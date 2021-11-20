7 лучших премиум-игр для Android

Есть что-то очень приятное и по-настоящему расслабляющее в том, чтобы играть в игры и знать, что ”из-за угла” не появится реклама или предложение совершить какую-то покупку. Из-за малой выгоды таких игр становится все меньше и меньше. Пусть часто они и стоят приличных денег, но и удовольствия доставляют больше. На этой неделе мы решили подготовить подборку именно таких игр. Ценник будет разный, но все эти игры стоят своих. Давайте посмотрим на то, где не надо собирать кристаллы, покупать монеты или копить другую внутриигровую валюту.

Banner Saga — тактическая игра

Banner Saga — это тактическая ролевая игра, действие которой представлено в скандинавском стиле. Ваш выбор действительно имеет значение в этой игре и ее продолжениях. Это немного похоже на скандинавскую версию Fire Emblem — как минимум атмосферой.

Многим понравится художественный стиль игры — от дизайна локаций до захватывающих дух пейзажей. Но еще интереснее то, что ваш выбор будет иметь решающее значение — от подхода к битвам до того, как вы взаимодействуете с персонажами.

Есть еще Banner Saga 2, и обе игры стоят друг друга (в хорошем смысле). Если вы никогда не играли во что-то подобное — это отличный повод начать.

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Dead Cells — лучшая инди-игра

Dead Cells — одна из лучших инди-игр последнего десятилетия, которая уже не раз попадала в наши подборки. Эта мошенническая Metroidvania, ставшая действительно игровым шедевром, и летом 2020 года она наконец появилась на Android. Все в этой игре так хорошо сочетается друг с другом, что трудно выделить в ней что-то одно. Возможно, кому-то не понравится сложное прохождение, но это все субъективно.

Есть выбор между контроллерами Bluetooth и сенсорным управлением. Лучше выбрать первый способ. Даже за много часов игры вы едва ли найдете какие-то ошибки — оптимизирована она просто отлично.

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Если вы потерпите неудачу, вы окажетесь в своей камере и будете вынуждены начать все сначала. Однако все будет по-другому, когда вы вернетесь обратно, поэтому вы должны быть готовы к каждому прохождению. Игра точно не наскучит.

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Downwell — игра в стиле ретро

Эта игра сделана в ретро-стиле и чрезвычайно сложна. Вам придется не только подумать, но и каждый раз держать в голове, какие улучшения лучше подойдут вашему персонажу.

Поскольку ваш персонаж ”падает”, враги и бонусы приходят снизу вверх, поэтому вам нужно действовать стратегически в своем свободном падении, чтобы случайно не приземлиться на врага и не пропустить бонусы.

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Цель состоит в том, чтобы выжить, когда вы падаете все глубже и глубже в колодец. Игра не имеет функции сохранения, а значит, каждый раз после поражения вам придется начинать сначала.

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Final Fantasy VIII — самая дорогая игра

Теперь поговорим о действительно премиальной игре. Цена Final Fantasy VIII стремится к 2000 рублей, что действительно дорого для игры на смартфоне. Зато это действительно крутая JRPG (на прохождение одной только основной истории у вас уйдет около 40+ часов). Игра резко отличается от стандартного формата JRPG, но определить ее категорию еще сложнее.

FFVIII следует за главным героем — Скволлом — и его разношерстной командой в эпическом путешествии во времени и пространстве, чтобы спасти мир. Что делает FFVIII особенной, так это то, что в ней есть несколько необычных поворотов в развитии персонажа и неожиданная история. Если вам наскучила стандартная механика JRPG и не жалко как следует заплатить, обратите внимание на Final Fantasy VIII.

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Grimvalor — игра с хорошим управлением

Grimvalor — это ролевая игра с боковой полосой прокрутки, которая отличается четким управлением, отличными возможностями передвижения, интересной, хотя и знакомой историей и красивой графикой. Вы должны тактично подходить к врагам и повышать уровень своего персонажа. Здесь есть, что исследовать, а секреты спрятаны по всей карте.

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Вы можете попробовать игру бесплатно, а затем заплатить, чтобы разблокировать остальные уровни, если она вам понравится. Вы начинаете с очень упрощенного управления — три кнопки для прыжка, атаки и рывка, а дальше будете повышать уровень вашего персонажа.

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Grand Theft Auto — GTA для Android

Если вы фанат франшизы Grand Theft Auto на консолях или ПК, то почему бы не расширить ее до Android? У Rockstar Games есть пять отличных игр GTA, и все они хороши. Хотя многие скажут, что лучшая из них — Сан-Андреас. Тем не менее, у вас также есть Liberty City Stories, Vice City, GTA III и Chinatown Wars. Учитывая возможности игры и отсутствие рекламы, вы не пожалеете о потраченной сумме.

Лучшие игры для Android, которые заставят подумать.

Игра поддерживает управление через Bluetooth контроллер, а еще она будет работать быстрее, чем когда-либо могла ваша PlayStation 2. Если вам нужны полные версии игр Grand Theft Auto прямо на вашем телефоне, откройте Google Play Store и наслаждайтесь.

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Unmaze — игра с мифологией

Пропитанный греческой мифологией, уникальным стилем, суровостью, сложной черно-белой графикой, Unmaze рассказывает о тяжелом положении Ариадны, младший брат и друг которой пропали без вести в кошмарном лабиринте. Пока их отчаянно пытаются найти, Ариадна обнаруживает мистический кристалл, который позволяет ей видеть и говорить с потерявшимися дорогими ей людьми. Используя свой кристалл, вы должны помочь им пройти через лабиринт, используя свет и тень, чтобы переключать внимание между каждым персонажем.

Но будьте осторожны. Помочь одному персонажу означает оставить другого. Unmaze с потрясающей графикой, захватывающей механикой игрового процесса и некоторыми глубокими темами, которые нужно раскрыть, — отличный выбор для склонных к творчеству мобильных игроков. В первую главу можно играть бесплатно в качестве демоверсии, за ней следует единовременная покупка в приложении, чтобы разблокировать всю игру.

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