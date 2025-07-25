Приятные мелочи и полезные вещи с AliExpress, которые захочется купить

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

В постоянной гонке за качественными товарами по доступным ценам AliExpress остается местом притяжения многих людей. Чтобы вам было проще найти что-то интересное, мы подготовили для вам много товаров от профессиональных инструментов до стильных аксессуаров — каждый из них прошел проверку временем и получил высокие оценки покупателей. Здесь вы найдете как практичные мелочи за пару сотен рублей, так и более серьезные покупки, которые сильно упростят жизнь.

Приятные мелочи и полезные вещи с AliExpress, которые захочется купить. На Aliexpress всегда есть что выбрать. Изображение: Чепецк.РУ. Фото.

На Aliexpress всегда есть что выбрать. Изображение: Чепецк.РУ

Мини-набор ключей

Мини-набор ключей. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Компактный набор инструментов, который должен быть у каждого мужика в доме. Храповый механизм позволяет работать даже в труднодоступных местах без лишних телодвижений. В комплекте много насадок для любых нужд — от мелкого ремонта техники до сборки мебели. Всё аккуратно упаковано в жесткий кейс, который легко поместится даже в бардачке. Качество сборки на высоте — никаких люфтов и зазоров при работе больше не будет.

Цена: 800 рублей

Купить мини-набор ключей

Беспроводные наушники Xiaomi

Беспроводные наушники Xiaomi. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

10 безупречных товаров с AliExpress, которые я заказал в 2025 и настоятельно рекомендую купить вам.

Для тех, кто ценит качественный звук и комфорт — эти наушники точно зайдут. Складная конструкция — можно легко закинуть в рюкзак и не бояться поломки. Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение и минимальные задержки при просмотре видео. Басы здесь что надо — глубокие и насыщенные. Активное шумоподавление позволит наслаждаться любимыми треками даже в шумном транспорте. Водозащита тоже имеется — можно не бояться попасть под дождь.

Цена: 850 рублей

Купить беспроводные наушники Xiaomi

Угловой кабель зарядки USB-C

Угловой кабель зарядки USB-C. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Вечно путается кабель или неудобно заряжать гаджет на столе? Попробуйте такой угловой USB Type-C кабель Baseus на 100 Вт — реально удобная штука. Разъём под 90 градусов, прочный кабель, есть LED-подсветка и быстрая зарядка. Отличный выбор для ноутов, телефонов и планшетов, особенно когда розетка за кроватью или ноутбук где-то в углу.

Цена: 530 рублей

Купить угловой кабель зарядки

Инструмент для обжима кабеля

Инструмент для обжима кабеля. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Какие смартфоны выгоднее покупать в России, чем заказывать из Китая на AliExpress.

Если когда-нибудь думали о самостоятельной прокладке витой пары — вот оно, топовое решение. Обжимные плоскогубцы UGREEN NW136 для кабелей CAT6/7 работают чётко и не подводят. Лёгкая настройка, точный рез, ручки с нормальным хватом и много отзывов в поддержку качества. Универсальный гаджет для дома и работы, если ты рукастый сетевик или просто любишь апгрейдить свои гаджеты. Даже если просто над удлинить или укоротить кабель от роутера, все можно будет сделать самому. Вызвать мастера окажется в два раза дороже, чем купить такой инструмент.

Цена: 1050 рублей

Купить инструмент для обжима кабеля

Виниловая 3D-пленка под карбон

Виниловая 3D-пленка под карбон. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Захотелось освежить машину и сделать вид будто у тебя детали из крутого карбона? Такая плёнка — дешёвый и крутой способ навести лоск. Размер 30 на 127 см, клейкая основа, не боится воды и моек, легко клеится и снимается. Можно обтянуть всё: от деталей салона до зеркал. Можно даже украсить смартфон или другие гаджеты.

Цена: 400 рублей

Купить виниловую 3D-пленку под карбон

Органайзер для багажника на липучке

Органайзер для багажника на липучке. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Крутые товары с AliExpress для решения самых разных задач.

Кому-то кажется, что порядок в багажнике — это миф, но нет, потому что вот такая липучка реально решает проблемы с валяющимися бутылками, огнетушителями и прочими мелочами. Крепится за пару секунд на липучке, держит всё на месте, греметь ничего не будет. Есть разные размеры, а основа из нейлона и полиэстра проста в использовании неприхотлива.

