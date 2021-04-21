Складной планшет Samsung может выйти меньше чем через год

О том, что Samsung лидирует в сфере производства складных смартфонов, знает каждый. Мы много писали о том, чем этот гаджет отличается от остальных и почему лидер именно она. Конечно, есть и другие бренды, вроде Xiaomi и Huawei, которые тоже выпустили свои коммерческие устройства с подобным форм-фактором. Вот только Huawei на данном этапе вообще не конкурент, а Xiaomi только-только начала отгружать свою ”раскладушку”. В это время Samsung уже во всю готовится представить миру не смартфон, который складывается в два раза, а планшет с тройным сложением. Что это за гаджет и когда его ждать, рассказали инсайдеры, которые утверждают, что они в курсе происходящего. Давайте посмотрим, что они нам обещают.

Складной планшет Samsung

Samsung лидирует в категории складных смартфонов со своей серией Galaxy Z. В настоящее время компания продает два типа складных телефонов, и у обоих есть только один шарнир. Однако в прошлом были сообщения о планшете Galaxy, который складывается втрое. По словам AUTO-Consulting, такое устройство действительно находится в разработке и может быть выпущено уже в следующем году.

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Когда выйдет складной планшет

Как сообщает GizmoChina, издание сотрудничает с консультантом, который может предоставить свежую информацию о грядущем планшете Samsung с тройным сложением. Издание утверждает, что устройство выйдет в первом квартале 2022 года и будет называться Samsung Galaxy Z Fold Tab. Название не вызывает удивления. Именно к этому все и шло. Вот только ”Z” в этом названии действительно говорит о трех сложениях и не очень понятно, почему обычные раскладушки не стали маркировать ”V”.

Предыдущая утечка информации об этом продукте предполагала, что он будет выпущен в 2021 году. К сожалению, этого не произойдет. Но не исключено, что компания публично объявит о работе над ним летом, во время презентации Galaxy Z Fold 3 и/или Galaxy Z Flip 3 (второе поколение этого смартфона пропустят для упорядочивания линейки). Пока все идет к тому, что презентация состоится в начале августа, а сами устройства заполнят собой пустоту после отказа Samsung от выпуска Galaxy Note 21. Об этом ранее сообщили представители южнокорейской компании. Впрочем, дата презентации, как сообщается, еще может измениться.

Каким будет складной планшет Galaxy Z Fold Tab

Основной изюминкой Galaxy Z Fold Tab, помимо возможности складывания втрое, будет поддержка гибридного пера S Pen. Этот стилус должен дебютировать одновременно с Galaxy Z Fold 3. На днях я выпускал статью о том, что будет нового в этом смартфоне, и отдельным пунктом прописывал поддержку стилуса. Вот только до сих пор не представляю, каким надо сделать экран, чтобы он не повредился. Учитывая, что он царапается буквально от взгляда.

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Возможно, у стилуса будет более мягкий наконечник. А может быть Samsung найдет способ сделать экран прочнее. К сожалению, у нас нет никакой информации об этом стилусе с поддержкой Bluetooth, за исключением того, что он будет отличаться от старых S Pen.

Но самое интересное в том, что новый планшет будет складываться втрое, что сделает его существенно более крупным в разложенном состоянии. Так же он будет иметь более хорошее UTG (ультратонкое стекло), чем нынешнее поколение. Но предварительно его проверят на Galaxy Z Fold 3.

Что должно быть в Samsung Galaxy Z Fold 3

Трудность в том, что шарнир придется буквально проектировать заново. Скорее всего, конструкция будет складываться в форме буквы ”Z”. А значит один из шарниров должен будет складываться наружу, как у Huawei Mate X первого поколения, и Huawei Mate Xs, которым я какое-то время пользовался.

Что будет со складными телефонами

Появление гаджета, который должен превращаться не просто в большой смартфон, а в полноценный планшет, является логичным продолжением идеи складных устройств. Возможно, потом они будут складываться в четыре, пять и более раз. Но пока говорить об этом рано, зато уже сейчас можно сказать, что выход Galaxy Z Fold Tab, если он будет, станет одним из главных событий следующего года в мобильной индустрии.

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С другой стороны, не стоит забывать о готовящемся OPPO X 2021, с концептом которого мне довелось познакомиться лично, и это было что-то невероятное, когда на твоих глазах телефон сам просто раздвигается и становится больше без каких-то действий с твоей стороны. Ознакомиться с моим опытом общения с этим смартфоном можно в этой статье.

А пока расскажите, что вы сами думаете о складной технике и готовы были бы купить складной планшет. Конечно, если забыть о том, что ценник на старте продаж у него будет просто конский.