4 функции ВКонтакте, о которых вы могли не знать

С недавних пор приложение ВКонтакте превратилось в суперапп — место, в котором есть возможность не только общаться с друзьями, но и пользоваться другими повседневными функциями. Пользователи ошибочно считают, что это только вредит, а пользы от этих возможностей нет. На самом деле, это не так: даже те, кто заходит в соцсеть каждый день, не подозревают, какие полезные сервисы ВКонтакте скрыты, что называется, под капотом. Мы нашли как минимум 4 классных функций ВКонтакте, о которых знает далеко не каждый пользователь. О них и поговорим.

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Шаги ВКонтакте — как работает

С недавних пор многие заметили, что ВКонтакте появился шагомер. Особенно удивились владельцы iPhone, которые обнаружили виджет с шагами для экрана блокировки среди прочих после обновления до iOS 16. Так и есть, ВКонтакте считает шаги. Правда, это больше развлекательная функция: благодаря трекеру можно соревноваться с друзьями, просматривать пройденное ими за день расстояние и открывать разные ачивки за шаги.

Лично я не пользовался шагами ВКонтакте, но каким-то образом разблокировал где-то с десяток достижений. Можно изменить настройки, например, приватности — скрыть шаги ВКонтакте от друзей. Можно изменить цель активности, выбрав большее или меньшее количество шагов. Кстати, данные синхронизируются даже со смарт-часов, поэтому трекер активности ВКонтакте можно считать наиболее объективным среди всех в телефоне.

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Приложение Здоровье ВКонтакте

Не так давно мы разбирались, что утилита Mi Fitness в Xiaomi — довольно бесполезное приложение без фитнес-браслета или смарт-часов. К счастью, его можно заменить уже встроенным мини-приложением Здоровье ВКонтакте. Как вы уже поняли, трекер шагов — лишь одна из его функций. Вот, что еще стоит попробовать.

Дневник питания ВК — мини-приложение, которое позволяет следить за своим рационом. Вначале выбираете цель (похудение, правильное питание или набор веса) и вводите свои данные, после чего приложение будет напоминать внести съеденное блюдо. Кроме того, дневник питания считает калории бесплатно, хотя обычные приложения за это требуют денег.

— мини-приложение, которое позволяет следить за своим рационом. Вначале выбираете цель (похудение, правильное питание или набор веса) и вводите свои данные, после чего приложение будет напоминать внести съеденное блюдо. Кроме того, бесплатно, хотя обычные приложения за это требуют денег. Приложение для дыхания : позволяет научиться дышать с помощью различных методик. Выбираете нужный режим из представленных, после которого запускаете таймер на выбранное время. Приложение будет давать подсказки по дыханию, чтобы успокоиться или правильно заснуть.

: позволяет научиться дышать с помощью различных методик. Выбираете нужный режим из представленных, после которого запускаете таймер на выбранное время. Приложение будет давать подсказки по дыханию, чтобы успокоиться или правильно заснуть. Напоминалка выпить воды: не просто присылает уведомление о том, что нужно попить, но и позволяет следовать установленной цели. Например, внося данные о выпитой жидкости и ее объеме.

Каждую из этих функций можно вынести в виде виджета на экран с сервисами, чтобы не потерять. Согласитесь, уже достаточно бесплатных функций, которые спрятаны в одном приложении?

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Приложение для ухода за животными

Еще одна классная фишка ВКонтакте — возможность добавить паспорт питомца в смартфон: туда вносится имя, дата рождения, имеющиеся прививки и прочая информация, например, результаты анализов. После этого приложение будет напоминать вам, что пора посетить ветеринара, чтобы сделать новую прививку. Вот еще несколько полезных функций.

Можно добавить сразу несколько животных в профиль, чтобы информация на каждого из них всегда была под рукой.

Одна из лучших функций — SOS: с ее помощью можно создать объявление ВКонтакте о пропаже животного или его нахождении, введя все приметы и добавив фотографии.

или его нахождении, введя все приметы и добавив фотографии. Есть даже конвертер возраста животных и человека: после сохранения паспорта нажмите кнопку «А в человеческих?», чтобы узнать сколько лет вашей собаке по человеческим меркам.

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Как сделать стикер из себя ВКонтакте

Между прочим, ВКонтакте есть свой аналог мемоджи из iPhone — vmoji. Эта функция позволяет создать стикер со своим изображением из фотографии или собрать его вручную, чтобы потом использовать из переписки. Интересно, что приложение позволяет загрузить фото из аватарки или галереи смартфона, сделать снимок прямо сейчас или создать стикеры из себя вручную. Вот как это работает.

Зайдите во ВКонтакте и откройте любой чат.

Нажмите на смайлик в поле ввода текста.

Нажмите справа внизу на значок vmoji и выберите наиболее удобный способ. Например, сделать фото.

Сфотографируйтесь и подождите.

Просмотрите набор и нажмите «Сохранить персонажа».

После этого можете использовать стикеры ВКонтакте, похожие на себя.

Функция работает довольно интересно: если у вас есть борода, она обязательно ее прорисует на стикере. То же самое — с цветом волос. Пробовал загрузить фотографию со своим естественным цветом волос — VK сделал vmoji, непохожий на этот. В общем, очень интересная фишка, которую стоит попробовать!

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