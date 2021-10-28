5 ошибок при оформлении подписки на сервисы

Мир превратился в одну большую подписку: подписки на игры, приложения, на музыку, кино. Даже подписка на смартфоны и автомобили! Несмотря на то, что подписки — достаточно спорный вариант в плане экономичности и практичности, нам от них некуда деваться. Других вариантов, увы, нет. Знаю много людей, которые даже не следят за тем, на какие сервисы подписались. Они оформляют все подряд, а потом охают, увидев списания с карты. Сегодня уделим немного времени тому, как не попасть в кабалу при оформлении подписок на сервисы, как сэкономить, а в каких случаях, может быть, и вовсе обойтись без них, сэкономив немного денег.

Какую подписку на музыку выбрать

Подписка на музыку — это мастхэв для любого человека. Она выручает каждый день, где бы вы ни находились. Сейчас мы живем в таком мире, что без нее никуда, а скачать музыку бесплатно на телефон — достаточно тернистый путь, от которого больше проблем, чем пользы. Тем не менее, я рекомендую опробовать стриминговый сервис в демо-режиме, а уже после этого оформлять длительную подписку сразу на год, если вас все устраивает.

Многие мои друзья избегают этого, жалуясь на то, что спишут сразу кругленькую сумму, но мы же понимаем, что если платить каждый месяц, выйдет намного дороже. Не забудьте изучить интересные предложения и поищите промокоды: та же подписка на 12 месяцев может выйти намного дешевле.

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Подписки на кино и сериалы

Отечественные киноделы научились создавать поистине крутые сериалы и фильмы, которые хочется смотреть: если раньше за коротким трейлером скрывался безтолковый фильм с непонятным сюжетом, то сейчас можно смело открывать любой сериал российского производства. Но вся проблема в том, что онлайн-кинотеатров стало невероятно много, и они предлагают собственный контент, который хочется посмотреть.

Думаю, в такой ситуации достаточно бездумно оформлять подписки сразу на все: лучше остановиться на одном, а остальные фильмы и сериалы посматривать в открытом доступе. Всех сериалов не посмотришь — попросту не хватит времени, но это стоит денег. Порой, немалых. Кстати, недавно мы писали, почему не стоит полностью отказываться от пиратства, не забудьте прочесть наш материал!

Где смотреть футбол в Интернете

К радости многих любителей спорта тот же футбол наконец перестал транслироваться исключительно на Матч ТВ: сразу несколько топовых европейских чемпионатов перешли в руки Okko. Это действительно радует: за спортивные трансляции нужно платить, это нормальная практика. В сервисе можно выбрать подписку на кино и спорт или только на футбол, благодаря чему все чемпионаты будут под рукой. В конце лета Okko устроил распродажу подписок на весь год — это и вправду стоило больших денег, но вполне справедливых. Если и планируете болеть за любимую команду, то остерегайтесь подписок вместе с фильмами — они обойдутся намного дороже. О других способах сэкономить в Интернете вы можете узнать из нашего Яндекс.Дзен!

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Самые выгодные подписки

Это самые любимые подписки, которые, как мне кажется, в принципе очень быстро окупаются. Сравнивать удобство «Комбо» от Mail.ru и Яндекс.Плюс — бессмысленно. Каждый выбирает то, что ближе. Но само наличие огромного количества бонусов и фишек в подписке впечатляет. К примеру, мне нравится Яндекс.Плюс за бонусы в такси и Яндекс.Маркете: их можно накопить и потратить на свои нужды. Да и других сервисов невероятно много: не до всех добираешься, но многим пользуешься и это вполне справедливая стоимость.

Единственная рекомендация: оформлять одну, чтобы не сильно издеваться над собственными сбережениями. Практика показывает, что лишь одна подписка остается актуальной в течение длительного времени, а вторая пылится без дела. Кстати, часто их выгоднее покупать в магазинах электроники: проверьте баланс бонусных баллов в личном кабинете, чтобы сэкономить денег

Подписки на игры

Я уже 7 лет мечтаю об игровой приставке, но все никак не могу собраться с мыслями, переживая, что попросту перестану играть. По той же причине в один момент у меня пропало желание играть на смартфоне: это дает интересный новый опыт, помогает расслабиться, затягивает, но в 28 лет достаточно сложно увлечься новой игрой. Мой друг — игроман со стажем и не пропускает новинок.

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Многие из них по подписке, но его это не останавливает: он настолько увлечен процессом, что спокойно переключается со стрелялок на стратегии. Мне кажется, что в его случае подписка окупается за неделю, если не меньше. Подписка на игры — классная вещь, но ее стоит оформлять только в том случае, если вы часто играете на смартфоне или приставке, в любом удобном месте.

А какие подписки используете вы? Довольны ли вы ими? Давайте обсудим в нашем Telegram-чате!