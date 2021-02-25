Как запланировать сообщение на Android

Несмотря на то что SMS-сообщения уже давным-давно не пользуются спросом, ни операторы, ни сами пользователи не спешат от них отказываться. Именно по этому каналу связи магазины присылают нам информацию об акциях и скидках, банки – уведомляют о совершённых транзакциях, а те, кто не пользуются мессенджерами, отправляют номера телефонов или что-то другое. Впрочем, наверняка и вам случается использовать SMS не только в качестве пассивного инструмента получения информации, но и активного средства связи, и иногда было бы неплохо иметь возможность запланировать отправку послания. Сейчас расскажу, как.

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На этой неделе Google выпустила пакетное обновление для старых Android-смартфонов. Так, во всяком случае, компания позиционировала набор апдейтов, которые стали доступны владельцам всех аппаратов на базе Android 9 и новее. Среди нововведений, доступных в составе обновления, оказалась функция планирования отправки SMS-сообщений. Благодаря ей стало можно назначить как время, так и дату отправки послания, которое уйдёт точно в нужный момент и будет доставлен адресату тогда, когда вы захотите.

Как назначить время отправки сообщения

Функция планирования является штатной функцией приложения «Сообщения» от Google. Поэтому, если вы пользуетесь чем-то другим, вам придётся либо отказаться от затеи планировать отправку, либо скачать фирменное решение поискового гиганта.

Скачайте актуальную версию «Сообщений» по этой ссылке;

Запустите приложение и раздайте ему требуемые привилегии;

Выберите получателя сообщения и напишите текст послания;

Нажмите на кнопку отправки и удерживайте её до появления меню;

Назначьте дату и точное время отправки и нажмите «Сохранить».

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До момента отправки сообщение будет висеть в чате с пометкой «Запланированные сообщения». Всё это время у вас будет возможность переназначить отправку, например, сместив её на более раннее или более позднее время, а также отредактировать или отменить совсем. Это очень удобно, если у вас появилась какая-то информация, которую необходимо добавить в послание. Достаточно просто нажать на иконку часов рядом с сообщением и выбрать желаемое действие, а затем подтвердить сохранение изменений.

Планирование SMS-сообщений

Планирование доступно на любой период времени. Вы можете выбрать день, неделю, месяц и даже год, не говоря уже о часах и минутах. Правда, более мелкой градации не существует. То есть запланировать секунды не получится. Скорее всего, это связано с тем, что отправление послания может происходить с задержкой. Более того – если вы назначили отправку на 0:00, то не ждите, что сообщение будет отправлено в тот момент, когда на часах отобразятся все нули. В большинстве случаев отправка происходит с небольшой задержкой, но в пределах заданной минуты. Обычно это 5-15 секунд, не больше.

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Поскольку функция планирования является штатным инструментом приложения «Сообщения», его действие не распространяется на другие приложения. Поэтому, например, запланировать отправку сообщения в WhatsApp не получится. А вот в Telegram такая функция есть, и притом уже давно. Если вам интересно, как можно запланировать сообщение в Telegram – хоть в группу, хоть в приватный чат – и отправить его в точно заданное время, почитайте нашу инструкцию по этой ссылке – там всё есть.