Лучшие игры для Android: симулятор жизни

Есть такой жанр игр, как симуляторы жизни. Этот жанр еще называют Sims. Да это созвучно названию знаменитой игры, но вопросов тут быть не может, так как именно Sims является классическим представителем игр жанра ”симулятор жизни”. В этой подборке мы разберем несколько подобных игр. Не все они будут похожи на легендарных ”симсов”, но дотянуться до той высокой планки, тем более на смартфоне, довольно сложно. Но все равно мы подобрали несколько интересных представителей жанра, в которые можно с удовольствием поиграть. Есть даже очень знаменитые игры, которые перешли на смартфоны прямиком с компьютеров, а их названия стали не менее нарицательными именами. Давайте начинать.

Pocket Camp Animal Crossing — симулятор животных

Pocket Camp Animal Crossing — это неплохой менеджер кемпинга, и ваша задача — организовать лучшие условия для того, чтобы привлечь отдыхающих. Бассейн, домик на дереве или даже целый замок составляют настраиваемые пространства вашего кемпинга, которое придется организовывать. Выполнение запросов посетителей — это то, как вы налаживаете с ними дружбу и ведете свой парк к расширению.

Как и любая хорошая сим-игра, Pocket Game представляет собой замкнутый цикл: привлекайте больше отдыхающих, получайте больше материалов и получайте больше удобств, чтобы привлечь больше отдыхающих! К сожалению, в игре есть внутренние покупки, но они не такие навязчивые, как в некоторых других играх. Правда, рано или поздно вам все равно придется или платить, или отказываться от дальнейшей игры.

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При этом вы все еще можете добиться огромного прогресса в Pocket Camp, даже не потратив ни копейки собственных денег. Единственная конечная цель Pocket Camp — заполнить свой лагерь сельскими жителями. Поэтому вы можете считать, что прошли игру уже тогда, когда просто наметился рост числа посетителей. Но если любите подобные игры, то вам точно надо сюда заглянуть.

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Godus — управляй землей

Godus предлагает вам поуправлять всем миром. Вам надо будет выполнять роль божества со всеми атрибутами. У вас будут почитатели, последователи, прихожане и все, что нужно, чтобы править миром. При этом вы можете делать это хорошо или, наоборот, выбрать сторону тьмы. Иногда, правда, придется выбрать именно ее.

Наблюдайте, как мир вокруг вас развивается, и вы продолжаете формировать его по своему усмотрению. Используйте свои божественные силы, чтобы создавать чудеса и катаклизмы. В итоге вы получите довольно необычный опыт, который позволит вам создать тот мир, который вы захотите создать.

Сама по себе игра бесплатная, но есть внутренние покупки, которые иногда могут пригодиться. Впрочем, на ранних этапах вы и без них сможете вылепить тот мир, который захотите.

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Graveyard Keeper — управление кладбищем

Немного мрачная, но не менее увлекательная игра, чем остальные из этого списка. В нее можно легко уйти на несколько часов. Вы можете подумать, что игра, в которой вы играете роль могильщика города, будет унылой, но яркий и красочный художественный стиль Graveyard Keeper в сочетании с открытым миром и глубокой механикой делает все по-настоящему интересным. А еще в ней можно проявить творческий подход. Иногда это будет жутковатый креатив, но рассказывать все не буду — посмотрите сами, если захотите.

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Даже по трейлеру видно, что эта игра просто великолепна. Она имеет лаконичный интерфейс и отличную анимацию. А еще она была портирована с компьютера. Это уже само по себе говорит о том, что ждать от нее можно многого.

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Grand Theft Auto: San Andreas — ГТА для Android

А вот и та самая игра, о которой я говорил в начале, когда обещал то, что стало именем нарицательным в своем жанре. Что, как не ГТА можно назвать симулятором жизни. Вы выполняете задания, зарабатываете деньги, взаимодействуете с персонажами и все это уже довольно давно представлено на Android.

В отличии от более поздних игр GTA в отдельных городах, Сан-Андреас охватывает весь штат в трех городах. Здесь действительно много игрового пространства. Вы играете за Карла Джонсона, когда он возвращается в Лос-Сантос, чтобы спасти свою несостоятельную семью и друзей. По возвращении вас обвиняют в убийстве, и вам нужно избежать тюрьмы, а заодно вернуться на улицы. В целом это довольно интересная игра, и Rockstar утверждает, что вы можете рассчитывать на 70 часов игрового процесса. Это очень много, особенно учитывая цену.

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Grand Theft Auto не нуждается в представлении, и San Andreas — отличный представитель серии. Вы можете ожидать много махинаций и свободы действия. Ну, и конечно, неожиданных поворотов сюжета.

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Penguin Isle — игра про пингвина

Одна из лучших особенностей симуляторов — это то, что они могут сильно расслаблять. Иногда они также могут быть милыми, а нет ничего симпатичнее пингвинов. А если совместить эти два понятия, то вы получите ”Остров Пингвинов”.

В игре вы будете заняты созданием идеальной среды обитания для ваших пингвинов. Музыка в ней очень легкая и приятная для прослушивания, пока вы релаксируете в игровом процессе. Вы можете собрать разнообразных пингвинов (и других арктических животных), когда будете строить для них среду обитания.

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Анимации заставят вас просто наслаждаться ими, а шум волн и безмятежность не будут отвлекать от наблюдения за пингвинами. В общем, это просто красивая игра для тех, кто хочет не просто поиграть, но и расслабиться.

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Stardew Valley — симулятор фермы

Если вы никогда раньше не слышали о Stardew Valley и не играли в нее, это, по сути, симулятор фермерства, построенный на основе 16-битной ролевой игры. Она позволяет играть и развивать своего персонажа, занимаясь фермерством так, как вы этого захотите.

Что делает Stardew Valley такой приятной, так это свобода, предоставленная игроку. Игра в основном посвящена управлению урожаем и ресурсами, что, безусловно, вызовет большой интерес, ведь многие помнят старую добрую ”Ферму”. Вот только Stardew Valley куда более продвинутая.

Между посадкой и уборкой полей вы можете работать над повышением навыков своего персонажа с помощью различных инструментов. Вы сможете отправляться на рыбалку или собирать пищу в лесу, отправляться в город, чтобы пообщаться и построить отношения с горожанами (и даже жениться, если захотите). Есть даже боевая составляющая, если вам ближе кишащие монстрами шахты.

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