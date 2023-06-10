Как играть в Денди на смартфоне Android и что для этого нужно

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Герман Вологжанин

В 90-е и начале нулевых практически каждый школьник из нашей страны играл в приставку Денди. Чего уж там, в нее рубились всей семьей, совершенно не догадываясь, что Dendy — это клон японской консоли NES (Nintendo Entertainment System), который по заказу российской компании Steepler собирали в Китае. Найти подобный раритет сейчас сложно, да и не очень нужно. Ведь можно играть в Денди на Андроид, просто установив на свой смартфон или планшет специальное приложение. Какое — сейчас узнаете.

Как играть в Денди на смартфоне Android и что для этого нужно. Ну что, тряхнем стариной? Фото.

Ну что, тряхнем стариной?

Игры Денди на Андроид

Если вы не хотите заморачиваться с самостоятельным поиском и установкой каждой игры по отдельности, скачайте приложение Retro Classic — пожалуй, лучшее, что придумали для фанатов Денди на Андроид.

Скачать Retro Classic

Здесь есть 999 игр для NES и других классических приставок Nintendo. А Денди — это, напомню, та же NES, только в профиль. Чтобы начать играть, сделайте следующее:

  1. Запустите Retro Classic.
  2. Перейдите в раздел «NES» (именно здесь находятся бесплатные игры Денди).
    3. Игры Денди на Андроид. NES и Dendy — одно и то же. Фото.

    NES и Dendy — одно и то же

  3. Выберите понравившуюся игру.
  4. Нажмите «Download».
    5. Игры Денди на Андроид. Предварительно игру нужно скачать, но это делается в два счета. Фото.

    Предварительно игру нужно скачать, но это делается в два счета

  5. По окончании загрузки жмите «Play» и наслаждайтесь.

Что из себя представляют игры Денди на телефоне? Конечно, сегодня даже самые популярные проекты вроде Super Mario Bros или Contra выглядят устаревшими. Но, жалуясь на пиксельную картинку, не забывайте, что эти игры выходили еще в 80-х годах прошлого века. Да и не из-за графики вы решили скачать Денди на Андроид, правильно?

Игры Денди на Андроид. Интерфейс эмулятора NES. Фото.

Интерфейс эмулятора NES

Единственный минус приложения Retro Classic, который я бы выделил — отсутствие игр Денди на русском языке. Все проекты здесь представлены на английском, так что кому-то придется преодолевать языковой барьер. Не хотите? Тогда самостоятельно скачайте игры Денди на русском, но перед этим установите эмулятор, который поможет это сделать.

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Эмулятор Денди на Андроид

Помимо приложения Retro Classic, воссоздающего интерфейс классических консолей Nintendo, в Google Play есть еще более удобный эмулятор Денди на телефон. Имя ему — NostalgiaNes.

Скачать NostalgiaNes

Меню эмулятора представлено на английском. Это не помешает вам играть в Денди на русском, но сначала придется выполнить несколько шагов, имея дело с интерфейсом на иностранном языке:

  1. Запустите NostalgiaNes.
  2. Нажмите центральную кнопку «Import your games from device», а затем — «Import from dir».
  3. Выберите папку с играми Денди на телефоне.
Эмулятор Денди на Андроид. При желании картинку всегда можно перевернуть. Фото.

При желании картинку всегда можно перевернуть

После этого приложение покажет весь каталог, который вы загрузили на свой Андроид. А играть, кстати, можно как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации, что очень удобно, учитывая классическое для NES соотношение сторон 4:3. С настройкой все ясно, но где взять те самые игры Денди на русском?

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Где скачать игры для Денди на русском

Прежде всего не забывайте о поисковиках, с помощью которых получится найти все, что угодно. Но я решил облегчить вашу задачу и загрузил сборник игр Денди на русском в облако. Качайте на здоровье!

Сборник игр на русском языке

Распакуйте архив на телефоне, а затем поместите его содержимое в папку, выбранную при настройке эмулятора, или создайте новую. После этого игры должны сразу отобразиться в NostalgiaNes и любом другом приложении с Dendy на Андроид.

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Как выглядят игры Денди на телефоне сейчас

Как выглядят игры Денди на телефоне сейчас. Игры для NES теперь выглядят иначе. Фото.

Игры для NES теперь выглядят иначе

Ностальгия ностальгией, но сегодня играть в Денди на смартфоне практически невозможно из-за огромной разницы в графике, что не позволяет получить те же эмоции, как в детстве. К счастью, некоторые проекты, знакомые усатым геймерам из 80-х, имеют свое продолжение, и вы можете скачать их современные версии:

Конечно, аналоги нового времени имеют неприятные особенности, главная из которых — донат. Зато они дают понять, насколько сильно изменилась индустрия за прошедшие 40 лет, и все-таки большинство изменений носит положительный характер.

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