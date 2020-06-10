Call of Duty и еще пять игр для Android, в которые лучше играть на геймпаде

Многим недостаточно просто играть на смартфоне и хочется воспользоваться контроллером. Учитывая интерес, который вызвала статья о геймпадах для смартфона, которая выходила на нашем сайте некоторое время назад, хотелось бы остановиться на этой теме подробнее. В игровом процессе с использованием смартфона действительно что-то есть и многие игры с ним раскрываются с новой стороны. Если вы еще не пробовали такие игры, я расскажу о некоторых из них. А заодно напомню, как можно подключить контроллер к смартфону. Можно пользоваться даже теми геймпадами, которые идут в комплекте к консолям.

Если вы хотите узнать, какие контроллеры лучше всего использовать для смартфона и как их выбрать, прочитайте эту статью. В ней все рассказано и приведены конкретные примеры хороших аксессуаров.

Во что поиграть на телефоне с геймпадом

Ниже приведены примеры игр, часть из которых прославилась еще до того, как была портирована на смартфоны. При этом, стоит понимать, что новые игры не всегда будут лучше старых. Тут важно не качество игр и графики, а сама концепция и геймплей.

Fortnite — очень популярная игра

Не так давно Fortnite наконец-то стал доступен в магазине Google Play. Несмотря на то, что компания Epic Games изначально отказывалась размещать игру в Play Store из-за того, что Google требовала очень большую комиссию с внутриигровых покупок. Теперь она доступна для всех и включает поддержку контроллера.

Не всем нравится играть в такие шутеры, как PUBG или Call of Duty на геймпаде, но именно Fortnite считается лучшей игрой в этом отношении, поскольку портированная версия для Android включает те же элементы управления, которые вы найдете на консоли и ПК. По мнению многих, именно Fortnite является лучше игрой в жанре Battle Royale для Android-смартфона.

Скачать Fortnite из Google Play

GRID — знакомое имя в гонках

Многие фанаты гонок сейчас ждут, когда начнутся отложенные коронавирусом мировые чемпионаты, но самому побыть гонщиком можно уже сейчас. Для этого одна из самых известных игр в этом жанре предлагает свое видение игры на Android и того, как подобная игра должна поддерживать контроллер.

Игра вышла на Android в конце прошлого года. Она платная и стоит 749 рублей, но оно того стоит. Если вы еще не играли в нее, то можете приятно удивиться. Впрочем, лучше заранее посмотрите геймплей, чтобы потом не разочароваться и не сваливать на меня и мои советы.

Игры из Google Play станут легче, будут загружаться быстрее и обновляться в фоне.

Игра сочетает в себе множество автомобилей на выбор. Другие бесплатные игры просто не смогут сравниться с GRID, так как они не предлагают такого большого количества возможностей. А еще, в конечном итоге они все равно окажутся платными, так как начнут вымогать с вас деньги после пары уровней.

Скачать GRID из Google Play

Call of Duty — игра почти для каждого

Если вы посчитаете, что я не прав и захотите убедиться в том, можно ли играть в ”колду” на Android с контроллера, попробуйте. Тем более, что игра бесплатная, и пусть Fortnite поддерживает геймпад лучше, но и в Call of Duty есть, чем заинтересоваться.

Вообще, когда речь заходит о мобильных шутерах от первого лица, Call of Duty: Mobile является одной из лучших игр FPS для мобильных устройств. Мне она нравится больше, чем Fortnite. Хотя я не могу сказать, что я являюсь поклонником сомнительной монетизации этой игры.

Forza Street и еще 6 лучших новых игр для Android

Сенсорные элементы управления работают достаточно хорошо сами по себе, но нет ничего лучше поддержки физического контроллера, когда требуется выбор типа управления.

Скачать Call of Duty из Google Play

Oceanhorn — седина бобра не портит

Oceanhorn — один из самых старых релизов в сегодняшнем списке, но он все еще выглядит достаточно интересно. Это игра, которая в значительной степени заимствовала стиль из серии Zelda, и поэтому она проходится аналогично.

Это означает, что вы отправитесь в красочный фэнтезийный мир, чтобы решать головоломки и сражаться с врагами, и, как вы уже догадались, игра поддерживает физические контроллеры. Несколько часов интересной игры вам точно обеспечены.

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Скачать Oceanhorn из Google Play

Reckless Racing 3 — помните такую?

Любовь многих пользователей к Reckless Racing 3 можно назвать безграничной. Учитывая, что это релиз 2014 года, я могу с уверенностью сказать, что сделали игру хорошо и она совсем не выглядит старой.

Конечно, обновления для нее не выходили годами, и игра платная (да еще и с внутриигровыми покупками), но все это не имеет значения, поскольку играть в нее одно удовольствие. В конце концов Reckless Racing 3 по какой-то причине все еще сохраняет 4,5-звездочный рейтинг после стольких лет. Так что, если вы ищете безумные гонки на Android и хотите играть с контроллера, Reckless Racing 3 — ваш выбор.

Скачать Reckless Racing 3 из Google Play

GTA: Chinatown Wars — не пятая, но хорошая

Rockstar Games предлагает несколько своих классических игр в Play Store, но когда дело доходит до серии Grand Theft Auto, в силу вступает магия названия.

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GTA: Chinatown Wars не даст той графики, которую хочется видеть после GTA 5, но оно даже к лучшему. Именно так игра смотрится более аутентично и логично на смартфоне.

Поддержка контроллера есть. А еще на месте многие фирменные особенности игры, за которые мы все так любим эту серию. Правда, надо учесть, что сюжетная линия игры не очень подходит для детской аудитории. Просто имейте это в виду.

Скачать GTA: Chinatown Wars из Google Play