Цена: 150 рублей

Купить органайзер для багажника

Косметичка для мелочей дома и в дороге

Косметичка для мелочей дома и в дороге. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Стильная косметичка с премиальным дизайном и отделкой из эко-кожи. Компактная, но вместительная. Влезет все, от зубной щетки до любимого парфюма. Водоотталкивающий материал защитит содержимое даже если что-то прольется. Идеальна для путешествий, походов в спортзал или просто для организации ванной. Так же можно использовать для перевозки зарядок в поездке.

Цена: 3000 рублей

Купить косметичку для мелочей

Насадка для смазки цепи мотоцикла

Насадка для смазки цепи мотоцикла. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Надежные товары с AliExpress с рейтингом 4.8 и выше, которые ты захочешь купить прямо сейчас.

Отличный товар для всех байкеров! Эта смазочная насадка избавит от проблем с обслуживанием цепи — больше никаких пятен и брызг масла на колесе и хагере. Пластиковая конструкция идеально направляет смазку точно на цепь, а не куда попало. Подходит для любых типов мотоциклов и скутеров. Даже тем, кто с мотоциклами на «вы», эта штука сделает обслуживание очень простым.

Цена: 150 рублей

Купить насадку для смазки цепи мотоцикла

Пружинный HDMI-кабель 8K

Пружинный HDMI-кабель 8K. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Чудо инженерной мысли для тех, кто устал распутывать провода. Этот спиралевидный HDMI-шнур — годное решение для домашнего кинотеатра или игровой приставки. Благодаря пружинной форме кабель всегда остается компактным, не путается и не создает бардак за телевизором. Поддерживает передачу видео в формате 8K UHD. Растягивается до метра, а в сложенном состоянии занимает минимум места.

Цена: 500 рублей

Купить пружинный HDMI-кабель

Светоотражающие наклейки на колеса

Светоотражающие наклейки на колеса. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Модный тюнинг для мотоцикла за копейки! Набор из 16 светоотражающих полосок моментально придаст байку или велосипеду дерзкий спортивный вид. Наклейки легко монтируются на обод колеса и обеспечивают не только стильный внешний вид, но и дополнительную безопасность в темное время суток — водители будут видеть вас издалека. Доступны в разных цветах, влагостойкие, так что можно не переживать насчет дождя или луж.

Цена: 200 рублей

Купить светоотражающие наклейки на колеса

Теги
Новости по теме
GoPro хочет доказать, что Insta360 ворует идеи. У нее это получается
Xiaomi сделала умные очки AI Glasses, которые знают обо всем вокруг и стоят недорого
Что скрывают прямоугольные наушники Nothing Headphone (1), на которые вас будут разводить блогеры
Лонгриды для вас
Как подключить клавиатуру к планшету на Android

В последнее время продажи планшетов на территории нашей страны бьют все рекорды. За 2024 год только официально их было продано более 3 миллионов штук. И, хотя обычно такие устройства покупают для развлечений, есть немало тех, кто берет планшет для работы, рассматривая его как альтернативу ноутбуку. Решение спорное с учетом того, что редактировать документы на сенсорном экране неудобно. Впрочем, от дискомфорта можно избавиться, если подключить клавиатуру к планшету.

Читать далее
Samsung выпустила наушники Galaxy Buds Core, которые будет очень сложно купить

Samsung неожиданно представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds Core, нацеленные на бюджетный сегмент рынка. Несмотря на привлекательную цену и интересные функции, большинство пользователей пока не смогут их приобрести. Причина прозаичная, но интересная. Жаль, что они не появятся в магазинах быстро, но в причинах этого мы сейчас разберемся. Заодно расскажем, чем хороши эти наушники.

Читать далее
Яйцерез, сумка для велосипеда и другие крутые товары с AliExpress для привередливых

На просторах AliExpress легко потеряться — миллионы товаров, тысячи продавцов и бесконечная прокрутка страниц в поисках действительно стоящих вещей. Чтобы избавить от необходимости часами фильтровать предложения, изучать отзывы и сравнивать характеристики, мы собрали для вас 10 проверенных товаров. Есть все, от практичных аксессуаров для велосипедистов и фотографов до полезных мелочей для кухни и инструментов для домашних мастеров. Все товары только с высоким рейтингом и приятной ценой. Собирали, как для себя.

Читать далее
Новости партнеров
Как пополнить американский Apple ID в долларах и зачем это нужно
Как пополнить американский Apple ID в долларах и зачем это нужно
Основатель Barstool Sports снова потерял деньги на криптовалютах. Предприниматель продал XRP прямо перед ростом
Основатель Barstool Sports снова потерял деньги на криптовалютах. Предприниматель продал XRP прямо перед ростом
Как правильно хранить дыню: простые способы, которые знают не все
Как правильно хранить дыню: простые способы, которые знают не все