Samsung знает, как сделать так, чтобы смарт-часы работали дольше

Мы все пользуемся гаджетами и прекрасно знаем о своей зависимости от розетки. Наиболее остро вопрос автономности стоит среди смартфонов и особенно смарт-часов. То, что они работают 1-2 дня, является для многих большой проблемой. Получается, что уезжая куда-то даже на один день, вам все равно придется брать с собой зарядное устройство. Кажется, Samsung придумала, как это справить. Пусть пока такие часы еще и не готовы, но уже есть патент и доказательство того, что компания действительно давно работает над подобной технологией. Возможно, уже даже в следующем поколении Galaxy Watch она сможет изменить нашу жизнь и сделать ее чуть менее зависимой от розетки.

Смарт-часы быстро садятся

Энергопотребление всегда было проблемой для умных часов, так как размещение значительного размера аккумулятора в миниатюрном корпусе устройства, которое можно носить на запястье, является сложной задачей. Еще сложнее это становится, если производитель начинает использовать производительные компоненты и качественные яркие экраны. Тут приходится выбирать — или массивный толстый корпус и большой вес, или компактность, которая нравится всем. Возможно, скоро не придется выбирать из этих двух крайностей.

Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch 7.

Новые часы Samsung

Опубликованный недавно патент (LetsGoDigital) описывает дизайн ремешка с солнечной батареей для будущих умных часов Samsung. Согласно подробному описанию, в каждой секции ремешка будет размещаться солнечный элемент, обеспечивающий питание встроенной батареи часов. Samsung описывает использование полимера с квантовыми точками над этими солнечными элементами для изменения пути света. Компания считает, что такая конструкция позволит добиться большей эффективности.

Примечательно, что этот патент был впервые подан еще в 2019 году, но только недавно был опубликован USPTO, что свидетельствует о серьезности намерений корейской компании. Выходит, что Samsung уже довольно давно работает над этой технологией. Тем не менее, это не первая компания, которая решила делать что-то подобное.

Часы с солнечной батареей

В настоящее время Garmin предлагает целый ряд солнечных часов, среди которых — Fenix ​​6X Pro Solar. Примечательно, что это устройство не может работать только за счет солнечной энергии. Она только позволяет снизить скорость разрядки. Сама компания Garmin утверждает, что такое решение увеличивает время автономной работы гаджета и позволяет реже подключать его к розетке.

Ситуация все хуже. Samsung может отказаться от выпуска еще одного флагмана.

Рассчитывать, что Samsung с ходу сделает так, чтобы часы можно было никогда не подключать к зарядке, как минимум наивно. Хотя компания и утверждает, что ее запатентованная технология эффективна, но собрать настолько много энергии, чтобы забыть о розетке, она вряд ли сможет.

Эффективность солнечной батареи в часах

Еще одной причиной, по которой такие часы будут не очень эффективны, является одежда. Если ходить целый день по улице под палящим солнцем — это одно, то сидеть целый день в офисе в рубашке или носить часы под рукавом зимней куртки — совсем другое. Все это сильно влияет на количество света, попадающего на ремешок, а значит, и на скорость такой зарядки.

Получается, что эффективность технологии действительно должна быть очень высокой, чтобы от нее был толк. В противном случае, это лишнее удорожание устройства, которое не даст никаких преимуществ для покупателя.

Как всегда, то, что Samsung или другая компания подала патент, не означает, что он предназначен для использования в потребительском продукте. Но вероятность этого есть, а еще приятнее то, что компания давно занимается подобными разработками и может сделать пусть и не полностью автономный гаджет, но как минимум увеличить его время работы до 3-5 дней, вместо 1-2 сейчас.

Samsung Galaxy Watch могут помочь в контроле серьёзных заболеваний.

Идеальным вариантом было бы получить что-то вроде механизма автоподзавода в механических часах, когда небольшой эксцентрик внутри корпуса с каждым движением руки чуть-чуть подзаводит механизм. В результате, если ты каждый день носишь такие часы, ты может просто забыть о том, что их надо заводить.