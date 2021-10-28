5 причин купить фитнес-браслет и не разочароваться в нем

Фитнес-браслеты невероятно популярны не только среди людей, интересующихся спортом, но и тех, кто любит прикольные аксессуары и необычные девайсы. Да-да, фитнес-браслет — универсальная вещица. Знаю много людей, которые подолгу рассуждают о его необходимости, хотя стоит устройство не очень дорого. Мои друзья часто интересуются, нужно ли его приобретать, взвешивают все плюсы и думают о том, что через какое-то время фитнес-браслет перестанет быть актуальным, сломается или в нем пропадет. Ну, решил человек бросить тренировки — зачем же нужен гаджет? Кстати, моей знакомой он попросту надоел постоянными уведомлениями. А жаль. Не могу больше держать это в себе — на правах сотрудника редакции, отвечающего за спорт, рассказываю, почему фитнес-браслет — это мастхэв абсолютно для всех, а также о том, что в его покупке точно не разочаруешься.
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Что носить на руке
Apple Watch — самые продаваемые часы в мире. В принципе, все любят аналоговые наручные часы, браслеты и прочие аксессуары. Но, согласитесь, от умного наручного аксессуара намного больше толку. Кроме того, когда остаешься без привычной вещи на запястье, то становится немного неловко и непривычно, будто вышел из дома без одежды.
Фитнес-браслет — лучший аксессуар для каждого. Если вы даже не пользуетесь примочками для спорта, то от часов и шагомера всегда будет польза. В общем, если вам надоели часы или кожаный браслетик из Италии, то фитнес-браслет с приятным ремешком избавит вас от непривычной пустоты на руке.
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Как похудеть, не занимаясь спортом
Если хотите привести себя в тонус, то можете начать правильно питаться. Или посещать тренажерный зал. В конце концов, вам всегда будут рады на люди, которые фанатеют от утренних пробежек. Но если у вас нет времени и желания заниматься всем вышеперечисленным, то фитнес-браслет — ваш лучший спутник. Во-первых, он отслеживает не только ваш пульс, но и пройденные шаги за день, сожженные калории. Для достижения результата вам всего лишь важно почаще ходить.
Во-вторых, данные фитнес-браслета о шагах — ваш лучший мотиватор на каждый день и в этом нет сомнений. Вот уже три года я тренируюсь и стараюсь не растерять хорошую форму. До зала дойти не всегда получается, но пройтись пешком вместо поездки на транспорте — то, что меня постоянно выручает. Вибрация сигнализирует о том, что план по шагам на сегодня выполнен. Пользуюсь сам и вам советую.
Лучший гаджет для бега
Я уже два года пользуюсь Xiaomi Mi Band 4 и не планирую от него отказываться. Я люблю пробежаться с утра: фитнес-браслет всегда на руке, а режим тренировки отслеживает мои показатели. Да, данным нельзя доверять на все 100, но можно знать примерное положение дел. Таким образом я выбираю наиболее подходящий для меня темп и сравниваю показатели с предыдущими тренировками, чтобы понять, насколько я стал лучше по сравнению с прошлой неделей или месяцем.
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Фитнес-браслет с мощной батареей
Я по-прежнему не понимаю владельцев Apple Watch: кому нужны часы, которые нужно заряжать каждый день? Фитнес-браслет — просто пушка. В том же Mi Band 4 батарея спокойно держит заряд 31-32 дня. Если включить другие важные функции, то время работы снизится до 2-3 недель. Тем не менее, это невероятно неприхотливое устройство. Только представьте: вы носите его каждый день, ходите с ним и в бассейн, и в душ, а о подзарядке вспоминаете только через месяц! Круто? Не то слово. Пожалуй, фитнес-браслет в 2021 году — это второй по актуальности гаджет, не считая смартфонов. О других актуальных гаджетах читайте в нашем крутом Яндекс.Дзен!
