки впервые попали наушники Huawei FreeBuds первого поколения, я понял, что это направление гаджетов навсегда изменилось. Конечно, у них были недостатки, но именно выход той модели, а не AirPods, показал, что у TWS-наушников есть будущее. Они хорошо звучали, интересно выглядели и удобно управлялись. Да, у них был неудобный кейс с перепутанными местами наушниками, сами наушники иногда выпадали из ушей, а время работы оставляло желать лучшего. Но теперь мы имеем пятое поколение, которое решает многие проблемы, хотя по мере своего существования и лишилось мягких амбушюр. Я не мог пройти мимо и не купить себе эти наушники, чтобы разобраться в них. Не скажу, что я полностью ими доволен, но опыт для меня оказался довольно интересным.

Обзор Huawei FreeBuds 5

Линейка FreeBuds от Huawei на протяжении многих лет предлагала несколько отличных беспроводных наушников, а новые FreeBuds 5 — самая свежая новинка, представленная буквально пару недель назад. Среди отличительных особенностей можно назвать их необычный смелый дизайн, функции флагманского уровня, активное шумоподавление и 30 часов работы. Предыдущая номерная модель FreeBuds выходила в 2021 году, и поэтому очень интересно было посмотреть, что изменилось за два года.

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Если коротко перечислить основные характеристики, то мы имеем 11-мм драйверы, систему активного шумоподавления с тремя микрофонами на каждом наушнике, возможность подключения к нескольким устройствам, поддержку LDAC и Bluetooth 5.3. А теперь поговорим о них более подробно.

Самые необычные наушники

Есть такое явление, как капли принца Руперта. Это когда тонкие капли расплавленного стекла резко охлаждаются и получают невероятно прочный внешний слой, но при разрушении тонкого хвостика буквально разрываются на части. Так происходит из-за огромного внутреннего давления. А еще эти шарики имеют очень своеобразные внешний вид. И очень похоже, что именно этим руководствовались создатели наушников. Цвет жидкого металла или непрозрачного стекла только усиливает это ощущение.

Дизайн действительно получился очень необычным и узнаваемым. Что-то подобное было примерно три года назад с выходом Galaxy Buds Live. Я не могу однозначно сказать, что это унисекс наушники, но в любых ушах они не будут выглядеть инородно. Сама Huawei заявляет, что использовала моделирование сотен форм ушей в процессе проектирования, чтобы улучшить внешний вид FreeBuds 5.

Несмотря на то, что наушники не имеют мягких амбушюр, силиконовые насадки на них все равно есть. Они надеваются на корпус, чтобы наушники более плотно сидели в ушах. Хотя внешне мне это больше напомнило недорогие чехлы, которые идут в комплекте со смартфонами. Я так и не смог найти для них применение. Возможно, они пригодятся во время занятий спортом, но я для этого привык пользоваться внутриканальными наушниками.

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Легкие, красивые наушники

Зарядный кейс имеет обтекаемую форму. Открывается он в средней части, но к этому надо привыкнуть. Особенно в первый раз крышка кажется не самой удобной. Но связано это с корпусом самих наушников, который должен быть снаружи и не может вставляться, как в более привычных моделях. Зато закрывается корпус хорошо — с четким щелчком и довольно плотно. Весит он примерно 45 грамм, а каждый наушник весит чуть больше 5 грамм.

Для зарядки используется USB Type-C. Провод в комплекте, но есть и беспроводная зарядка. Меня это как-то раз спасло, когда я забыл зарядить их дома и смог это сделать в дороге через реверсивную зарядку в моем Huawei Mate 50 Pro. Для сопряжения используется кнопка на корпусе, но если у вас Huawei с EMUI 10.1 и более поздних версий, то все произойдет автоматически.

Говорить об удобстве такого типа наушников мы не будем, так как тут все на любителя. Мне больше нравятся внутриканальные модели, но я знаю много людей, которые не могут пользоваться ими, предпочитая вкладыши, вроде этих. Лучше поговорим о технике.

Харакеристики Huawei FreeBuds 5

FreeBuds 5 оснащены 11-миллиметровыми динамическими драйверми с двойным магнитом и заявленным диапазоном частот от 16 Гц до 40 кГц. Для автоматической остановки или запуска воспроизведения есть датчики положения в ухе, а для подключения используется Bluetooth 5.2. При этом подключение возможно одновременно к двум устройствам, а если у вас Huawei с EMUI 10.1 и более поздних версий, то подключение будет производиться автоматически.

