Samsung придумала, как найти потерянные вещи намного быстрее

Еще в начале года Samsung начала активно продвигать идею поиска вещей. Для этого одновременно с серией Galaxy S21 компания выпустила аксессуары Galaxy SmartTag. Они, как и Apple AirTag, должны вешаться на ключи, кошельки, сумки и другие вещи, которые можно легко потерять. А в случае, если это произошло, их можно будет относительно легко найти. Конечно, есть некоторые допущения и не всегда гаджет расскажет, где он находится, но шансы на обнаружение потерянных вещей увеличиваются. Сейчас компания предприняла еще один шаг, чтобы найти что-то было еще проще. С одной стороны, он кажется логичным, но раньше его сделано не было.

Поиск вещей с Samsung

Samsung добавила новую функцию в свою службу поиска SmartThings, которая позволяет вам искать пропавшие устройства с помощью огромного сообщества, члены которого ходят по планете со своими смартфонами. Если они что-то найдут, вы об этом сразу узнаете и сможете получить пропажу обратно. Конечно, это работает только в том случае, если вы действительно потеряли вещь, а не кто-то ее украл. А так же, если хороший человек найдет ее раньше плохого.

Сейчас в поиске любой потерянной вещи потенциально может участвовать один из более чем 100 миллионов людей в мире. Пусть это всего одна восьмидесятая часть населения планеты, но зато каждый 80-й человек в мире потенциально может вернуть вам потерянную вещь. Да и дальше количество таких людей будет только расти.

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Как найти потерянную вещь

Сейчас сервис представил новую опцию под названием SmartThings Find Members. Он разработан, чтобы вы могли вызвать внешнюю помощь, когда вам кажется, что вы не можете найти потерянные вещи. Для этого вам нужно добавить людей, которым вы доверяете, таких, как друзья и семья, в вашу учетную запись SmartThings. Так они смогут помочь вам найти пропавшие предметы с прикрепленными к ним Galaxy SmartTag или SmartTag +.

Количество людей, которых вы можете позвать на помощь, ограничено. С помощью новой функции вы можете пригласить максимум 19 человек. Зато с их помощью можно будет искать одновременно до 200 вещей. При этом не стоит переживать, что они будут видеть местоположение всех ваших меток. Вы по-прежнему сможете контролировать, какое устройство они могут отслеживать и какое нет.

Системы поиска вещей

На самом деле это не что-то принципиально новое, а скорее переосмысление старого, но с поправкой на современные технологии. Если отмотать немного назад, то можно вспомнить, что еще в 2015 году Tile позволял вам делиться своим трекером с другими, чтобы повысить вероятность обнаружения потерянного предмета.

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Подобные функции и сейчас пробуют применить другие разработчики. Например, Google недавно была замечена в разработке аналогичной функции для своей сети ”Найти мое устройство”. Предположительно, это позволит вам назначить ”совладельца”, который сможет забрать ваш потерянный предмет, если он окажется где-то рядом с ним. Это может быть удобным вариантом, если вы не можете сразу сделать это, но переживаете, что кто-то посторонний найдет кошелек или ключи раньше вас.

Так можно найти не только что-то, на что вы повесили метку Galaxy SmartTag, но и другие гаджеты. Например, наушники или смарт-часы. Учитывая стоимость современных устройств это было бы отличным способом вернуть то, что принадлежит вам.

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Можно ли найти потерянную вещь

Жаль, что такие технологии помогают только найти то, что вы сами потеряли. Если кто-то решит что-то у вас украсть, вряд ли он будет носить с собой метку. Более чем уверено можно сказать, что он ее выкинет. С другой стороны, сама метка тоже стоит денег и потерять еще и ее было бы неприятно.

В ближайшее время подобные устройства будут появляться все чаще и чаще. Главное, чтобы их создатели когда-нибудь смогли бы их унифицировать. Тогда сеть поиска действительно была бы глобальной. Пока она довольно разрозненная, но это все равно лучше, чем ничего.