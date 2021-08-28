Лучшие игры для Android, в которые можно играть без интернета

Одна из наиболее существенных претензий к мобильным играм заключается в том, что во многие из них нельзя играть в автономном режиме. То есть вы летите в самолете, едете в поезде или просто спустились в метро, и игра перестает работать. Даже если сеть есть, то все равно игра с постоянным подключением требует много ресурсов, а это приводит к перегреву телефона и более быстрому расходованию заряда аккумулятора. Да и вообще, почему вы должны полагаться на сеть, если хотите просто расслабиться и немного поиграть в интересную игру. Не слишком ли много требований? Так что, если вы ищете игру консольного качества, в которую можно погрузиться без постоянного подключения к Интернету, эта подборка для вас.

Dead Cells — платформер для Android

Dead Cells — один из лучших платформеров в Google Play. Версия для Android просто фантастическая. Вы можете выбрать 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду и неограниченное количество кадров в секунду в настройках игры, а также есть опция графики HD для всех, у кого есть мощное устройство.

Если у вас мощный телефон, вы точно не испытаете никаких проблем с работоспособностью даже на высоких настройках графики. Хотя эта игра требует точного управления, в нее можно играть как с сенсорного экрана, так и с физического контроллера.

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Dead Cells — лучшая из лучших игр, когда мы начинаем говорить о платформерах. Поэтому, если вы еще не играли в нее, лучше сделайте это. Особенно, если являетесь фанатом жанра. Да и играть в нее можно где угодно — хоть дома, хоть по дороге на работу, хоть в походе в сотнях километров от сотовой вышки.

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Stardew Valley — симулятор сельского хозяйства

Stardew Valley — это симулятор сельского хозяйства и просто жизни. Жанр не самый популярный, но тем ценнее он будет для тех, кто увлекается чем-то подобным. Проблема только в том, что вы легко можете провести в этой игре сотни часов.

Конечно, все начинается достаточно просто с посадки нескольких культур и, возможно, выращивания одного или двух цыплят. Это хорошо, если вы предпочитаете играть в обычном темпе. Однако, если вы действительно ищете игру с некоторой глубиной, не говоря уже о бесконечной кампании, то Stardew Valley — лучший выбор в сегодняшнем обзоре, тем более, что игра поддерживает геймпады.

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В итоге, вы не просто получаете забавную игру, в которую можно играть с сенсорным управлением на телефоне, но так же в нее можно играть на планшетах или ​​Chromebook. При этом совершенно локально.

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Civilization VI — Постройте город

Aspyr media представила свой мобильный порт Civilization VI для Android в 2020 году. Это стало неожиданностью, но определенно было долгожданным.

Как и следовало ожидать, Civilization VI — требовательная игра. При этом ее производительность может падать по мере прохождения, так как надо будет просчитываться все больше и больше активностей. Больше всего это будет заметно по сильному увеличению времени загрузки. Имейте в виду, что так будет даже на последнем iPad Pro, не говоря уже о Nintendo Switch, так что выпадающие кадры время от времени резанут вам глаз.

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Несмотря на это, играть в версию для Android — настоящее удовольствие, несмотря на некоторые незначительные проблемы, а благодаря бесплатной пробной версии на 60 ходов каждый может протестировать игру, чтобы увидеть, как она работает на конкретном устройстве.

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GRID Autosport — лучшие гонки для Android

GRID Autosport — это гоночная игра консольного качества, которая появилась на Android в 2019 году. Полная версия игры платная, но она действительно является лучшей, так что за нее не жалко и заплатить. Тем более, вас не будут доводить до кипения рекламой и внутри игровыми покупками.

Игра имеет множество гоночных дисциплин — от грунтовых трасс до городских улиц — и, конечно же, в ней есть множество разных автомобилей. Львиная доля гоночных игр для Android бесплатны. А значит, в них много монетизации, которая просто не дает пройти дальше определенного этапа, не заплатив. А еще им нужно постоянное подключение к Сети. Тут все куда более просто и приятно. Автономный режим, поддержка контроллера и отличная графика — это GRID Autosport

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Grimvalor — оффлайн платформер для Android

Grimvalor — это потрясающий платформер с отличной графикой. Игра поддерживает физические контроллеры, и вы даже можете протестировать игровой процесс прежде, чем платить за полную версию игры.

Отзывы остались положительными после первоначального выпуска игры в Apple App Store в 2018 году, и будьте уверены, порт Android выглядит и играется так же хорошо, как и на iOS. Подключить контроллер просто, а после установки не требуется подключение к Интернету. Grimvalor одинаково хорошо работает как на планшетах, так и на телефонах. По сути, это идеальный портативный таймкиллер.

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Battle Chasers: Nightwar — пошагова ролевая игра для Android

Battle Chasers: Nightwar — отличная пошаговая ролевая игра, которая похожа на классические японские RPG Square Enix 90-х годов. Вы получите отличную графику, которая соответствует текущему поколению ролевых игр, доступных на консолях и ПК.

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Игра выглядит превосходно, сенсорное управление очень удобное и у вас будут часы пошагового игрового процесса, чтобы насладиться им. Так что, если вы ищете ролевую игру консольного качества для мобильных устройств, предлагающую как минимум 30-часовую кампанию и возможность играть полностью в автономном режиме, Battle Chasers: Nightwar — одна из лучших RPG, доступных в настоящее время на Android. Но имейте в виду, что она требовательная и не на всех смартфонах раскроет свои истинный потенциал.

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Thumper: Pocket Edition — стильная ритм-игра

Thumper — это стильная ритм-игра, которая появилась на Android в 2019 году. По сути, это психоделический автораннер, который в значительной степени полагается ритмичную механику. Простые касания и смахивания по экрану — вот ваши элементы управления и вам придется делать это в такт музыке, если вы хотите добиться успеха.

При этом, если вам так удобнее, игра поддерживает и физические контроллеры. Всего есть девять уровней, на прохождение которых уйдет около семи с половиной часов. Как раз хватит, а долгие перелет куда-нибудь. Или на поездку в поезде Москва — Воронеж или Москва — Санкт-Петербург.

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