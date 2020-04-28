10 главных отличий PUBG от Fortnite

Наверное, самые известные мобильные игры — это Fortnite и PUBG Mobile. У них без преувеличения десятки миллионов фанатов во всем мире и по ним даже проводятся соревнования, которые собирают множество игроков на одном игровом поле. Но чем же отличаются эти игры друг от друга? Неужели они одинаковы и между ними нет никакой разницы? Почему же тогда одни пользователи выбирают Fortnite, а другие — PUBG? Непосвященный пользователь скажет, что это одно и то же, но на самом деле отличий между этими играми куда больше, чем кажется на первый взгляд. В этой статье я назову десять главных различий между этими популярными играми.

Игры в жанре ”Королевская Битва”

Жанр, в котором представлены Fortnite и PUBG Mobile называется ”Королевская Битва”, или ”Battle Royale”. Иногда такие игры называют еще ”Все против всех”, но такое встречается не очень часто.

Игры, про которые мы сегодня говорим, можно смело считать главным, что произошло в этом жанре. Да, еще в 2013 году была ShootMania, а чуть позже WarZ, но именно Fortnite и PUBG Mobile вдохнули новую жизнь в этот жанр. До них такого интереса в ”Last man standing” (еще одно название жанра) просто не было.

Конечно, сравнение между Fortnite и PUBG не может однозначно определить, какая игра лучше, поскольку многие из различий носят характер вкусовщины, но обе игры великолепны и, судя по скорости их обновления, дальше будет только лучше.

Сравнение Fortnite и PUBG Mobile

Для сравнения я выбрал основные десять параметров, по которым отличаются эти игры. Чтобы не растягивать рассказ на долгие часы (с этими играми такое возможно), я расскажу только основные моменты, но этого будет достаточно, чтобы сделать выбор в пользу той или иной игры. Конечно, если вы сами еще не успели их попробовать.

Визуальные эффекты

И Fortnite Mobile, и PUBG Mobile полностью соответствуют своим ПК-версиям, и их основные визуальные отличая сохраняются.

Подход Fortnite более мультяшный. Все ярко и красочно, как будто находишься внутри фильма. Некоторые виды оружия реалистичны, но другие выглядят так, будто вылезли из вселенной Looney Tunes.

В первые тридцать секунд игры сразу понимаешь основную разницу между играми. В PUBG Mobile игроки прыгают с парашютом из грузового самолета на огромные острова с военными базами и электростанциями. В Fortnite игроки прыгают из автобуса, привязанного к массивному воздушному шару, тормозя свое падение зонтом или футуристическим планером.

Сейчас это сравнение максимально актуально, ведь Fortnite теперь доступна в Google Play

Геймплей

В обеих играх вы высаживаетесь на большом острове с 99 другими противниками. Вам надо собирать оружие и другое снаряжение, чтобы сражаться, пока не останется только один.

Игровая зона постепенно становится все меньше и меньше, заставляя остальных игроков приближаться друг к другу. Так получается придать игре больше динамики, чтобы не растягивать ее во времени. Область за пределами игровой зоны наносит постоянный урон и ее следует избегать любой ценой. PUBG дополнительно ограничивает игровую зону красными зонами, где с неба падают бомбы, которые мгновенно убивают любого игрока вне укрытия.

Реалистичность PUBG намного выше. Это просто перестрелки, в которых точно кто-то умрет. В Fortnite все немного иначе. В этой игре можно строить сооружения, используя собранные ресурсы. Тем не менее, строить в Fortnite Mobile гораздо сложнее, чем на ПК.

В результате, в PUBG большинство людей играют более осторожно, прячась за деревьями или в кустах. В отличие от Fortnite, где игровой процесс получается более экспрессивным. Хотя, и так можно играть осторожно, но любое строение можно разрушить и приходится много двигаться, чтобы выжить.

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Управление

Управление среди этих двух игр существенно лучше будет в PUBG. Есть несколько встроенных схем управления с возможностью полностью настроить их по своему вкусу.

В Fortnite тоже добавлены некоторые настройки элементов управления, но варианты по умолчанию оставляют желать лучшего. Частично это связано с более сложным характером игры, но и с конкретными особенностями дизайна.

Например, чтобы что-нибудь построить в Fortnite, вы должны сначала войти в режим строительства. Это выведет вас из боевого режима, и хотя вы все еще сможете стрелять, вы не сможете менять оружие, перезаряжаться или использовать прицел.

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К счастью, обе игры добавили поддержку контроллера, так что любой совместимый контроллер Bluetooth должен работать. На днях я уже рассказывал о лучших контроллерах для смартфона.

Кроссплатформенность

Одно из главных отличий между Fortnite и PUBG заключается в том, насколько мобильные версии связаны с версиями для компьютера. PUBG Mobile — разработана отдельно от версии для ПК, а Fortnite для мобильных устройств по сути такой же, как и другие его версии.

Аккаунты игроков, прогресс, скины и тому подобное распределяются между платформами на Fortnite, поэтому независимо от того, где вы играете, у вас будут одни и те же предметы. Игроки могут даже играть вместе со своими друзьями на Xbox, PS4, Switch или ПК прямо со своего мобильного устройства.

Правда, из-за особенностей игры и того, что игроки подбираются по типу устройств, которыми они пользуются, в каждом раунде участвует все же меньше 100 реальных игроков и вот почему.

