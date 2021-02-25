Как играть в браузерные игры на Андроид

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Иван Кузнецов 0

Думаю, вы обратили внимание, что за последние годы для мобильных платформ не вышло ни одной мощной игры, если не считать Fortnite и PUBG Mobile. Просто разработчики смекнули, что рентабельность грандиозных проектов будет ниже, чем у каких-нибудь тайм-киллеров. Ведь важно не просто дать пользователю крутую игру, важно вытянуть из него как можно больше денег. А если раннеры или «три в ряд» приносят столько же денег, сколько World of Tank Blitz, то какой вообще резон заморачиваться с разработкой? Так думает даже сама Google.

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GameSnacks — это игровая платформа, доступная в Chrome для Android

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Google решила, что большинству пользователей Android будет интереснее поиграть в казуальные игры, чем во что-то серьёзное. Поэтому в компании создатели платформу GameSnacks с примитивными, но очень увлекающими тайтлами, которые даже не требуют, чтобы их устанавливали. Все игры, доступные на площадке, основаны на HTML5, а потому запускаются исключительно в браузере.

Как играть в игры без установки на Android

Добавить на рабочий стол

Вы можете добавить иконку GameSnacks на рабочий стол

Изначально GameSnacks родился как один из продуктов Area 120 – команды Google, которая занимается разработкой экспериментальных проектов. Им захотелось попробовать сделать веб-платформу для игр, которые не будут требовать установки, а для их работы будет достаточно браузера. Ведь не все хотят держать у себя на устройстве даже пару игр, тем более казуальных, которых хочется перепробовать как можно больше.

HTML5-игры

В GameSnacks явно более сотни игр

GameSnacks устроен чрезвычайно просто. Достаточно перейти по этой ссылке, отыскать игру, которая подходит вам по типу, и начать в неё играть. На платформе представлено несколько десятков (если не сотен) игр, которые помогут вам скрасить время в дороге, очереди или скучной компании. Тут есть и гонки, и рыбалка, и бильярд, и боулинг, и всё, что угодно вашей душе.

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Несмотря на обилие игр, доступных на площадке, разобраться с их управлением не составит никакого труда. Мало того, что они сами по себе довольно просты, если не сказать, примитивны, так ещё и перед каждым запуском сервис показывает, что нужно делать и на что нажимать, чтобы добиться нужного эффекта. В результате – гарантирую вам – вы залипните минут на 40, а то и час, изучая все игры, которые предлагает нам Google.

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Играть в игры на GameSnacks можно как в одиночку, так и в режиме мультиплеера. Последний в свою очередь предлагает ещё два формата: играть только с друзьями либо играть с любыми пользователями. Если вам не принципиально, против кого играть, выбирайте Global Party, проходите регистрацию и вперёд. А, если вы хотите создать гейм-конференцию с друзьями, нажмите Start a Party, создайте комнату и поделитесь ссылкой на близкими.

Мультиплеер

В GameSnacks есть как одиночный, так и групповой режимы игры

Если GameSnacks вам зайдёт – а он, я уверен, зайдёт – вы сможете добавить на рабочий стол его пиктограмму для быстрого запуска. К сожалению, игры, которые предлагаются на площадке, нельзя вынести так же, чтобы обращаться к ним сразу, минуя сам сервис. Но думаю, что для вас не составит большого труда отыскать нужную игру в каталоге. Тем более, что есть отличная возможность миновать браузер, а запускать GameSnacks в один клик.

Как в Chrome дать ссылку на конкретную часть страницы

Очевидно, что для Google проект GameSnacks становится всё более и более важным. Во всяком случае, в последнее время она стала активно его продвигать, внедряя в свои фирменные сервисы. Во-первых, недавно Google добавила игры с платформы в индийскую версию Google Pay. Это может показаться странным, но индийская версия платёжного сервиса в принципе устроена несколько иначе, чем наша. Во-вторых, в некоторых азиатских странах GameSnacks вот-вот станет штатной функцией Chrome, откуда можно будет получать доступ к играм через специальный раздел.

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