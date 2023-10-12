realme сделала дешевые Bluetooth-наушники с функциями дорогущих AirPods Pro. Раньше такого себе никто не позволял

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Герман Вологжанин

Пока аудиофилы откладывали заветные 25-30 тысяч рублей для покупки Sony WF-1000XM5 или Apple AirPods Pro 2, компания realme совершила небольшую революцию на рынке Bluetooth-гарнитур. Летом этого года китайцы представили флагманскую модель realme Buds Air 5 Pro, а на днях выпустили дешевые realme Buds T300 и realme Buds Air 5. И, хотя речь идет о недорогих беспроводных наушниках, они имеют те же фишки, что и устройства более именитых брендов, которые не стесняются откровенно заламывать цену. Пространственный звук, активное шумоподавление и Bluetooth 5.3 на борту — все это теперь доступно в гарнитуре за 3 тысячи рублей.

realme сделала дешевые Bluetooth-наушники с функциями дорогущих AirPods Pro. Раньше такого себе никто не позволял. realme выпустила недорогие наушники, которые заставляют удивиться. Фото.

realme выпустила недорогие наушники, которые заставляют удивиться

Пространственный звук в наушниках

Одной из главных фишек всех новых наушников realme является пространственное аудио. Это технология, создающая трехмерный эффект, когда акцент на те или иные звуки меняется в зависимости от положения головы в пространстве.

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Допустим, вы смотрите кино в наушниках с пространственным аудио. В таком случае звук будет поступать с разных сторон в зависимости от того, что происходит на экране. Подняв голову вверх, вы почувствуете гул самолета, а повернувшись вправо — будете четче слышать персонажа, стоящего с этой стороны. Во время прослушивании музыки с эффектом пространственного звука создается виртуальная сцена, где у каждого инструмента есть свое место.

Пространственный звук в наушниках. Пространственный звук окружает вас со всех сторон. Фото.

Пространственный звук окружает вас со всех сторон

Включается функция пространственного аудио через приложение realme Link. Но учтите, что почувствовать эффект можно далеко не всегда. Важна поддержка технологии самой программой и контентом в ней. К примеру, пространственный звук в фильме вы услышите только в том случае, если аудиодорожка создана с применением эффектов Dolby Atmos.

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Дешевые беспроводные наушники realme Buds T300

Пространственный звук — это, конечно, хорошо, но в беспроводных наушниках для телефона нас интересуют и другие характеристики. Начнем с самой доступной модели realme Buds T300. Она создана специально для тех, кто хочет почувствовать густой бас, так как наушники оснащены здоровенными динамиками, чей диаметр составляет 12,4 мм.

Дешевые беспроводные наушники realme Buds T300. Самая доступная новинка realme. Фото.

Самая доступная новинка realme

Кроме раскатистого баса наушники realme Buds T300 готовы предложить активное шумоподавление 30 дБ и низкую задержку на уровне 50 мс при передаче звука. Автономность составляет 8 часов без кейса и 40 часов вместе с футляром. Официальная цена realme Buds T300 в России — 4 499 ₽, но на AliExpress их можно приобрести за 2 850 ₽.

realme Buds T300 в России

realme Buds T300 на AliExpress

Недорогие Bluetooth-наушники realme Buds Air 5

Наушники realme Buds Air 5 — более продвинутая модель. Она готова похвастать теми же фишками, что и Buds T300, но в улучшенном виде. Так, эффективность шумоподавления в ней повышена до 50 дБ, а задержка звука уменьшена до 45 мс.

Недорогие Bluetooth-наушники realme Buds Air 5. Еще одна недорогая модель с пространственным звуком. Фото.

Еще одна недорогая модель с пространственным звуком

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Время работы беспроводных наушников составляет 7 часов, а вместе с кейсом автономность достигает 38 часов. Цена realme Buds Air 5 — 7 499 ₽. Но люди, готовые немного подождать, могут купить недорогие наушники всего за 3 950 ₽, оформив заказ на AliExpress.

realme Buds Air 5 в России

realme Buds Air 5 на AliExpress

Какие наушники realme купить

Безусловно, realme Buds T300 и realme Buds Air 5 — хорошие наушники. Но ведь неслучайно в линейке производителя есть модель с приставкой «Pro». От младших версий наушники realme Buds Air 5 Pro отличаются сверхнизкой задержкой звука 40 мс, сертификацией Hi-Res Audio и продвинутым кодеком LDAC от компании Sony. Официальная цена в России — 8 999 ₽, а на AliExpress эту гарнитуру можно найти за 5 750 ₽.

Какие наушники realme купить. Самая продвинутая модель, которая появилась еще летом. Фото.

Самая продвинутая модель, которая появилась еще летом

realme Buds Air 5 Pro в России

realme Buds Air 5 Pro на AliExpress

Тем, кто запутался в наушниках realme, предлагаем сравнить все модели в рамках сводной таблицы. Так каждый поймет, в чем заключаются их отличия.

ХарактеристикиT300Air 5Air 5 Pro
Драйвер12,4 мм12,4 мм11 мм
Пространственный звукЕстьЕстьЕсть
Hi-Res AudioНетНетЕсть
КодекиAAC, SBCAAC, SBCAAC, SBC, LDAC
Активное шумоподавление30 дБ50 дБ50 дБ
ПодключениеBluetooth 5.3Bluetooth 5.3Bluetooth 5.3
Задержка звука50 мс45 мс40 мс
Время работы8 часов7 часов11 часов
Время работы с кейсом40 часов38 часов40 часов
Ценаот 2 850 ₽от 3 950 ₽от 5 750 ₽

Купить realme Buds T300

Купить realme Buds Air 5

Купить realme Buds Air 5 Pro

Определенно лучшими беспроводными наушниками в этом списке остаются realme Buds Air 5 Pro. Именно они готовы похвастать самым чистым звуком. В то же время для достижения максимального качества их нужно использовать в связке со смартфоном, поддерживающим LDAC. О том, как проверить кодек Bluetooth на Android, мы рассказывали в отдельном материале.

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Если главным критерием при выборе беспроводных наушников является комфорт и выдаваемые динамиками басы, то вполне можно ограничиться и realme Buds T300. Их функциональность не уступает realme Buds Air 5, а все отличия кроются лишь в силе шумодава и задержке, которая в младшей модели и без того низкая.

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