Обзор HONOR MagicBook Pro — ноутбук от производителя смартфонов

Так получилось, что HONOR, которая делала отличные телефоны, теперь не может не только пользоваться нормальным полноценным Android, но потеряла возможность устанавливать в свои устройства собственные процессоры Kirin. Это большая потеря для производителя смартфонов. Вот только как производитель ноутбуков HONOR наоборот начинает набирать обороты. С компонентами и с софтом никаких проблем нет, так что такой тип устройств должен быть хорошим. Тем более HONOR, как молодой производитель, должен занимать свое место на рынке. Так что давайте разбираться, хорошее ли это устройство и стоит ли им пользоваться или лучше поискать что-то у других производителей.

Сколько стоит ноутбук HONOR

Как и принято в индустрии, новый ноутбук от HONOR выпускается в нескольких версиях. Внешне в основном они отличаются разной диагональю экрана. Версия ноутбука с 14-дюймовым экраном стоит 44 990 рублей. Версия с 15-дюймовым экраном стоит уже 49 990 рублей. А версия HONOR MagicBook Pro с экраном 16,1 дюйма стоит от 59 990 рублей. Интересно, что две младшие версии можно кастомизировать и установить в них более производительные процессоры и больший объем памяти. При этом доплата будет очень небольшой. Чтобы вместо 256 ГБ получить 512 ГБ надо доплатить всего от 3 000 до 5 000 рублей.

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Мне досталась топовая версия HONOR MagicBook Pro. В ней сразу установлено 512 ГБ встроенной памяти, а вот процессор можно выбрать в зависимости от ваших потребностей. Если хотите получить максимум, то цена подскочит до 69 990 рублей, но это будет самый топовый HONOR MagicBook Pro. Если вам достаточно базовой версии ”прошки”, то она обойдется вам в 59 990 рублей.

Обзор HONOR MagicBook Pro

Как обычно, доставать новый гаджет из коробки — это отдельное удовольствие. Больше всего в этот момент хочется, чтобы чувство приятного ожидания не сменилось разочарованием от плохого продукта. В случае с HONOR MagicBook Pro этого не произошло. Он приятно холодит руку своим алюминиевым корпусом и в целом ощущается достаточно монолитным.

Надо только понимать, что он большой. И пусть у него очень эффективно используется полезное пространство (экран занимает 90% площади крышки), он все равно крупный. Если вы привыкли пользоваться моделями с экраном 13 дюймов и меньше, это надо иметь в виду. Толщина ноутбука составляет 16,9 мм.

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Не смотря на большой размер, весит ноутбук не так много — 1 700 грамм. Для себя я отметил, как удачно у него сделаны ножки. У него нет классических четырех ножек, вместо этого по нижней и верхней части корпуса проходят две резиновые полоски. Они-то и являются опорой компьютера. В какие-то моменты, когда на столе лежит много бумаг или стол не очень ровный, это может привести к тому, что он будет качаться.

Зато на ровном столе все отлично, а из-за большей площади точек опоры ноутбук намного меньше скользит по столу. А еще MagicBook Pro удобно поднимать со стола одной рукой. Алюминий слишком скользкий для этого, а дополнительная поверхность, за которую можно зацепить, отлично помогает.

В остальном это почти классический ноутбук, в котором есть все самое необходимое. Справа на корпусе расположены 2 USB-разъема и разъем для наушников. Слева один USB, один HDMI и разъем USB Type-C, через который ноутбук и заряжается.

Цвет корпуса можно назвать монохромным хамелеоном. Именно это сравнение пришло мне в голову, так как при просмотре под углом корпус не начинает отдавать какими-то оттенками, но становится темнее. Если смотреть под другим углом, то цвет станет более светлым. Смотрится это интересно, как и кокетливо смещенный в сторону логотип компании.

Технические характеристики HONOR MagicBook Pro

Сразу хочется сказать, что этот ноутбук не для игр, так что рассчитывать на это не стоит, но во что-то поиграть на нем все же можно. Просто не надейтесь в этом случае на большую частоту кадров.

Базовая версия ”прошки” работает под управлением процессора AMD Ryzen 5 3550H и видеопроцессора Radeon Vega 8 Graphics. Если доплатить к цене базовой версии еще 10 000 рублей, то за 69 990 рублей можно получить процессор AMD Ryzen 5 4600H. Как бонус, вы увеличите объем оперативной памяти с 8 ГБ до 16 ГБ. Больших значений не предусмотрено.

Встроенной памяти доступен только один объем — 512 ГБ. Естественно, это SSD, а цена на него не выглядит такой пугающей. Особенно на фоне некоторых других ноутбуков. Опять же, это преимущество компаний, которые пытаются активно продвигать новые продукты, а не гнаться за сиюминутной выгодой.

Разрешение экрана составляет 1920 на 1080 пикселей, а их плотность при такой диагонали (16,1 дюйма) составляет 137 точек на дюйм. В качестве матрицы выбрана IPS — все логично и без сюрпризов. Экран имеет функцию защиты зрения и покрывает 100% пространства sRGB.

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Для того, чтобы бороться с перегревом, внутри ноутбука установлено 6 температурных датчиков. Все они работают в паре с двумя теплоотводными трубками и двумя вентиляторами, лопатки которых сделана в форме акульих плавников. Производитель утверждает, что так получается на 20% увеличить поток воздуха, проходящий через внутренности ноутбука.

Конечно, если так напрягать ноутбук, что система охлаждения будет работать на максимум, время автономной работы сократится. Если пользоваться им в обычном режиме, то аккумулятора должно хватить на 12 часов. У меня так не получалось. Даже при работе с текстовыми редакторами мне его хватало максимум на 9-10 часов при низком уровне подсветки. Зато заряжается он действительно быстро. Для этого предусмотрен адаптер питания на 65 Вт. Называются даже конкретные цифры, что после 30 минут зарядки можно будет 6 часов смотреть оффлайн-видео. В целом похоже.

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Чем хорош HONOR MagicPad Pro

Есть в этом ноутбуке и несколько отличительных особенностей, которых нет у других производителей, кроме Huawei — сами понимаете, почему.

Например, мне очень нравится камера, скрытая в клавиатуре. Пусть с такого ракурса получается не самая красивая картинка, зато она не занимает полезную площадь экрана и не утолщает крышку. А еще так просто намного секьюрнее и не надо ничего заклеивать.

В ноуте реализована функция, получившая название HONOR Magic-link 2.0. Благодаря ей можно буквально в одно касание переносить огромное количество данных. Для этого надо приложить поддерживаемый смартфон HONOR или Huawei и вы получите быстрый доступ к компьютеру. Скорость передачи данных составит примерно 30 Мбит/c. Этого достаточно для того, чтобы скинуть несколько сотен фотографий со смартфона всего за минуту. Конечно, в работе этой функции еще есть, что допилить, но в целом работает она хорошо, если не придираться.

В остальном это обычный ноутбук, со встроенным сканером отпечатков пальцев, крупным (хоть и не самым большим) трекпадом с отличной чувствительностью и хорошим звуком Dolby Atmos.

В конце хочется придраться только к крышке ноутбука. Впрочем, придирка будет относиться больше в целом к современным ноутбукам. Почему нельзя сделать так, чтобы она открывалась одной рукой и не надо было придерживать корпус, чтобы он не подскакивал вслед за крышкой? Есть исключения, но в целом картина довольно печальная. Это же так просто… Ну, да ладно, это уже отступление. Хотя, как вы поняли, в HONOR MagicBook Pro тоже есть эта проблема. А как вы к этому относитесь?