FreeBuds 5 поддерживают высокоскоростной кодек LDAC, а также фирменный кодек Huawei L2HC 2.0. Huawei также утверждает, что FreeBuds 5 на 30% более чувствительны к низким частотам, чем FreeBuds 4, но я большой разницы именно в этой части не заметил. Качество звука в целом стало выше, но это именно общее улучшение.

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Приложение для настройки наушников

Для настройки наушников используется приложение, дающее возможность включать шумоподавление, настраивать жесты, реагирование на извлечение из уха и даже обновлять ПО. В приложении также есть функция «Найти мои наушники», которая издает громкий звуковой сигнал, если вы не можете найти их.

Кроме приложения для управления наушниками, можно воспользоваться жестами. Программируемое сенсорное управление с одинарным и двойным касанием позволяет управлять воспроизведением, а смахивание вверх и вниз меняет его громкость.

Система активного шумоподавления

Как я уже говорил выше, FreeBuds 5 оснащены шумоподавлением, за работу которого отвечают по три микрофона в каждом наушнике. Всю систему подавления шума Huawei называет Open Fit ANC 3.0. Сложно назвать систему очень эффективной из-за низкой пассивной шумоизоляции, которой просто не может быть в открытом исполнении. Для того, чтобы приглушить шипение компьютеров и кондиционера в офисе, это подойдет, но в самолете или поезде существенного улучшения ждать едва ли стоит.

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А еще тут заявлена система сканирования ушей. Ее работа обеспечивается датчиками рядом с динамиками, которые анализируют форму ушей и настраивают вывод звука в зависимости от посадки. Говорить о ее эффективности в отдельности сложно, ведь она является частью общего улучшения качества звука. Выше я говорил, что оно улучшилось. Возможно, улучшение достигнуто в том числе благодаря применению этой функции.

Общее качество звука FreeBuds 5 выше среднего со сбалансированной сценой звукового профиля. Прослушивание различных музыкальных стилей показывает проделанную специалистами компании за два года работу. Улучшения относительно предыдущего поколения точно есть.

Возможность экспериментировать с эквалайзером позволяет адаптировать звук к вашим конкретным музыкальным предпочтениям. Профиль эквалайзера по умолчанию немного плоский, но режим усиления басов обеспечивает лучшее впечатления от предустановок. Вы можете настроить звуковые профили по своему вкусу в приложении Huawei AI Life и сохранить до трех пользовательских пресетов.

Как часто надо заряжать наушники

Заявлено, что наушники работают на расстоянии 10 метров от смартфона, но у меня соединение сохранялось, куда бы я не пошел в рамках квартиры. Даже если это было через две-три стены и коридор. Но вот с задержкой так до конца бороться и не научились. Она минимальна, но все равно есть. При прослушивании музыки это вообще не важно. Если вы смотрите видео, придется постараться, чтобы услышать ее. Хотя тут все зависит от устройства. Но во время динамичных игр это может стать проблемой.

Крохотная батарея на 42 мАч внутри наушников обеспечивает примерно 3,5 часа работы с шумоподавлением или около 5 часов без него. Футляр получил 505 мАч и может несколько раз наполнить наушники энергией так, чтобы вдали от розетки в сумме можно было слушать музыку около 30 часов. Это заявленные результаты. По ощущениям в реальной жизни вы получите примерно на 10-15% меньше автономной работы в каждом из режимов. Зато за 5 минут в кейсе вы получите примерно 2 часа прослушивания музыки.

Стоит ли покупать наушники Huawei FreeBuds 5

FreeBuds 5 от Huawei предлагают один из самых ярких дизайнов, которые мы видели в этом сегменте. Этого уже достаточно для того, чтобы рекомендовать их к покупке. Если вам нужны наушники-вкладыши, купив FreeBuds 5, вы получите современную модель с большим количеством современных функций. Но переоценивать возможности шумоподавления точно не стоит. Она просто не сможет по-настоящему эффективно бороться с шумами при такой конструкции. Зато в помещении удобство и качество звука вас точно порадуют.

К самому звуку претензий нет. Он стал лучше, может настраиваться (в том числе автоматически) и подходит для разных жанров музыки. А благодаря поддержке LDAC музыка будет звучать еще более приятно.

Довольно высокая цена берется не с потолка. Премиальность продукта чувствуется не только в высококачественных функциях, но и в материалах корпуса, а также в качестве исполнения. Да и уникальный дизайн добавляет своего шарма. С ним вас точно заметят.