Самые хорошие смарт-часы, которые можно купить в начале 2023 года

Любой, кто пользуется Android-смартфоном и ищет отличные умные часы, сейчас получает намного больше выбора, чем когда-либо. И уж тем более имеет больше вариантов, чем пользователи iPhone. Многие сторонние часы им тоже доступны, но по большому счету их выбор сводится только к Apple Watch или некоторым недорогим браслетам. Но из мира Android в прошлом году чем-то более-менее нормальным были только Galaxy Watch 4. Теперь в дополнение к Galaxy Watch 5 и их Pro-версии у нас появились Google Pixel Watch, а также Wear OS 3 наконец-то появилась на часах Fossil. Поэтому давайте рассмотрим, что мы имеем и на что стоит обратить внимание, если вы хотите в новом году купить умные часы.

Samsung Galaxy Watch 5 — лучшие часы Самсунг

Прошлогодние часы Galaxy Watch 4 претерпели огромные, яркие обновления, адаптировавшись к Wear OS 3, что сделало их лучшими часами из мира Android. Galaxy Watch 5 2022 года — это скорее итеративное обновление, опирающееся на аналогичный дизайн, тот же процессор и память. Но несмотря на сходство Galaxy Watch 5 с прошлогодней моделью, в них внесено несколько изменений, направленных на устранение недостатков последней модели, что помогает им сохранить корону Android-часов.

В новых часах датчик состояния здоровья 3-в-1 более плотно прилегает к коже, обеспечивая «более надежные показания». Удваивается скорость зарядки до 10 Вт, что позволяет почти полностью зарядить аккумулятор менее чем за час. Galaxy Watch 5 могут иметь тот же процессор Exynos и 1,5 ГБ ОЗУ, что и в прошлом году, но они так же быстры при обычном использовании. Зато емкость аккумулятора немного увеличена, а это намного важнее.

Samsung Galaxy Watch 5 по-прежнему предлагают лучшее сочетание аппаратной смекалки Samsung и опыта Tizen в сочетании с программным обеспечением Google. Хотя несколько функций отслеживания здоровья являются эксклюзивными для телефонов Samsung, в остальном они будут отлично работать с любым телефоном Android. Даже необходимость ежедневной зарядки не смущает.

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Google Pixel Watch — первые часы Гугл

После долгих лет ожидания Pixel Watch стали одновременно и триумфальным моментом для Google и Wear OS, и смесью сомнительных решений. Если вы сможете преодолеть некоторые причуды Pixel Watch, они могут подойти вам лучше, чем Galaxy Watch 5. Они более стильные, чем любые Android-смартчасы, и больше похожи на статусный аксессуар, чем Galaxy Watch 5, хотя боковые рамки однозначно толстоваты.

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Работают они очень быстро благодаря использованию более старого чипа Exynos 9110, установленного в оригинальных Galaxy Watch. Очевидно, что массивные 2 ГБ ОЗУ прекрасно уравновешивают любые ограничения. Часы стабильно работают 24 часа в активном режиме, что в целом нормально на сегодняшний день.

Самая большая проблема с Pixel Watch заключается в том, что они поставляются только в одном размере 41 мм и стоят дороже Galaxy Watch 5. Они также использует фирменные ремешки, что заставит вас покупать только те, что производит сама Google. Даже беспроводное зарядное устройство является фирменным, и вы не сможете использовать скоростные зарядные устройства Qi, которые у вас есть.

Google Pixel Watch хорошие часы для Android, в которых используется тот же стиль Material You, что и в Android 13, а также удобные элементы управления. Они наверняка получат быструю поддержку от Google в течение следующих трех лет и не будут привязывать определенные функции к марке телефона, как это делает Samsung.

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Samsung Galaxy Watch 4 и 4 Classic — недорогие часы Samsung

Хотя Galaxy Watch 5 вышли в этом году, Galaxy Watch 4 не стали вдруг архаичными. Они имеют тот же чипсет Exynos и тот же объем памяти, поэтому, гипотетически, они должен получить аналогичную программную поддержку от Samsung в ближайшие годы. Фактически, они уже сейчас работают на One UI Watch 4.5. И на этом сходства не заканчиваются: у них такие же размеры дисплея, защита IP68 и MIL-STD-810H, фирменная емкостная сенсорная рамка и алюминий в корпусе.

Тут нет нового датчика температуры и обновленной батареи, зато эти часы стоят дешевле, чем новая модель, а это многое решает при выборе часов. Galaxy Watch 4 превосходят большинство современных часов Android по качеству программного обеспечения.

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Samsung Galaxy Watch 4 дают вам 80-85% тех же преимуществ, что и Galaxy Watch 5, но по более низкой цене, а Galaxy Watch 4 Classic добавляют физическую вращающуюся рамку, которая упрощает навигацию в Wear OS 3 и которой больше нет в новой модели.

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Garmin Forerunner 255 — часы для бега

Если вам нужны смарт-устройства Android с большим количеством фитнес-инструментов, Galaxy Watch 5 с Samsung Health подойдут вам. Если вас больше интересуют интеллектуальные фитнес-функции, но вы все равно хотите быть ближе к Android, Garmin Forerunner 255 — лучшие часы для бега.

Garmin Forerunner 255 отлично работают с GPS и отслеживанием сердечной активности по сравнению с конкурирующими моделями. А еще они и работают дольше, что действительно важно. Хотя они достаточно тяжелые и толстые, но для многих это будет преимуществом, ведь не все любят слишком легкие часы и хотят ощущать их на руке.

