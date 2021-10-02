Лучшие игры для Android про охоту

В нашей традиционной еженедельной игровой подборке мы осветили уже все жанры и даже иногда повторялись, пытаясь найти что-то новое и интересное. Но в этот раз мы нашли что-то, чего еще не было в наших подборках. Еще никогда до этого не писали про игры об охоте. Этот необычный жанр не представлен большим разнообразием, но в нем все равно есть, во что поиграть. В приведенном ниже списке вы найдете подборку лучших охотничьих игр для Android. Мы старались найти такие игры, чтобы они не казались однотипными, а получилось ли у нас это или нет — решать вам. Скачивайте, играйте и составляйте свое мнение. Тем более, некоторые из них абсолютно бесплатные.

Deer Hunter Classic — лучшая игра об охоте на Android

Deer Hunter Classic, вероятно, лучший выбор для ценителей жанра. Эта игра представляет то, о чем думает большинство людей, когда кто-то говорит про охотничьи игры. Она предлагает вам вид от первого лица, а охотиться можно более чем на 100 видов животных. Интереснее всего то, что это не просто стрелялка. Животное сначала надо выследить. На выбор предлагается много оружия и дополнительных инструментов.

Графика здесь действительно хорошая, она определенно помогает с погружением. Следует отметить, что в игре есть ошибки, но это не мешает ей иметь хороший рейтинг и быть лучшей в своем жанре. Если вы хотите попробовать что-то похожее на симулятор охоты, вам стоит попробовать Deer Hunter Classic.

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Big Hunter — аркадная игра об охоте

Big Hunter — уникальная охотничья игра, аналогов которой вы не найдете в Play Store. Это аркадная игра, но она действительно хороша. А еще она одна из самых новых в этом списке. У нее есть красивая графика и увлекательный игровой процесс. А что еще нужно?

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В этой игре вы можете выбирать из множества различных видов оружия и вам нужно будет выбрать свою тактику, как подходить к каждой охоте. Тут вы столкнетесь с гигантскими животными, поэтому вам потребуется правильный подход. При этом игровой процесс довольно прост, и Big Hunter также можно использовать для коротких сеансов, чтобы просто убить время. Но если вам этого мало, тут есть и история, за которой можно следить.

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Wild Hunt — самая популярная игра об охоте

Wild Hunt — одна из самых популярных охотничьих игр в Play Store. Для этого есть веская причина. В этой игре есть, что предложить, от графики до игрового процесса. Есть множество разных карт в разных странах, которые вы можете исследовать. У вас также есть широкий выбор животных, на которых можно охотиться, и игра старается быть как можно более реалистичной. Есть даже такие усложняющие факторы, как влияние дождя, ветра и тому подобного.

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Как и в большинстве других игр, вы сможете собирать и улучшать новое оружие, чтобы им было проще пользоваться. Вы будете охотиться в лесах, горах, лесах и саваннах. Эта игра перенесет вас в реальные места в Африке, Америке, Азии, Австралии и Европе. Играть можно бесплатно, но не обошлось без внутриигровых покупок. И поверьте, игра будет всячески соблазнять вам потратить пару сотен рублей.

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Hunting Clash — игра об охоте с хорошей графикой

Hunting Clash — одна из самых красивых охотничьих игр в Google Play, если не самая красивая, но эта игра не только об этом. На самом деле она пытается быть хорошим симулятором охоты и отлично с этим справляется. Одним из недостатков игры является то, что в ней нет учебника, как в большинстве других игр, и вам придется разбираться в большинстве вещей самостоятельно.

Эта игра позволит вам охотиться на самых разных животных в разных местах. Есть и выбор между различными видами оружия. Вы также сможете улучшать это оружие по мере продвижения. Здесь есть даже режим PvP-дуэлей ”один на один”, если вы хотите доказать, что вы лучший охотник. В эту игру тоже можно играть бесплатно, но и без внутриигровых покупок не обошлось.

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Hunt Royale — классическая игра об охоте

Hunt Royale — это действительно увлекательная аркадная игра с классическим графическим стилем. Мультяшная графика с блочным стилем очень подходит этой игре. Hunt Royale не пытается казаться слишком серьезной, и это хорошо. Тут вы сможете отправиться в охотничьи угодья в качестве одного из 4 воинов и попытаться выжить. Вместо животных вы будете охотиться на разных фантастических существ.

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Вам будет предложено разблокировать более 30 персонажей и сразиться с различными врагами. Вы также сможете разблокировать специальные навыки в игре и участвовать в различных непредсказуемых событиях. Несмотря на отсутствие реализма, игра действительно увлекательная.

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Don’t Starve: Pocket Edition — игра на выживание для Android

Don’t Starve: Pocket Edition — не самая первая игра, название которой приходит в голову, когда вы думаете об охотничьих играх. Это, прежде всего, игра на выживание, но в ней есть элемент охоты. При этом охотиться вам надо, чтобы ваш персонаж не умер с голода.

Вам также нужно будет заниматься сельским хозяйством, мастерить предметы и заниматься другими делами, чтобы выжить. Don’t Starve: Pocket Edition — еще одна уникальная игра, не похожая ни на что другое в этом списке. Вы даже не можете представить ее игровую механику, пока не испытаете ее на практике. Игра также предлагает уникальную графику в дополнение к игровому процессу, и ее определенно стоит попробовать. Или хотя бы присмотреться к ней.

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