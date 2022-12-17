Отличные игры для Android с мультиплеером, чтобы сражаться с другими игроками

Еще со времен первых компьютерных игр я усвоил урок, что намного приятнее играть не просто против бездушной железяки, а против живого человека, который сидит рядом с тобой или на том конце цифрового провода. Так игра получается более приятной, а сам процесс каждый раз новый, ведь даже если играешь всегда с одним человеком, вы оба развиваетесь, а это совсем не то же самое, что стараться победить один и тот же заложенный в игру алгоритм. Поэтому, сейчас пришло время подборки игр для Android с мультиплеером. В них можно играть с живыми людьми со всего мира или просто со своими знакомыми. Выбирайте, что нравится, скачивайте и вперед!

Among Us — амонг аз для Андроид

Among Us была одной из самых популярных многопользовательских мобильных игр в 2020 году, и люди до сих пор играют в нее. В игре есть несколько игроков, перемещающихся по кораблю для выполнения различных заданий. Тем временем один или два игрока действуют как отрицательные персонажи и методично пытаются убить всю команду.

Вы можете настроить игру различными способами и модернизировать своего персонажа с помощью ряда дополнений. За некоторые из них надо платить. Именно так разработчики и зарабатывают на своем творении. Сложно сказать, что эта игра для детей, но она однозначно хороша. Особенно, если говорить об играх с мультиплеером.

Скачать Among Us

Call of Duty: Mobile — лучший шутер для телефона

Call of Duty: Mobile существует уже несколько лет, но она все равно является одной из самых новых в этом списке. Это онлайн-игра FPS со множеством многопользовательских режимов. Они включают в себя классические битвы Call of Duty, а также режим королевской битвы на 100 человек, похожий на то, что предлагают PUBG и Fortnite.

5 новых игр для Android, которые вышли в ноябре.

В игре вы можете собирать и настраивать разные персонажи с помощью различных скинов оружия и снаряжения. За это можно заплатить или дождаться, пока что-то нужное появится в выпадающих ящиках.

Скачать Call of Duty: Mobile

Garena Free Fire Max — шутер с королевской битвой

Garena Free Fire Max — последняя игра в серии Garena. Как и многие в списке, это шутер в стиле королевской битвы, в котором могут участвовать до 50 игроков в одном бою.

Вы можете объединяться в команды по четыре человека случайным образом или вместе с друзьями. Игроки начинают, находят оружие и сражаются друг с другом, пока не останется только один отряд или игрок. У этой игры достойная графика, приличное управление и много всего, что можно было в ней применить. Конечно, есть ошибки и баги, но они исправляются.

Скачать Garena Free Fire Max

League of Legends: Wild Rift — игра пять на пять

League of Legends: Wild Rift — это игра в жанре MOBA, в которой вы соревнуетесь пять на пять. Вы объединяетесь, чтобы сразиться с другой командой как в обычных, так и в рейтинговых битвах, чтобы узнать, кто из них лучший.

Лучшие новые игры для Android в разных жанрах.

Геймплей на самом деле довольно хорош, и это одна из лучших MOBA для мобильных устройств. Вы можете присоединиться к играм в дуэте, трио или полной командой из пяти человек. Самое приятное, что это игра, в которой вам не нужно платить за победу. Большая проблема — объединиться с игроками, которые, кажется, работают против вас. Тем не менее, сам геймплей хорош.

Скачать League of Legends: Wild Rift

Legends of Runeterra — игра, похожая на Hearthstone

Legends of Runeterra — одна из новейших многопользовательских игр для Android. Это игра в стиле PvP с элементами дуэлей, сбора карт и автобаттлов. Игроки открывают карты, составляют колоды, выбирают персонажи и сражаются друг с другом.

Есть 24 персонажа и куча карт. Кроме того, сложный, но увлекательный игровой процесс дает вам широкие возможности перехитрить своих противников. Это F2P (бесплатная игра), поэтому вам не нужно тратить деньги, чтобы хорошо провести время.

Скачать Legends of Runeterra

Old School RuneScape — старая многопользовательская игра

Old School RuneScape — одна из старейших многопользовательских игр в списке. Сама игра неплохая. Вы путешествуете по огромному миру, выполняете множество квестов, находите добычу, торгуете с другими игроками и сражаетесь с множеством плохих парней.

Отличные гача-игры для Android, которые можно скачать в Google Play.

У нее большое сообщество и удивительно отзывчивые разработчики. Существует бесплатная версия игры, которая немного урезана, но все равно интересна. Официальный Runescape также имеет приложение Google Play.

Скачать Old School RuneScape