Хотя эти часы работают как с iOS, так и с Android, у них есть несколько функций только для Android. Например, текстовые ответы и управление вызовами. Однако в них отсутствует настоящий микрофон/динамик для ответа на звонки.

Если бег — это все, что вам нужно, то Garmin Forerunner 255 — лучший выбор. Они имеют трансфлективный дисплей, который легко читается под прямыми солнечными лучами. У них удобный ремешок, великолепное время автономной работы и непревзойденное отслеживание тренировок.

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FitBit Versa 3 — хорошие часы Фитбит

Fitbit производит одни из лучших носимых устройств в отрасли, и хотя Fitbit Versa 3 — это в первую очередь умные часы для фитнеса, они также, несомненно, являются обычными часами. Они имеют качественный изогнутый AMOLED-дисплей, удобный доступ к уведомлениям смартфона, музыкальное хранилище, ограниченную библиотеку сторонних приложений и микрофон/динамик для общения.

Fitbit Versa 3 удобны и предоставляют вам фитнес-инструменты, которые обычно находятся в гораздо более уродливых и менее удобных устройствах. Есть круглосуточный мониторинг сердечного ритма, отслеживание активности и сна в течение всего дня, а также автоматическое обнаружение тренировок. Добавьте к этому 6-дневную батарею, легкий и привлекательный дизайн и массу датчиков здоровья, и вы получите отличные и сильно недооцененные часы.

Часы Fitbit всегда являются хорошим вариантом. Versa 3 сосредоточены на отслеживании здоровья и фитнеса и идеально подходят для любителей тренировок. У вас есть встроенный GPS и многие другие функции, чтобы вызвать интерес к данной модели.

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Garmin Venu 2 Plus — часы для тренировок

Большинство компаний либо смешивает фитнес-инструменты с обычными часами, либо полностью делает упор на фитнес-технологии в ущерб дизайну. Garmin Venu 2 Plus обеспечивают тонкий баланс, предоставляя вам все необходимые инструменты в эстетичном и даже премиальном корпусе, хотя и с соответствующей ценой.

Часы оснащены отличным сенсорным AMOLED-экраном с рамкой из нержавеющей стали, а также хранилищем музыки, длительным временем автономной работы и всеми обычными программными функциями Garmin. Но комбинация сенсорного экрана и кнопок уникальна, поскольку большинство часов Garmin полагаются исключительно на навигацию с помощью кнопок, что делает их менее удобными для пользователя.

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Venu 2 Plus лучше своего предшественника, так как получили микрофон и динамик для ответа на звонки. Они также получили пятую кнопку для дополнительного ярлыка, который позволяет вам быстрее получать доступ к некоторым инструментам. Новая модель работает до 9 дней, что меньше, чем у предыдущей, но это все еще намного больше, чем у средних смарт-часов других брендов.

Те, кто хотят купить умные часы премиум-класса, отслеживающие здоровье и физическую форму, должны обратить внимание на Garmin Venu 2 Plus. Они дорогие, но они того стоят. Иначе не бывает, когда технологии встречаются с хорошим дизайном и высокой надежностью.

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Fossil Gen 6 — классические умные часы

Если вам нужны часы с классическим дизайном и множеством функций, то Fossil Gen 6 могут быть еще одним вариантом, на который стоит обратить внимание. Вы получите производительность благодаря чипсету Snapdragon 4100+ в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти. И все это будет работать больше суток в любом режиме. У часов есть недостатки, но выход для них Wear OS 3 — большое событие, которое решает многие проблемы. Это даже в чем-то роднит их с Pixel Watch.

Fossil Gen 6 — это первое носимое устройство Fossil с новым чипсетом, дающим больше производительности, а еще это просто модные смарт-часы. На этот раз вы даже сможете выбрать один из двух разных размеров. Есть еще множество функций отслеживания здоровья и фитнеса. В целом, тут все, как у других, но все равно есть, на что обратить внимание.

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Amazfit GTS 2 Mini — недорогие смарт-часы

Amazfit GTS 2 Mini — это отличные бюджетные смарт-часы, чтобы получить максимальную отдачу от затраченных средств. Многим они понравятся, как альтернатива Apple Watch, которая очень на них похожа. Часы имеют современный прямоугольный дизайн, который так нравится многим пользователям, но при этом мы не забываем о возможностях.

Срок службы батареи Amazfit GTS 2 Mini зависит от того, как вы их используете. Можно получить до семи дней при интенсивном использовании, но в более щадящем режиме это время можно растянуть до 14 дней. При весе менее 20 г это одни из самых легких умных часов, идеально подходящие для любителей фитнеса. Вы также получаете встроенный GPS, мониторинг сердечного ритма, отслеживание активности/сна, более 70 спортивных режимов и мониторинг кислорода в крови. Модель очень похожа на оригинальный Amazfit GTS 2, но проигрывает по функциям. Например, у вас не будет встроенного микрофона или динамика.

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Amazfit GTS 2 Mini хорошо смотрится на руке и отлично справляется с отслеживанием активности. Их главный плюс — низкая цена. За это им можно многое простить в плане недоработок. Поэтому они тоже достойны внимания того, кто выбирает себе недорогие часы и хочет купить что-то подешевле, но не сильно проиграть в функциональности и внешнем виде.

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