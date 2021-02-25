Как играть в браузерные игры на Андроид

Думаю, вы обратили внимание, что за последние годы для мобильных платформ не вышло ни одной мощной игры, если не считать Fortnite и PUBG Mobile. Просто разработчики смекнули, что рентабельность грандиозных проектов будет ниже, чем у каких-нибудь тайм-киллеров. Ведь важно не просто дать пользователю крутую игру, важно вытянуть из него как можно больше денег. А если раннеры или «три в ряд» приносят столько же денег, сколько World of Tank Blitz, то какой вообще резон заморачиваться с разработкой? Так думает даже сама Google.

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Google решила, что большинству пользователей Android будет интереснее поиграть в казуальные игры, чем во что-то серьёзное. Поэтому в компании создатели платформу GameSnacks с примитивными, но очень увлекающими тайтлами, которые даже не требуют, чтобы их устанавливали. Все игры, доступные на площадке, основаны на HTML5, а потому запускаются исключительно в браузере.

Как играть в игры без установки на Android

Изначально GameSnacks родился как один из продуктов Area 120 – команды Google, которая занимается разработкой экспериментальных проектов. Им захотелось попробовать сделать веб-платформу для игр, которые не будут требовать установки, а для их работы будет достаточно браузера. Ведь не все хотят держать у себя на устройстве даже пару игр, тем более казуальных, которых хочется перепробовать как можно больше.

GameSnacks устроен чрезвычайно просто. Достаточно перейти по этой ссылке, отыскать игру, которая подходит вам по типу, и начать в неё играть. На платформе представлено несколько десятков (если не сотен) игр, которые помогут вам скрасить время в дороге, очереди или скучной компании. Тут есть и гонки, и рыбалка, и бильярд, и боулинг, и всё, что угодно вашей душе.

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Несмотря на обилие игр, доступных на площадке, разобраться с их управлением не составит никакого труда. Мало того, что они сами по себе довольно просты, если не сказать, примитивны, так ещё и перед каждым запуском сервис показывает, что нужно делать и на что нажимать, чтобы добиться нужного эффекта. В результате – гарантирую вам – вы залипните минут на 40, а то и час, изучая все игры, которые предлагает нам Google.

Чем заменить Google Play на Android

Играть в игры на GameSnacks можно как в одиночку, так и в режиме мультиплеера. Последний в свою очередь предлагает ещё два формата: играть только с друзьями либо играть с любыми пользователями. Если вам не принципиально, против кого играть, выбирайте Global Party, проходите регистрацию и вперёд. А, если вы хотите создать гейм-конференцию с друзьями, нажмите Start a Party, создайте комнату и поделитесь ссылкой на близкими.

Если GameSnacks вам зайдёт – а он, я уверен, зайдёт – вы сможете добавить на рабочий стол его пиктограмму для быстрого запуска. К сожалению, игры, которые предлагаются на площадке, нельзя вынести так же, чтобы обращаться к ним сразу, минуя сам сервис. Но думаю, что для вас не составит большого труда отыскать нужную игру в каталоге. Тем более, что есть отличная возможность миновать браузер, а запускать GameSnacks в один клик.

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Очевидно, что для Google проект GameSnacks становится всё более и более важным. Во всяком случае, в последнее время она стала активно его продвигать, внедряя в свои фирменные сервисы. Во-первых, недавно Google добавила игры с платформы в индийскую версию Google Pay. Это может показаться странным, но индийская версия платёжного сервиса в принципе устроена несколько иначе, чем наша. Во-вторых, в некоторых азиатских странах GameSnacks вот-вот станет штатной функцией Chrome, откуда можно будет получать доступ к играм через специальный раздел.