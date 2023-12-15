Как установить ремастер GTA Definitive Edition на Android и запустить игру в России

14 декабря 2023 года американская компания Rockstar Games совместно со стриминговым сервисом Netflix выпустила GTA Definitive Edition на Андроид. Это ремастер, то есть улучшенные игры классической трилогии Grand Theft Auto, включая GTA III, Vice City и San Andreas. В отличие от обычных версий, вышедших для мобильных устройств еще 10 лет назад, в ремастере ГТА на Андроид заметно прокачали графику, добавив новое освещение и кучу других спецэффектов. Но вот незадача: официально скачать игру в России нельзя. Впрочем, есть выход.

Где скачать GTA Definitive Edition на Android

Чтобы скачать GTA Definitive Edition в России, вам понадобится иностранный аккаунт Google. Как его создать, я рассказывал в отдельном материале, где вы найдете все подробности. Сейчас напомню вкратце:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения». Найдите в списке Google Play. Выполните очистку всех данных приложения и сделайте то же самое для программы «Сервисы Google Play». Включите VPN на телефоне. Запустите Google Play. Нажмите на иконку аккаунта, а затем — «Добавить аккаунт». Создайте учетную запись, пропустив шаг с добавлением номера.

Иностранный аккаунт Google готов, и теперь при использовании VPN в Play Маркете будут отображаться игры, недоступные в вашей стране, включая 3 версии GTA Definitive Edition. Они открыты для скачивания двумя способами. Например, вы можете купить GTA Trilogy на Android за $19.99 или эквивалентную сумму в другой валюте. Просто нажмите на кнопку со стоимостью и выберите способ оплаты картой иностранного банка, если таковая у вас, конечно, имеется:

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Также через иностранный аккаунт Google вы можете скачать ремастер ГТА на Андроид бесплатно. Но сыграть получится исключительно при наличии подписки на стриминговом сервисе Netflix. В России он недоступен. Чтобы открыть сайт Netflix, нужно включить VPN, а для оформления подписки за $9.99/мес придется использовать карту иностранного банка:

Если не хочется тратить деньги и проходить 7 кругов ада, остается рассчитывать только на взлом ремастера ГТА на Андроид. На пиратских ресурсах уже выложены APK GTA Definitive Edition.

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Почему GTA Trilogy не поддерживается на вашем устройстве

Даже при наличии подписки Netflix, оплаченной картой иностранного банка, на странице игры в Google Play можно заметить сообщение, что ГТА не поддерживается на вашем устройстве. У ошибки есть две причины.

Во-первых, у GTA Definitive Edition на Android высокие системные требования: необходимо устройство на Android 11 и выше с довольно мощным железом. Во-вторых, к релизу разработчики не успели адаптировать свое творение под все процессоры. Даже мой Xiaomi 12T Pro на мощном Snapdragon 8+ Gen 1 пишет, что приложение не поддерживается на этом устройстве. Поэтому либо ждем адаптации под все платформы, либо скачиваем взломанную версию GTA Definitive Edition с плохой оптимизацией.

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Отличия GTA Trilogy от обычной GTA на Android

Мне удалось скачать взломанную версию GTA Trilogy на Android (GTA III). Как и предполагалось, с оптимизацией на первых порах все очень плохо. В игре стоит лок на 30 FPS, и даже на минимальных настройках графики случаются просадка частоты кадров. Это на мощном смартфоне, а на недорогих устройствах с процессором наподобие Helio G99 можно и вовсе увидеть 10-15 FPS.

Как бы то ни было, GTA Trilogy на Android и правда выглядит здорово и предлагает несколько интересных особенностей. Помимо улучшенной графики здесь видоизменили меню, окно мини-карты и управление. Кнопки теперь выглядят иначе, а нажатие на них сопровождается вибрацией. На смартфоне с хорошим вибромотором играть действительно приятно, и остается лишь дождаться, когда разработчики оптимизируют GTA Definitive Edition.