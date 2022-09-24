Лучшие новые игры, которые можно скачать на Android бесплатно

Игры для Android с каждым месяцем становятся все лучше и лучше, и в Google Play всегда появляется что-то новое. Независимо от того, являетесь ли вы случайным игроком или мобильный гейминг ваше все, вам наверняка захочется чего-то новенького. И у нас есть для вас подборка таких игр. В данную подборку мы включили игры самых разных жанров, но объединяет их то, что они вышли в течение последних пары месяцев. Усаживайтесь поудобнее и скачивайте новинки, которые не оставят вас равнодушными.

Alice Fiction — аниме игра «три в ряд»

Alice Fiction — это ролевая игра в стиле аниме с механикой «три в ряд». Она похожа на большинство других мобильных ролевых игр этого жанра. У нее есть кампания с относительно приличной историей. Игра поднимает планку благодаря качественному саундтреку, графике выше среднего и достойной боевой механике. В бою вы сопоставляете три формы, чтобы нанести урон плохим парням, и играть в нее довольно просто. Механика гачи и гринда может быть несколько навязчивой, но это не так уж и плохо.

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Among Gods — гача для Android

Among Gods — еще одна мобильная ролевая игра с гача-механикой. При том ее можно назвать типичной. Вы собираете команду, улучшаете ее по ходу игры и продвигаетесь по сюжету. В игре также есть список из 100 персонажей, режим PvP и некоторые другие вещи. Что делает игру интересной, так это ее история и выбор героев. Конечно, почти бесконечный гринд присутствует, так что вам всегда будет чем заняться.

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TerraGenesis: Landfall — симулятор города

TerraGenesis: Landfall — это градостроительный симулятор, в котором вы терраформируете Марс и другие планеты. Цель состоит в том, чтобы создать новое общество в космосе и помочь процветанию новой колонии. В дополнение к основному сюжету, есть также его ответвления. Кроме этого, хватает место для исследования и многого другого. Механика очень хорошая, и у вас не должно возникнуть проблем с освоением этой игры. Есть некоторые ошибки, которые присущи ранним играм, но с обновлениями они будут исправлены. Обычно большинство ошибок исправляет довольно быстро. Поэтому, если вы с чем-то столкнетесь, просто подождите.

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Tower of Fantasy — космическая игра

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Tower of Fantasy — это новая MMORPG, которая быстро стала популярной. Здесь используется космическая эстетика, а не как в большинстве игр этого жанра. Вы бродите по открытому миру, общаетесь с различными инопланетянами или сражаетесь с ними. Есть сюжет и, как обычно, бесконечный поток ответвлений от основного сюжета. Есть элемент гачи, из-за которого ее сравнивают с такими играми, как Genshin Impact. И идея, и механика, и сюжет на высоте. Тем не менее, игра страдает от большого количества ошибок. Многие из них, опять же, со временем должны быть исправлены, но это непредсказуемо.

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UFO99 — космическая аркада

UFO99 — еще одна аркадная игра, в которой вы летаете и сражаетесь с плохими парнями. Есть десятки симпатичных маленьких НЛО, которые вы можете разблокировать в основном в процессе игры. Вы также получаете бонусы, локальный многопользовательский режим, совместную игру и многое другое. Каждая игра довольно короткая, поэтому вы можете играть в нее, стоя в очереди или пока едете пару остановок на автобусе. Она также довольно хорошо подходит для семейного отдыха, поэтому вы можете вовлечь своих детей в совместную игру и немного развлечь их.

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Wolf Game: The Wild Kingdom — игра про волка

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Wolf Game: The Wild Kingdom — стратегическая игра с элементами градостроительства. Однако вместо того, чтобы поднимать деревню и запасаться авторитетом, вы играете с животными, выслеживая других животных. Вы ведете свою волчью стаю против более крупных существ, чтобы уничтожить их, вступить в союзы с другими игроками, исследовать пространство и построить себе маленькое волчье королевство. Графика не самая лучшая, а в геймплее нет ничего нового. Однако предпосылка, ориентированная на животных, по крайней мере, немного отличается от того, к чему мы привыкли. Если не считать некоторых багов раннего релиза, в остальном в этой игре все хорошо.

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