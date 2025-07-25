Сколько будут стоить Pixel Watch 4, и когда они выйдут

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Артем Сутягин

Смарт-часы Pixel Watch 4 уже на горизонте, и теперь, похоже, мы знаем больше не только о технических характеристиках и цветовом оформлении, но и о самой волнующей теме — цене. Согласитесь, часы могут быть сколько угодно хорошими, но если они стоят существенно дороже конкурентов, то желания их купить будет очень мало. И вот утечка из Европы обещает действительно приятный поворот: цены на Pixel Watch 4, скорее всего, останутся такими же, как и у прошлогодней модели. Помните сколько они стоили?

Сколько будут стоить Pixel Watch 4, и когда они выйдут. Новые Pixel Watch 4 будут не дороже предыдущего поколения. Изображение: NaAvtotrasse.ru. Фото.

Новые Pixel Watch 4 будут не дороже предыдущего поколения. Изображение: NaAvtotrasse.ru

Естественно, пока у нас есть только цены в евро, но этого уже достаточно, чтобы понимать сколько примерно эти часы будут стоить в России. Тем более, что часы официально не продаются в России и будут поставлять по схеме параллельного импорта.

Сколько будут стоит Pixel Watch 4

  • Pixel Watch 4 (41 мм Wi-Fi) — €399 в Европе, $349 в США
  • Pixel Watch 4 (41 мм LTE) — €499 в Европе, $399 в США
  • Pixel Watch 4 (45 мм Wi-Fi) — €449 в Европе, $399 в США
  • Pixel Watch 4 (45 мм LTE) — €549 в Европе, $449 в США

Говорить, что это точные цены пока преждевременно, но по информации французского издания Dealabs, цена на Pixel Watch 4 будет именно такой. В рублях по курсу разброс будет примерно от 27500 до 35500 рублей. Но скорее всего стоит ориентироваться на коридор 30000 — 45000 рублей, что само по себе тоже не плохо. Тем более, если курс не сильно изменится, со временем цена упадет.

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Почему Pixel Watch 4 не подорожали

Причины того, почему цена новых часов останется на прежнем уровне в общем-то очевидны: улучшения в Pixel Watch 4 относительно прошлогодней модели весьма умеренные. Они получать тот же чипсет Snapdragon W5 Gen 1 и незначительно увеличенный аккумулятор. Но будут у них и некоторые улучшения, хоть и не критичные. Среди новый сопроцессор для AI-задач, улучшенная зарядка, более пригодную к ремонту конструкцию и новые функции безопасности. К последним относится»оповещение о дыхательных нарушениях» и даже спутниковую связь для экстренных ситуаций.

Все эти обновления улучшают пользовательский опыт, но при этом не требуют серьёзного удорожания в производстве. А значит, Google вполне может позволить себе сдержать цену.

Почему Pixel Watch 4 не подорожали. Фирменный дизайн сохранится. Изображение: IVEDIA. Фото.

Фирменный дизайн сохранится. Изображение: IVEDIA

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Могут ли подорожать умные часы

Пока всё выглядит позитивно, но беспокойство вызывает возможное влияние тарифной политики США. Некоторые устройства Google до сих пор собираются в Китае, а любые изменения в торговых правилах (например, ввозные пошлины) могут вызвать дополнительные расходы. На ценах в России это скажется не так сильно, как в США, но коррерктировка все равно может быть. Правда пока это лишь предположения.

Также остаётся неясным, будет ли Google использовать аналогичную ценовую стратегию в других регионах. В прошлом компания иногда варьировала стоимость в зависимости от рынка.

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Когда выйдут Pixel Watch 4

Официальный анонс Pixel Watch 4 состоится 20 августа на мероприятии Made by Google. В этот же день ожидается старт предзаказов. До этого момента остаётся меньше месяца, чтобы подтвердить или опровергнуть утечку.

В мире, где большинство носимых гаджетов становятся дороже с каждым годом, сохранение цены на Pixel Watch 4 — разумный шаг. Учитывая, что устройство получит плановые улучшения, но без революционных изменений. Наоборот — это может укрепить доверие к бренду и сделать новинку более конкурентоспособной среди флагманских смарт-часов 2025 года.

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