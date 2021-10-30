Лучшие страшные игры для Android

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Артем Сутягин 0

Накануне Хелоуина просто рука не поворачивается сделать подборку игр, которые не связаны с этим днем. Мы постоянно рассказываем об играх, собирая их по жанрам или другим параметрам. У нас были гонки, RPG, игры про охоту, про гангстеров, спортивные игры и гоночные симуляторы. На этот раз приведем подборку самых страшных игр, которые есть в Google Play. Это то, что относится к жанру хоррор. В подборке будут как новые игры, так и проверенные хиты, которые бороздили просторы Google Play еще несколько лет назад. Так что выбирайте во что поиграть и давайте проведем эти выходные на соответствующей волне. А если хотите чего-то более спокойного, в статье будут ссылки на другие подборки игр.

В этой подборки только страшные игры.

Dead by Daylight Mobile — игра против монстра

Dead by Daylight Mobile — удивительно веселая игра, хотя она и немного странная. Это асимметричная PvP-игра, в которой четыре игрока сражаются с одним игроком.


Одиночный игрок — это монстр с несколькими особыми способностями, которые дают ему преимущество над своими противниками. Игра постоянно обновляется и меняется баланс сил. Поэтому игровой процесс не становится слишком привычным. Органы управления и механика довольно интересны, но есть и проблемы. В игре иногда возникают проблемы с сервером, и она может плохо работать на старых или недорогих устройствах, так что имейте это в виду. Но попробовать ее точно стоит.

Скачать Dead by Daylight Mobile

Dead Effect 2 — фантастический шутер

Dead Effect 2 — жуткий научно-фантастический шутер. Вы играете роль одного из трех персонажей. Ваша цель — повысить уровень, найти новое оружие и победить плохих парней.


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В игре есть множество инопланетных противников, большое количество темных коридоров и 20-часовой режим кампании. Графика сама по себе довольно хороша. Но на мощных смартфонах она становится еще лучше. Если говорить о жанре шутеров с уклоном в сторону хорроров, то эта игра будет одной из лучших.

Скачать Dead Effect 2

Distraint: Deluxe Edition — новая страшная игра

Distraint — одна из новейших игр ужасов. Она отличается рисованной графикой и простой предпосылкой. Элементы управления тоже очень простые, и вы сможете быстро их освоить.


Игра не пытается напугать вас типовыми элементами ужасов, вроде выпрыгивающих монстров. Вместо этого она дает вам довольно напряженный сюжет, который держит вас в тонусе все время игры. Фактически, игра позиционирует себя как психологический хоррор. Игровой процесс длится всего несколько часов. Deluxe Edition немного дороже, чем обычная версия, но включает в себя множество дополнительных вещей. Так же есть возможность получить дополнительные материалы, если вы подписчик Google Play Pass.

Скачать Distraint: Deluxe Edition

Five Nights at Freddy’s — серия ужасов

Five Nights at Freddy’s — серия очень популярных хоррор-игр. Они полагаются на классическое средство запугивания. Ваша задача — сидеть где-нибудь и следить за живыми роботами. Они, конечно, попытаются вам навредить, но вы выиграете игру, если сможете выжить.


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Есть также приличное количество историй. У этих игр есть много дополнений на YouTube, так что погрузиться в их мир будет проще, чем кажется. Всего вам предстоит пройти несколько игр. Механика варьируется в зависимости от игры. Однако основная идея не меняется. Пусть игры в серии и не такие большие, но у них предостаточно поклонников по всему миру.

Скачать Five Nights at Freddy’s

Серия Fran Bow — игра с главами

Fran Bow — еще одна серия игр в жанре хоррор. Каждая игра — это отдельная глава в сюжетной линии. В отличие от многих игр, которые объединяют всю серию в одном «флаконе», Fran Bow ломает стереотипы, делая каждую главу отдельной загружаемой игрой.


Это игра-головоломка, в которой вы должны проводить игровой процесс так, чтобы попасть в альтернативный мир. Сюжетная линия чрезмерно жуткая. В целом серия довольно приличная, а цена каждой отдельной игры не такая высокая, чтобы отпугнуть ценителей жанра. А если вы заплатите сразу, то внутри вас не будут ждать покупки или реклама.

Скачать Fran Bow

Into the Dead 2 — хоррор раннер

Into the Dead 2 — последняя игра в популярной серии хоррор-игр. Это бесконечный раннер. Ваша цель в нем — выжить как можно дольше. В игре также есть сюжетный режим с несколькими концовками, выбором оружия, боеприпасов и многим другим.


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В этой части игры также больше игровых механик, чем в ее первой итерации. Таким образом, если вам нравилась первая часть, обязательно обратите внимание на вторую. Впрочем, первый Into the Dead тоже по-прежнему неплох. Обе эти хоррор-игры бесплатны.

Скачать Into the Dead 2

Thimbleweed Park — триллер в стиле нуар

Thimbleweed Park — нуар-триллер с элементами ужасов. В Thimbleweed Park 80 сумасшедших жителей, и вам придется иметь дело с мертвым телом. В городе происходят самые разные странные события, и ваша задача — найти ответы.


Есть пять игровых персонажей, куча шуток, два уровня сложности, система подсказок и многое другое. Игра не всегда страшная, но в ней много тех же элементов, что и в играх ужасов. Иногда это похоже на старые фильмы ужасов, часто больше смешные, чем страшные по современным меркам, но ведь их хочется пересматривать. А еще игра бесплатна, если у вас есть Google Play Pass.

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