Ситуация все хуже. Samsung может отказаться от выпуска еще одного флагмана

В этом и прошлом году мы уже не раз видели, как крупные бренды откладывают или даже отменяют запуск собственных продуктов. На то есть целый ряд причин, но особняком в этой ситуации оказалась Samsung, которая уже успела ”пустить под нож” самую ожидаемую модель второй половины года. Неизвестно, стало ли это концом для линейки Galaxy Note или это только постановка на паузу, но сейчас мы стоим на пороге еще одной задержки, которая может оказаться отменой. Речь о еще одной флагманской линейке, которая началась в прошлом году и была призвана сделать более доступными дорогие телефоны серии Galaxy S.

Выйдет ли Samsung Galaxy S21 FE

Действительно, Samsung может отказаться от запуска Galaxy S21 FE. Эта информация поступает из Кореи и основывается на новом отраслевом отчете. Она пришла со стороны Digital Daily и, как утверждается, ссылается на официального представителя Samsung.

Есть две причины, по которым Galaxy S21 FE может вообще не запуститься. Указанный представитель компании сказал, что октябрьское мероприятие по запуску было отменено. Он добавил, что компания пытается решить, выпускать ли продукт вообще. На самом деле есть две причины, по которым Samsung может полностью отменить запуск.

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Почему некоторые модели телефонов выходят позже

Основная причина — глобальная нехватка микросхем. Предполагалось, что Galaxy S21 FE будет поставляться с двумя вариантами процессоров. Для одних рынков будет выбран Snapdragon 888, а для других — Exynos 2100. Возможно, компания пересмотрела бы распределение моделей по рынкам, но в любом случае у нее было бы два варианта, которые давали бы дополнительное пространство для маневра.

Ожидается, что Galaxy S21 FE, как и прошлогодняя модель S20 FE, будет пользоваться большим спросом. Стало быть она будет ”отбивать” чипы у других моделей. А значит, плохо повлияет на продажи более дорогих моделей линейки Galaxy S. Если бы не дефицит чипов, этой проблемы бы не было.

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Хорошо ли продаются складные телефоны

Вторая причина, по которой Samsung может полностью отменить запуск новинки — это Galaxy Z Flip 3. Как сообщается, спрос на этот телефон удивил даже Samsung, устройство действительно хорошо продается на самых разных рынках. Значит, было бы не логично сейчас предлагать гаджет, который станет для него дополнительным конкурентом. Тем более, что этот смартфона так же работает на Snapdragon 888 и тоже будет участвовать в ”перетягивании одеяла” с чипами.

То есть в очередной раз все сводится к проблеме обеспечения чипами и к тому, что компания просто не хочет усложнять себе жизнь внутренней конкуренцией. Можно даже сказать, что она готова потерять деньги, потраченные на разработку S21 FE, лишь бы случайно не сломать работающий механизм продаж.

Если Samsung все же принесет в жертву свой еще не вышедший Galaxy S21 FE, то это будет более чем убедительным доказательством того, что компания хочет быть уверенной в достаточности чипов для более выгодных моделей. Ведь не стоит забывать, что проблемы с производством какой-то модели — это серьезный удар по любой компании. В конце концов, под это распланированы бюджеты, рекламные компании, прибыль и разработки будущих поколений этого устройства.

Самый выгодный Samsung

Телефон Samsung Galaxy S20 FE, выпущенный в прошлом году, был первым в своем роде. Это был почти настоящий убийца флагманов, и немало людей интересовалось им. Я сам пользовался им некоторое время, и несмотря на изначальный скепсис, у меня сложилось о нем исключительно положительное мнение. Он сочетал в себе хорошие характеристики с довольно доступной ценой. Это и стало причиной его популярности.

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Galaxy S21 FE должен был использовать аналогичную формулу. Он должен был стать чем-то средним между Galaxy S20 FE и S21, получив довольно мощные характеристики при умеренной цене. Фактически ожидалось, что это устройство будет выпущено в августе, но Samsung перенесла запуск из-за нехватки микросхем. На данный момент перспективы его появления становятся все более туманными и мы можем просто не увидеть его. Но то, что он вообще должен появиться, компания говорила еще в прошлом году. Поэтому будем надеяться, что еще не все потеряно.