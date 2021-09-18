6 лучших файтингов для Android

Согласитесь, что в последнее время слишком много игр относятся к жанру, который сложно назвать одним словом. Даже классические гонки часто пытаются замахнуться на что-то еще. Но если мы говорим об играх в жанре файтинга, то тут разногласий быть не должно. Как правило эти игры придерживаются именно своего котла. В этой подборке мы подобрали лучшие игры жанра, которые можно скачать в Google Play. Как обычно отобрали игры, в которые приятно играть самим и не стыдно посоветовать другим. Будут платные, бесплатные, современные и, наоборот, с ретро-графикой. В общем, разбирайтесь и получайте удовольствие от игрового процесса.

Brawlhalla — необычный файтинг для Android

Brawhalla — это тот случай, когда игры жанра немного отступают от него. Это платформер, похожий на Super Smash Bros. Цель состоит в том, чтобы сбить ваших противников любыми способами в раундах, в которых могут участвовать до восьми бойцов. Есть масса игроков для выбора и способов игры — от обычных до рейтинговых матчей. Есть несколько режимов игры, турниры, опции для зрителей и многое другое. Кроме того, есть полная кроссплатформенная версия.

Сейчас в игре есть 50 персонажей, восемь из которых были бесплатными. Вы можете заработать золото, чтобы купить новых, или вы можете купить All Legends Pack, который разблокирует всех нынешних и будущих персонажей. Игра регулярно обновляется, имеет процветающее сообщество и, вероятно, является одним из лучших боевиков для Android.

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Fighting Tiger — увлекательный файтинг для Android

Fighting Tiger — действительно увлекательная игра-файтинг, несмотря на то, что она выглядела так, как будто она вышла в наш мир из конца 90-х, особенно, если обратить внимание на название. История слабая и устаревшая, но это не так уж важно. Вы здесь, чтобы практиковать свое кунг-фу на плохих парнях.

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Если вам интересна история, то вы пытаетесь сбежать от своей банды, но они не собираются вас отпускать. Вам надо решать, как выжить и спасти свою девушку. Собственно, это основной сюжет.

Вы можете подбирать самые разные предметы — мечи, пистолеты, мотоциклетные шлемы и тому подобное, сражаясь лицом к лицу с несколькими противниками. Комбинации и выбор правильного стиля боя — вот главное в игре. Вам предстоит следить за процессом и часто перестраиваться, чтобы все сделать правильно.

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Final Fighter — олдскульный файтинг

Final Fighter излучает сильную атмосферу файтингов старой школы, и для человека, выросшего на Tekken, это серьезный плюс. Вы могли бы легко сказать, что ряд персонажей в игре является явным копированием из других франшиз. Но это не минус, а скорее приятная отсылка для фанатов жанра.

В этом классическом файтинге есть чертовски хорошая графика, а движения персонажей оказывают на них хорошее влияние. Управление интуитивно понятно и здесь учитывается ряд общих команд, таких, как захват, низкие, средние и высокие удары руками и ногами, а также специальные движения. У вас будет виртуальный аналоговый джойстик с левой стороны, который позволяет вам двигаться вперед, назад, приседать и прыгать. Для ударов предусмотрено несколько виртуальных кнопок. Естественно, никуда не делась возможность использовать комбо.

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Это сетевая игра, для работы которой требуется подключение к сети, но у вас есть несколько интересных режимов — от классической аркады до сетевых матчей 1 на 1. Есть даже командные матчи 3 на 3.

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Injustice — файтинг в жанре DC

Поклонники DC имеют Injustice, чтобы играть в него на Android. Это уже довольно известная франшиза, и она была довольно хорошо встречена. К сожалению, ей не хватает глубины, так как игровой процесс сводится к касанию экрана до тех пор, пока вы не выиграете или проиграете. По крайней мере на какое-то время запаса интереса вам хватит, да и список персонажей довольно впечатляющий.

Если вы любите DC и файтинги, эта игра для вас. Просто будьте готовы к большому количеству условно-бесплатных вещей, таких, как реклама и микротранзакции. Но где их сейчас нет…

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King of Fighters — аналог Street Fighter для Android

Хардкорным фанатам файтингов уже знакомо имя King of Fighters. Игра находится рядом со Street Fighter по многим параметрам. Это довольно полный перенос игры с домашней аркадной консоли Neo Geo, которая, что очень важно для портированных файтингов, поддерживает контроллеры Bluetooth.

Вы можете выбрать между 34 персонажами из оригинальной игры и создать команду бойцов мечты, чтобы сразиться с искусственным интеллектом или другом в локальном многопользовательском режиме.

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С точки зрения управления доступно большое количество настроек, а игровой процесс способен занять вас не на один час. Я не могу рекомендовать эту игру без контроллера Bluetooth, потому что сенсорное управление на экране слишком сложное, когда вы сражаетесь с ИИ на высоком уровне сложности. Неплохие аксессуары, в том числе контроллер, можно найти в этой нашей подборке.

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Mortal Kombat — просто Мортал Комбат для Android

Mortal Kombat переносит классическую консольную версию игры на Android, но уменьшает ее и оптимизирует для вашего телефона. Здесь собраны все любимые персонажи Mortal Kombat, а также добавлены некоторые новые. Если вы любите этот жанр, вам понравится то, что приготовила эта игра. Правда, из-за ее жесткости она точно не рекомендуется детям.

В игре используются сенсорные элементы управления, которые не мешают вам полностью контролировать своих персонажей. Вы в основном сражаетесь в битвах 3 на 3, так что вы можете стратегически менять разных бойцов по мере необходимости.

Графика здесь почти консольного качества, но за это приходится платить. А еще она занимает много места на накопителе, но является ли это проблемой для настоящего фаната марки?

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