У меня давно активна подписка Яндекс Плюс. Постоянно слушаю музыку, изредка пользуюсь Кинопоиском, иногда читаю книги и активно юзаю Яндекс Пэй, обменивая баллы Плюса на деньги по инструкции коллеги Ивана Герасимова. Три отдельных приложения, три иконки на главном экране. Яндекс наконец решил эту проблему: вышло единое приложение Яндекс Плюс, которое объединяет все три сервиса под одной крышей. Поставил, посмотрел — рассказываю, что внутри.

Что за приложение и зачем оно нужно

Яндекс Плюс — это не новый сервис, а новая оболочка для трёх уже существующих: Кинопоиск, Яндекс Музыка и Яндекс Книги. Все три доступны в одном приложении, переключаться между ними можно через панель внизу экрана — как в большинстве современных приложений.

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Главная идея — собрать всё, что входит в подписку, в одном месте для всех, кто подключился и сэкономил по моей инструкции. По словам Яндекса, именно этого просили пользователи: хотели видеть сразу весь контент и выбирать между фильмом, музыкой и книгой не переключая приложения. Идея понятная — у меня самого три иконки Яндекс-сервисов занимали место на рабочем столе.

На главном экране работает единая рекомендательная система: Яндекс соединил алгоритмы всех трёх сервисов и теперь предлагает сразу и музыку, и книги, и фильмы с сериалами в одной ленте. Это интересно — посмотрим, насколько рекомендации окажутся точными в реальном использовании. Следить за обновлениями приложений для Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Где скачать Яндекс Плюс на Android

Приложение уже доступно в Google Play — ищите «Яндекс Плюс» или скачивайте напрямую по ссылке из магазина. Позже оно появится в RuStore и AppGallery.

Скачать Яндекс Плюс

Как установить:

Откройте Google Play на Android-смартфоне. В строке поиска введите «Яндекс Плюс». Нажмите «Установить» (приложение весит немного, скачается быстро). Откройте приложение и войдите через Яндекс ID (создать можно по нашей инструкции).

Важный момент: приложение имеет смысл только при наличии активной подписки Яндекс Плюс. Без неё большинство контента в Кинопоиске и Музыке будет недоступно. Управлять подпиской и семейной группой можно прямо внутри нового приложения. Это удобнее, чем искать настройки в браузере.

Как устроено приложение изнутри

Интерфейс лаконичный. На главном экране — персональная лента с рекомендациями: фильмы, сериалы, музыкальные альбомы, книги вперемешку. Яндекс утверждает, что алгоритм учитывает вкусы сразу в трёх категориях — посмотрим, насколько точно.

Навигация строится через нижнюю панель:

Главная : единая лента рекомендаций и подборок;

: единая лента рекомендаций и подборок; Кинопоиск : фильмы, сериалы, мультфильмы;

: фильмы, сериалы, мультфильмы; Музыка : Яндекс Музыка в полном виде;

: Яндекс Музыка в полном виде; Книги : Яндекс Книги;

: Яндекс Книги; Профиль: управление подпиской и семейной группой.

Каждый раздел — это полноценный сервис, а не урезанная версия. Музыка работает так же, как в отдельном приложении, Кинопоиск — аналогично. Но есть важный нюанс: в приложении нет ряда дополнительных функций Кинопоиска. Купить билеты в кино, зайти в афишу концертов или воспользоваться другими сервисами — для этого по-прежнему придётся открывать отдельное приложение Кинопоиска или браузер. Обсудить новинку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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Кому нужно это приложение, а кому нет

Ставить Яндекс Плюс стоит, если:

у вас активна подписка Яндекс Плюс и вы пользуетесь хотя бы двумя из трёх сервисов (Кинопоиском, Музыкой или Книгами);

хочется одно приложение вместо трёх на рабочем столе;

интересна единая лента рекомендаций (удобно, когда не знаешь, что посмотреть или послушать).

Не нужно ставить, если:

нет подписки Яндекс Плюс (без неё смысла в приложении немного);

активно пользуетесь дополнительными функциями Кинопоиска (афишей, билетами, рецензиями), ведь они в новом приложении недоступны;

устраивают отдельные приложения и менять привычку не хочется.

Сам я поставил и пока оставлю — посмотрю, как работает единая рекомендательная система. Если алгоритм действительно научится предлагать что-то цельное на основе вкусов сразу в трёх категориях, это будет интересно. Если нет — вернусь к трём отдельным иконкам. Актуальные новости о приложениях для Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.