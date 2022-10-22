6 самых ожидаемых игр для Android, которые выйдут очень скоро

Сколько же новых игр выходит для Android едва ли не каждый день! Среди них есть шутеры, гонки, стратегии и представители многих других жанров. Но примерно 99% из них не представляют никакого интереса или просто оказываются обычными и банальными. Но время от времени появляются настоящие шедевры. И о них нельзя не поговорить. В этой подборке мы рассмотрим игры, которые еще не вышли, но ждать их осталось совсем недолго. Чтобы было интереснее, собрали не просто игры, а продолжения настоящих хитов, которые мало кого оставляли равнодушными в свое время.

Honkai: Star Rail — аналог Genshin Impact

Если вы хоть как-то следили за миром мобильных игр в последние несколько лет, скорее всего, вы слышали о небольшой игре под названием Genshin Impact. Разработчики хита Mihoyo уже хорошо зарекомендовали себя благодаря другой серии под названием Honkai. Скоро появится четвертая ее часть.

В отличие от своего предшественника, это стратегическая ролевая игра, хотя она сохраняет тот же визуальный стиль и персонажей, что и предыдущие части. Вам предстоит исследовать как открытый мир, так и подземелья, и для этого вам нужно будет создать команду из четырех персонажей.

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Игра выглядит потрясающе, но мы пока не знаем, когда она выйдет. В 2021 году она прошла два закрытых бета-тестирования, поэтому хочется верить, что она появится примерно к концу этого года.

Total War Battles: Warhammer — продолжение крупной франшизы

Мобильные RTS-игры исторически были довольно слабыми, но эта готовящаяся игра для Android основана на одной из крупнейших франшиз в жанре: Total War. Как и последние выпуски для ПК, этот основан на вселенной Warhammer, поэтому ожидайте увидеть гномов, высших эльфов, скавенов и многих других.

Стоит отметить, что хотя игра и соответствует вселенной, она не разрабатывается Creative Assembly. Вместо нее этим занимается опытный разработчик мобильных приложений NetEase. Это должно улучшить оптимизацию игры для мобильных устройств, но вызывает опасения по поводу некоторых слабых моментов. Особенно они будут связаны с монетизацией. Пока об игре мало что известно, но она точно будет, а это уже хорошо.

Star Wars: Hunters — игра по Звездным войнам

Поклонники «Звездных войн» могут порадоваться, потому что грядущая игра для Android должна выйти где-то в конце 2022 года. Действие игры разворачивается после падения Галактической Империи и в ней будут представлены совершенно новые персонажи — от охотников за головами до штурмовиков и героев-повстанцев.

Что касается игрового процесса, то это командная боевая игра в реальном времени, действие которой происходит в самых знаковых местах вселенной «Звездных войн». Игра также планируется к выпуску на iOS и Nintendo Switch, хотя пока неизвестно, будет ли возможность кроссплатформенной игры.

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Clash Quest — новые игры Clash

Вселенная Supercell Clash (Clash Royale, Clash of Clans) — одна из самых популярных серий в истории мобильных игр, и теперь компания расширяет свои предложения тремя дополнительными играми: Clash Quest, Clash Mini и Clash Heroes. Каждая из них разрабатывается отдельной командой внутри компании, но если мы что-то знаем о Supercell, так это то, что игры компании всегда отличаются невероятным уровнем проработки.

Все игры относятся к разным жанрам. Clash Quest — это однопользовательская стратегическая игра с элементами жанра «три в ряд». Clash Mini, как следует из названия, представляет собой своего рода настольную игру во вселенной Clash, которая похожа на автобаттлеры. Последняя игра, Clash Heroes, это совместная ролевая игра.

Новые игры для Android, которые надо попробовать. Есть Маша и Медведь.

Сейчас эти игры находятся на стадии бета-тестирования в некоторых странах мира. Однако мало что известно о бета-версии Clash Heroes или полномасштабном выпуске любой из трех игр. Тем не менее, учитывая невероятную родословную Supercell, это одни из самых захватывающих предстоящих игр для Android, на которые стоит обратить внимание.

Grand Theft Auto Трилогия — ГТА для Андроид

Многие игры серии Grand Theft Auto уже доступны на мобильных платформах. Но Rockstar Games хотели бы снять с серии еще больше сливок, выпустив обновленные версии GTA III, Vice City и San Andreas с улучшенным искусственным интеллектом, графикой, блэкджеком и …(ну, вы поняли).

Первоначально игра должна была выйти в начале 2022 года, но с тех пор дата релиза была перенесена, и теперь игра может появиться в любой момент до марта 2023 года. Игра уже выходила для ПК и консолей, но на нее было много критики. С тех пор Rockstar извинилась и пообещала улучшить игру с помощью обновлений. Хочется верить, что на Android она сразу выйдет хорошей.

Warcraft Arclight Rumble — новый Варкрафт

Прошло почти 20 лет с тех пор, как вышла последняя полноценная игра Warcraft (Warcraft III), но следующая часть любимой фанатами серии скоро появится на маленьком экране. Warcraft Arclight Rumble — готовящаяся игра для Android, в которой вы управляете миниатюрными версиями некоторых из самых известных персонажей и существ серии.

В игре будет обширная PvE кампания, а также совместная и соревновательная онлайн-игра. Будет пять фракций: Альянс, Орда, Нежить, Зверь и Черная Гора, каждая из которых имеет в своем арсенале уникальных персонажей и способности. Также будет шесть различных игровых режимов, некоторые из которых требуют сбора ресурсов, захвата целей и уничтожения больших плохих боссов.

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Хотя официальная дата релиза пока не объявлена, Blizzard сообщает, что закрытая бета-версия появится в ближайшее время. Финальный релиз можно ждать в конце 2022 года или в начале 2023 года.

А какие игры ждете вы? Расскажите об этом в комментариях или давайте обсудим это в нашем Telegram-чате.