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Боты

Решение PUBG Mobile о включении ботов в режим Battle Royale, безусловно, было спорным, но это также одна из главных вещей, которые отличают ее от Fortnite.

В первых нескольких матчах игрока участвуют от десяти до двадцати человек, а остальная часть игры заполнена ботами. Даже после того, как у вас за плечами уже было несколько игр, не стоит ожидать, что более половины ваших противников будут живыми.

В Fortnite изначально не было ботов, но недавно их добавили. Это было несколько противоречивым решением, но в этом есть определенный смысл. Так можно дать человеку возможность потренироваться. Боты не будут действовать слишком жестко в отличии от реальных игроков. Если у новичка не будет ничего получаться, он может потерять интерес. Поэтому сначала надо дать ему возможность сделать что-то правильно.

Карты и режимы игры

Одним из основных отличий Fortnite от PUBG является количество карт и режимов игры, которые они предлагают. Fortnite использует ту же карту, что и версия для ПК, которая немного меняется по мере развития игры.

Карта Fortnite меняется с каждым новым сезоном, часто добавляя или удаляя целые области. Это сохраняет игровой процесс более свежим и позволяет игре не надоедать в течение долгого времени.

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Тем не менее, Fortnite иногда предлагает дополнительные игровые режимы, которые ограничены по времени. Они немного оживляют игру и исчезают до того, как успеют надоесть. Таким образом поддерживается постоянный интерес к игре.

Вместо этого PUBG предлагает несколько разных карт — Эрангель, Мирамар, Викенди и Санхок. PUBG Mobile также имеет аркадный режим только для мобильных устройств с меньшим количеством игроков, чтобы сократить время матчей. Не всегда у игроков есть возможность уделить несколько десятков минут полноценной битве.

Передвижение по карте

Обе игры дают игрокам возможность быстро перемещаться по карте, но они делают это по-разному. PUBG Mobile дает больше реальных возможностей, которые есть и в обычной жизни. Для этого по всей карте расставлены автомобили и мотоциклы. Они могут взорваться, получив слишком много урона, и израсходовать бензин, пройдя большие расстояния.

Fortnite использует другой подход. В дополнение к транспортным средствам, таким, как тележки для гольфа и квадроциклы, в Fortnite также есть предметы, которые могут увеличить скорость и расстояние передвижения вашего персонажа, например, площадки, которые запускают вашего персонажа в воздух, чтобы быстрее перемещаться по карте.

Обе игры также имеют функцию автоматического перемещения, чтобы немного отдохнуть. Но опять же, пересечение открытых полей в PUBG Mobile намного опаснее, чем в Fortnite, поэтому будьте осторожны.

Автоматический подбор также похож у двух игр. Вы имеете возможность подбирать оружие, предметы и лекарства, чтобы пополнить запасы. В Fortnite также собираются строительные материалы, а в PUBG Mobile — дополнительное оснащение для вашего оружия, броня и более вместительные рюкзаки.

Внутриигровые покупки

Еще одно различие между Fortnite и PUBG заключается в том, как они решили монетизировать свой контент.

Во-первых, обе мобильные игры абсолютно бесплатны, а покупки не сильно влияют на конкурентоспособность и нужны по большей части для изменения внешнего вида игры. Что-то из этого можно разблокировать просто много играя, а что-то можно только купить за реальные деньги.

Ваш прогресс и достижения сохраняются внутри вашей учетной записи, поэтому вам не нужно начинать все сначала, если вы будете играть на другом устройстве.

Внутриигровые покупки хорошо продуманы. Во-первых, Epic Games также очень хорошо объединили идеи своего сообщества, поэтому в них много шуток и мемов. А во-вторых, никто не хочет выделяться в худшую сторону на фоне других игроков и в итоге покупает новые скины.

PUBG Mobile изначально выбрала более традиционную систему внутриигровых покупок, но позже тоже перешла на систему пропусков для получения большего количества денег.

Производительность

PUBG Mobile и Fortnite работают на проверенном Unreal Engine 4, который был создан Epic Games (создатель Fortnite). Фактически одна из главных причин, по которой Fortnite обогнал PUBG, заключалась в том, что в нее можно играть на гораздо менее мощных устройствах, чем в PUBG. В любом случае, обе игры разряжают вашу батарею очень быстро.

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PUBG Mobile предлагает хорошие графические настройки, позволяющие адаптировать ее практически к любому устройству. В отличие от выпущенной версии для ПК, мобильная версия довольно хорошо оптимизирована. Впрочем, текстуры с низким разрешением лишают игру реалистичности. Для пользователей с самыми слабыми смартфонами есть также PUBG Mobile Lite, которая работает практически на любом устройстве.

Что лучше — Fortnite или PUBG Mobile?

Так какая игра лучше, если выбирать между Fortnite и PUBG? Обе игры великолепны (и бесплатны), но предлагают совершенно разные впечатления от жанра Battle Royale.

PUBG Mobile, возможно, смогла лучше адаптировать свой игровой процесс к сенсорному управлению и имеет больше карт, но у Fortnite гораздо более глубокий и затягивающий игровой процесс, который заставляет фанатов возвращаться снова и снова.

А какую игру предпочитаете вы? Давайте обсудим это в комментариях или нашем Telegram-чате.

Скачать Fortnite из Google Play

Скачать PUBG Mobile из Google Play