Игровой режим в смартфоне. Зачем он нужен?

Недавно мы уже рассказывали о том, что иногда полезно играть. Современные смартфоны в принципе оптимизированы под актуальные игры, но некоторые производители встраивают в систему игровой режим — полезную фичу, которая позволяет с головой окунуться в стрелялки или гонки. Игровой режим — не новинка в мире технологий: подобные решения уже давно есть в ноутбуках. Что же это такое, как работает и в каких смартфонах его можно встретить?

Что такое игровой режим

Игровой режим — это специальный режим, в котором вся мощность смартфона направляется на лучшую производительность игр. Иными словами, этот режим помогает получить больше удовольствия от мобильного гейминга. Разработчики подобной функции утверждают, что эта опция делает смартфон еще мощнее. В общем-то, этому утверждению можно верить.

В игровом режиме смартфон включает специальные настройки, которые позволяют пользователю не только сполна наслаждаться графикой и производительностью. К таким настройкам относятся:

отключение уведомлений — чтобы никто не отвлекал в процессе;

запрет обновления приложений в фоновом режиме — позволяет сэкономить трафик для игр, работающих через интернет;

запрет входящих вызовов — поможет избежать навязчивых звонков, чтобы сосредоточиться на игре;

закрытие фоновых приложений — экономит ОЗУ смартфона;

отключение/включение энергосбережения — влияет на производительность процессора;

установка необходимой яркости экрана и громкости звука в играх — чтобы играть было комфортнее.

Кроме того, игровой режим позволяет создать список исключений, в который можно добавить приложения или контакты — от них можно будет получать уведомления и звонки. А вы пользуетесь игровым режимом? Поделитесь своим опытом в нашем Telegram-чате, насколько это удобно?

Зачем нужен игровой режим

Игровой режим появился уже очень давно и пользуется популярностью среди тех, кто проводит очень много времени за играми. Те, кто не фанатеет от мобильного гейминга, пользуются им достаточно редко, ведь смысла в ускорении смартфона мало, зато можно пропустить важный звонок или разрядить телефон.

Кстати, самый добротный прирост производительности в таком режиме у специальных игровых смартфонов: среди них ROG Phone, Xiaomi Black Shark. В них встроены дополнительные клавиши управления и продвинутое охлаждение — в игровом режиме вся эта начинка работает на полную, позволяя смартфону не так сильно нагреваться, выдавая отличную графику в играх. Во что поиграть на досуге? Ищите классные подборки в нашем Яндекс.Дзен (и не забудьте подписаться).

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Игровые режимы в смартфонах

У всех топовых производителей есть собственные игровые режимы. У каждого свой набор уникальных функций, позволяющий отлично провести время в играх.

Xiaomi Game Turbo

Игровой режим от китайского производителя, который позволяет разогнать смартфон. Особенности функции:

отключение определенных участков экрана, чтобы избежать неточного нажатия;

настройка чувствительности нажатий экрана;

экрана; улучшение качества текстур;

включение или выключение мессенджера поверх игры;

При запуске игры будет отображаться загруженность процессора и FPS (кадры в секунду). Можно очистить оперативную память без отрыва от игры или создать скриншот. Очень удобно!

Oppo Game Space

Небольшая утилита, которая помогает улучшить производительность смартфона в тяжелых играх. В процессе снижается нагрузка на оперативную память графический ускоритель, что повышает значение FPS. Игры должны работать плавнее без лагов, а смартфон — меньше греться. Можно выбрать один из трех профилей:

режим экономии — производительность снизится, что позволит избежать большой нагрузки на смартфон и не так быстро разряжать батарею, очень полезен, когда смартфон на грани разрядки;

режим баланса — оптимальный вариант, подходящий для не самых требовательных игр;

режим соревнования — настройка, которая выкручивает начинку смартфона на максимум, позволяя повысить производительность.

Кроме того, утилита позволяет установить нужную яркость, отключить автообновление приложений и доступ к сети, а также отклонять входящие звонки во время игр.

Samsung Game Launcher

Фирменная игровая утилита, позволяющая запускать игры в разных режимах, играть без установки приложений и работать с сохранениями. Вау! Игровой центр позволяет:

включить экономию батареи

уменьшить разрешение игры

создать скриншот

заблокировать клавиши от случайных нажатий

Игровые режимы от разных производителей похожи набором функций, но по-своему хорошо работают на разных смартфонах.

Игровой режим: нужен или нет?

Многие считают игровой режим не самым удобным, а его использование не так уж и удобно. Например, очистка ОЗУ смартфона, якобы, приносит неудобства и вовсе не нужна, ведь система работает по собственным алгоритмам. Практика показывает, что на самом деле во время игр некоторые приложения все же продолжают работать в фоне, поедая оперативную память — очистка ОЗУ устройства в игровом режиме помогает закрыть то, чем не пользуешься, чтобы устройство выдавало лучшую производительность. Да, спустя какое-то время после такого бывают подлагивания, но это быстро проходит.

Та же история с мессенджерами в играх, которые доступны в таком режиме: это удобно — играть и оставаться на связи с друзьями. Я не часто играю, но иногда хочется обменяться с друзьями парой фраз. Надоело — выключил все оповещения во время игр и наслаждаешься процессом.

Игровой режим — классная фича. Она не заставит смартфон улететь в космос, но поможет отлично поиграть, когда есть время, не отвлекаться на другие вещи. Смартфон выдаст хорошую производительность даже для тяжелых игрушек — почему бы не сыграть на максималках? В любом случае, все зависит от человека и его предпочтений в играх — возможно, утилита и вовсе не пригодится.