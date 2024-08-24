Хорошие игры для смартфона, в которые можно поиграть где угодно

В поездку мало кто берет с собой игровые консоли и компьютеры, но поиграть все равно хочется. Мобильные игры позволяют провести несколько интересных вечеров, не требуя дополнительного места. Все, что нужно это только смартфон, который и так всегда в кармане. А еще мобильные игры позволяют отлично проводить время в очереди или в транспорте. Вот вам несколько хороших бесплатных игр из Google Play, в которые можно поиграть где угодно и получить удовольствие.

BEATSTAR — ритм-игра для смартфона

Это редкий пример ритм-игры, в которую вы играете в портретном, а не в ландшафтном режиме. Игра произвела фурор, когда появилась на мобильных устройствах. В отличие от многих других ритм-игр, в Beatstar звучит исключительно официально лицензированная музыка от современных исполнителей. В результате, ассортимент просто сумасшедший: такие современные исполнители, как Doja Cat, Lady Gaga, Outkast и многие другие. Также есть возможность выбрать желаемую музыкальную эпоху, так что вы можете начать с 80-х, 90-х и т.д., а затем продолжать открывать все новые и новые композиции.

Геймплей прост: сверху экрана спускаются 3 полоски, которые вы нажимаете или смахиваете в такт. Разобраться в нем очень легко, но по мере продвижения вперед и открытия более сложных уровней.

Одним из самых больших минусов Beatstar — тот факт, что в игру можно играть только онлайн, что потенциально является серьезным недостатком, если вы путешествуете и не имеете свободного доступа к сети.

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Call of Duty Mobile — лучший шутер для смартфона

Call of Duty Mobile — это отличный выбор для того, чтобы скоротать время в дороге или просто свободный вечер. Это особенно хороший выбор для геймеров, которые ненавидят находиться вдали от своего компьютера и нуждаются в непрерывном потоке шутеров от первого лица.

Игра полностью оптимизирована для мобильных устройств. Будь то 5v5 или battle royale — все (или почти все) режимы будут у вас под рукой. Можно подключить Bluetooth-контроллер, что может сделать игру менее портативной, но я привык играть на сенсорном экране и желательно на планшете.

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League of Legends: Wild Rift — лучшая MOBA для смартфона

League of Legends: Wild Rift одна из лучших MOBA для мобильных устройств. Серия сохраняет свою популярность уже более десяти лет, что делает ее мобильную версию отличным дополнением общей картины. Грациозно перейдя на мобильные устройства, Wild Rift предлагает тот же самый MOBA-геймплей 5v5 с большинством чемпионов, доступных в версии для ПК.

Есть и приятные особенности, которые часто не приживаются на смартфонах, например, возможность объединяться с друзьями в два, три, четыре или целых пять стеков, а также играть против ботов для новичков. Так что если вы совсем не знакомы с League of Legends, вам будет легко начать.

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Nexomon — почти Pokemon GO

Да, это клон Pokémon, но у Nexomon есть несколько уникальных трюков в рукаве, чтобы сохранить интересную формулу сбора монстров. Nexomon насчитывает 381 нексомона девяти различных элементальных типов. Разумеется, за каждым углом вас ждут эволюции и новые друзья, которых можно поймать на пути к званию лучшего из лучших.

Где Nexomon удается выделиться, так это в юмористическом направлении, высмеивая штампы которые так прочно укоренились в подобных играх. Сюжет игры также немного взрослее, что освежает его для тех, кому кажется, что мы играем в одну и ту же историю уже 20 с лишним лет.

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Nova Island — карточная игра для смартфона

Nova Island — это новый претендент на победу в жанре PvP-карточных боев, и он производит впечатление. Игроки строят колоды вокруг одного из пяти тренеров, у каждого из которых есть набор специальных карт, идеально сочетающихся с другими вашими картами.

Помимо соревновательной игры в режиме 1v1 по сети, вы также можете пройти еженедельную одиночную кампанию, а также еженедельные и ежедневные задания. Учитывая потрясающее качество Nova Island, вы можете быть шокированы, узнав, что игра полностью бесплатна и не содержит рекламы. Вместо этого она монетизируется исключительно за счет необязательных косметических покупок в приложении для ваших карт. Они никак не влияют на игровой процесс и это идеальная игра для того, чтобы сыграть один или два раунда за раз.

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PIFFLE — смешная головоломка для Android

Piffle — это забавная и даже очаровательная головоломка с разрушением блоков от разработчика Hipster Whale. Вы управляете маленьким человечком в костюме, и вместо того, чтобы говорить, вы издаете роботизированные мяукающие звуки. А ваш спутник в кошачьем костюме может собирать маленькие пушистые кошачьи головы, которые можно запускать в нисходящие ряды блоков, чтобы разрушить их.

Блоки имеют разные характеристики, и по ним нужно попасть определенное количество раз, прежде чем они сломаются, поэтому для победы необходимо тщательное прицеливание. Вы также начнете накапливать арсенал бонусов для облегчения прохождения уровней. Piffle бесплатна, а монетизируется за счет ненавязчивой рекламы и покупок в приложении.

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