Google запускает масштабный редизайн сайта Google Play

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Артем Рахматуллин 0

Несмотря на возможность загрузки приложений из других источников, думаю, что каждый владелец Android-девайса часто обращается к магазину приложений Google Play. Не менее важной составляющей магазина является сайт, с помощью которого можно просмотреть весь контент на компьютере или устройстве под управлением другой операционной системы. Если вы хоть раз заходили туда, то, наверное, обратили внимание на ужасный, старый дизайн, абсолютно не соответствующий современным стандартам. Кажется, что Google не обновляла его с самого начала запуска. Однако скоро все должно измениться кардинальным образом, ведь Google уже запустила масштабный редизайн сайта магазина приложений.

Google всерьез занялась изменениями в Google Play. Теперь дело коснется сайта магазина приложений.

Давайте честно, Google Play ни разу не идеальный. Ранее мы уже рассказывали про глобальные чистки магазина от разного мусора вроде «Скачать бесплатно», названия, написанные капсом с грубыми нарушениями правил грамматики и прочем. Не знаю, получится у Google сделать свое творение таким же чистым, как App Store или нет, но планы намечены.

После этого в корпорации добра занялись и сайтом, квадратный дизайн которого был представлен нам еще с выходом Android 5.0 в 2014 году. Кстати, в то же время нам впервые показали и Material Design, который нынче трансформировался в Material You.

На данный момент обновление доступно только для Тайваня и Южной Кореи. Если хотите опробовать сайт в деле, попробуйте установить VPN и выбрать соответствующую локализацию.

Сайт Google Play

Первое, что заслуживает нашего внимания это переработанная панель, где располагаются приложения, игры, фильмы и книги. Она переехала наверх так, как это сделано в большинстве современных сайтов. Кстати, у нас она располагается наверху уже давно. Можно долго спорить о том, удобно это или нет, но тренды диктуют именно такое решение.

Переработанная панель и фильтры в Google Play.

Еще одним давно просящимся нововведением стала возможность фильтровать контент в зависимости от типа устройства. В каждой из вкладок верхней панели теперь есть отдельное окно с выбором вашего гаджета. Это может быть смартфон, планшет, телевизор, хромбук, часы или автомобиль. С учетом того, что скачивать ничего через сайт вы все равно не будете, фильтр — это очень круто!

Новый дизайн Google Play Market

Плюс, серый фон сайта был полностью заменен на белый, а на главной странице появились большие баннеры с популярными приложениями и играми. С учетом того, что алгоритмы у Google одни из самых лучших, думаю, что пользователям понравится.

Внутри вкладки отдельного приложения сайт крайне напоминает мобильную версию. Единственное, что отличает его — боковая панель справа, где располагается информация о разработчике. Рейтинги, размер приложения, возрастные ограничения — все как на смартфоне.

Так выглядит меню приложения в Google Play.

Если приложение имеет свой трейлер, он будет запускаться автоматически. Лично я нахожу это не очень удобным. Представьте, что вы кликаете по игре, которую хотите скачать, а тут неожиданно всплывает трейлер. По-моему, это сильно отвлекает. Вы смотрите трейлеры? Я — нет.

Настройки Гугл Плей

Настройки аккаунта, управление подписками, способы оплаты и другие инструменты с левой панели перешли в правый верхний угол. Теперь все настройки находятся там. С одной стороны это удобно, так как пользователи редко обращаются туда, с другой — современные мониторы вытянулись вширь и вполне могут позволить себе такое расположение.

Настройки аккаунта полностью перешли в правую часть.

Круто переработали и функцию Поиска. Рекомендации работают на порядок круче. Плюс, если запрос введен почти полностью, Google Play выдаст вам ссылку сразу на соответствующее приложение. Прямо, как в поисковике Google, где из поиска можно перейти напрямую на сайт.

Улучшенный поиск в Google Play.

Несмотря на крутые фишки, видно, что сайт все еще находится в процессе доработки, так как некоторые разделы просто не работают. Также нередко встречаются несоответствия нового дизайна со старым. Бывает, что на одной странице иконка одна, а на другой другая.

С учетом того, что совсем недавно к нам пришел Android 12 с дизайном Material You, логично было бы сделать сайт Google Play в соответствии современным канонам, но на деле этого не произошло. Да, стало чуть лучше, красивее, быстрее, но пройдет еще пару лет и этот дизайн тоже устареет, и все останется как было.

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О своих впечатлениях по поводу нового сайта Google Play предлагаю рассказать в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.

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