Почему eSIM за пять лет так и не стали нормой, несмотря на их удобство

Технологии смартфонов не всегда идут каким-то простым путем обычного развития. С одной стороны, у нас есть передовые возможности обработки изображений, которыми оснащены одни из лучших телефонов с камерами, больше мощности, чем вы можете себе представить, и невероятные возможности быстрой зарядки. С другой стороны, есть слоты для SIM-карт, которые сами по себе выглядят архаично. А если вспомнить, что прошло пять лет с момента появления карты eSIM в смартфонах, ситуация становится еще более странной. Ведь тот полноценный компьютер, который есть в кармане каждого из нас, до сих пор привязан к кусочку пластика, который не сильно изменился с момента его дебюта в 1991 году. Странная ситуация, не так ли?

Почему eSIM еще не стала обычным явлением

Даже на таких рынках, как США, где часто нововведения внедряются просто моментально, операторы связи довольно враждебно относятся к расширению внедрения eSIM. Недавний отчет GSMA о состоянии потребительского рынка eSIM предполагает, что осведомленность о встроенном цифровом формате сим-карты в США составляет всего 17%. Для других стран, включая Россию, этот показатель намного ниже. Даже в нашем Telegram-чате, где встречаются довольно подкованные с технической точки зрения люди, о eSIM говорят очень редко.

Это немного удивительно для стандарта, который дебютировал еще в 2017 году с Pixel 2 и iPhone X. Скорее всего, причина, по которой операторы не так широко продвигают eSIM, в том, что они боятся оттока пользователей.

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Сколько eSIM может быть в телефоне

Телефон с поддержкой eSIM может хранить несколько SIM-карт на устройстве. Это делает переключение сетей таким же простым, как переключение сети Wi-Fi, и это совсем неудобно для операторов мобильной связи. Для пользователей в районах с нестабильным подключением или в сельской местности более легкое переключение на альтернативных операторов означает потерю денег для крупных операторов. Есть телефоны с двумя симками, но тут операторы не могут ”вставлять палки в колеса” технологий. Такие телефоны просто есть, и пользователь может купить две симки, если ему надо. В телефонах с eSIM можно хранить больше карточек, чем в двухсимочных. Например, iPhone 14 поддерживает до 8 eSIM.

Теоретически, настроить eSIM в любой сети должно быть просто, но на практике это редко бывает правдой. Даже просто добавить ее в телефон бывает проблемой. Так, например, я переносил eSIM с одного телефона на другой и сталкивался с неизвестной ошибкой, которую решил только представитель оператора через поддержку. Но не сказать, что он делал это с показательной расторопностью.

Между тем, по мере того, как интернет-звонки, текстовые сообщения и видеосообщения становятся нормой, операторам остается все меньше возможностей для увеличения доходов. Дорогие пакеты минут или дополнительные опции становятся все менее эффективными. Ведь по большому счету, пользоваться телефоном можно вообще без пакетов минут и сообщений. Достаточно подключиться к Wi-Fi и можно получить бесконечное бесплатное общение через мессенджеры (сообщения и звонки).

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Какие операторы продвигают eSIM

Некоторые операторы заинтересованы в продвижении eSIM. Речь о тех, которые предлагают услуги для пользователей в роуминге. Они не рассчитывают на то, что люди будут пользоваться их услугами на ежедневной основе, а ”отложат” симку в сторону до следующей поездки, когда вернутся домой. В случае с такими операторами процесс занимает буквально пару кликов и несколько секунд.

Существует также проблема конкурентоспособности. В недавнем отчете Juniper Research говорится, что к 2025 году будет около 3,4 миллиарда устройств с поддержкой eSIM. По оценкам, сегодня почти 1,2 миллиарда устройств уже поддерживают eSIM. Однако осведомленность потребителей остается низкой, а у операторов, как мы говорили выше, мало стимулов для того, чтобы изменить эту ситуацию.

Что на самом деле умеет SIM-карта в твоем смартфоне.

Без подталкивания сами пользователи не спешат что-то менять. Большинство владельцев смартфонов используют телефон в течение двух-трех лет и им не нужно менять SIM-карту. Они вставили ее один раз в свой телефон и не трогают ее. Поэтому у них просто недостаточно стимулов отказаться от пластиковой SIM-карты.

Есть ли телефоны без симок и можно ли ими пользоваться

А ведь уже есть телефон, который полностью отказался от обычной симки — iPhone 14. Правда, только его американская версия. Конечно, iPhone, поддерживающий только eSIM, может подтолкнуть операторов к улучшению процесса регистрации и подтолкнуть клиентов к замене своих физических SIM-карт. Однако в том-то и дело, что клиенты ничего не получают, несмотря на потерю существенной функции. Дополнительное пространство в телефоне должно предоставить клиентам более крупные батареи или более совершенные датчики, но вместо этого все, что они получают, это пластиковая заглушка, установленная вместо лотка для SIM-карты.

Несмотря на довольно мягкий подход Apple к внедрению eSIM только на американском рынке это вполне может стать импульсом, необходимым для радикальных изменений в отрасли. В конце концов, американские версии iPhone 14 по очень привлекательным ценам можно купить и в России, чем пользуются многие покупатели.

Какие смарт-часы поддерживают eSIM в России и что они умеют.

Андройд телефон без симки

Что касается Android, Google предприняла серьезные шаги в Android 13, чтобы улучшить поддержку eSIM. Компания наконец-то предоставляет поддержку нескольких встроенных профилей. Это позволит одному модулю eSIM на телефоне поддерживать несколько линий. Такой подход экономит средства и пространство внутри телефона, а функцию можно легко перенести на существующие устройства. Можно даже одновременно пользоваться парой eSIM.

Спустя пять лет после запуска первого устройства с поддержкой eSIM большинство технических проблем, связанных с будущим SIM-карт, были решены. Что остается, так это проблема просвещения потребителей и надлежащих стимулов со стороны производителей смартфонов и операторов связи, чтобы подтолкнуть людей к переходу.

Сейчас производители смартфонов и операторы связи должны дать покупателям стимул отказаться от SIM-карты. В то время, как смарт-часы и телефоны премиум-класса продемонстрировали преимущества eSIM при работе с компактными устройствами, будущие телефоны должны будут иметь такие особенности, как большие батареи или большие датчики камеры. Это станет возможно благодаря отказу от лишнего физического элемента внутри корпуса. Отказ от слота может по-настоящему продемонстрировать преимущества перехода на eSIM.

В отсутствие каких-либо прямых преимуществ для большинства клиентов переход на eSIM должен вестись за счет демонстрации явных аппаратных преимуществ, а не принудительного отказа от нее. Что стоит производителям сказать, что ”мы отказались от слота, но получили лишний час работы телефона”?

eSIM наконец-то готова стать мейнстримом. Технически, ничего не мешает это сделать, главное, чтобы на это решились операторы, а производители начали уделять внимание таким вещам, а не только рассказам о том, сколько мегапикселей в камере новинки.

Стоит ли брать бесплатную сим-карту и что с ней делать.

Работает ли в России eSIM

Ну, и ответим на традиционный вопрос. Есть ли то, о чем мы говорили выше, в России. Да, все основные операторы предлагают eSIM. Оформить ее можно или в приложении самого оператора, или обратившись в салон связи. Приводить примеры по всем операторам — тема для отдельной статьи. Если вам интересно, вбейте в поисковике запрос ”eSIM МТС” или замените название на своего оператора. Вы получите ответ, что делать, по первой же ссылке.