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Как оплачивать фитнес-браслетом
Недавно стартовали продажи Xiaomi Mi Smart Band 6 с NFC. Да-да, нормальный NFC, а не какой-нибудь AliPay. Я несказанно рад тому, что самый крутой девайс от Xiaomi наконец получил версию с бесконтактной оплатой. Мои друзья не видят в этом смысла: мол, почему нельзя взять и оплатить смартфоном или картой? Объясняю ситуацию: солнечным летним утром вы отправляетесь на пробежку, но не берете с собой смартфон (его некуда положить).
Возвращаться домой и снова идти в магазин — идея так себе. Браслет с NFC не только отличный аксессуар для тренировок, но и прекрасный платежный инструмент. Кроме того, ваш смартфон может разрядиться в любой неподходящей ситуации, а наличных денег, как правило, недостаточно или вовсе нет. Браслет с NFC — классная штука на все случаи жизни.
Можно отказать себе в покупке дорогого смартфона, но не стоит подолгу раздумывать над приобретением фитнес-браслета. Это лучший и самый универсальный гаджет на каждый день абсолютно для каждого.
Что носить на руке
Или хорошие, желательно недешёвые, часы или ничего. Хорошо подобранный комплект брюк/джинсов и рубашки будет полностью уничтожен пластиковой игрушкой на руке. Фитнес-браслет и стиль/мода не совместимы. Отсюда можно сделать вывод о том, что такой аксессуар будет не лучшим образом подходить к любому мало-мальски приличному внешнему виду. Я хоть и никогда не гнался за модой, но этот фактор весьма важен. Эппловские часы тоже выглядят на руке мужчины в хорошем костюме, как будто утром дочка надела на руку свои часики от куклы и ему было неудобно их при ней снять.
Как похудеть, не занимаясь спортом
На первом предложении можно было остановиться) Пульс отслеживать – бесполезная функция. Ну разве что узнаешь ты, что через неделю сердечко бьётся не так очумело, как раньше, привыкло, натренировалось. Пройденные шаги умеет и телефон считать. Но есть одно но. Сама затея исключительно бесполезная, если не выполняется условие по питанию. Сожжённые калории) Всегда приятно знать, что ты сжёг 20 калорий за три часа ходьбы. Да вот только рацион состоит не из десятков и даже не из сотен, а из тысяч калорий. Так что счётчик калорий – не более, чем забавная игрушка.
Лучший гаджет для бега
Лучший гаджет для бега – это кроссовки! Отсутствие 100% (с чем и сам автор согласен) точности в данных не позволяет использовать браслет, как полноценный измерительный прибор. Вывод – опять попахивает игрушкой. Темп и скорость отслеживает сам организм. Ну можно, опять таки, посчитать шаги, но зачем?
Фитнес-браслет с мощной батареей
Батарея долго держит заряд – несомненно хорошо. Можно ходить с ним в душ и бассейн, не промокнет – несомненно хорошо. Но эти два факта ни коим образом не делают из браслета актуальную вещь. Если не носить браслет, то ничего заряжать уже не надо – вообще здорово. В душе и бассейне он тоже не нужен, рука свободная – вообще здорово.
Как оплачивать фитнес-браслетом
Кто сейчас не берёт с собой смартфон на пробежку? Некуда положить, серьёзно? А музыку с чего на бегу слушать? Давно придуманы держалки на руку, на ногу, да хоть на уши.
Смартфон может разрядиться в любой неподходящей ситуации. Фитнес-браслет тоже может разрядиться в любой неподходящей ситуации.
Честно пытался найти хоть одну вескую причину, для чего мне нужен такой браслет. Не нашёл ни одной. Но я всё ещё надеюсь, что на базе этих фитнес-браслетов придумают действительно что-то полезное. Пока к спорту они имеют такое же отношение, как и ушастый запорожец. Там тоже кузов купе, двигатель оппозитный сзади, как у Порше… Вроде бы всё указывает на спортивную машину) Но…
P.S.: Я занимаюсь в тренажёрке, занимаюсь с тренером, у меня ограничено время на отдых между подходами, у меня расписан рацион и много чего у меня ещё есть связанное со спортом. Но нигде ни разу не было необходимости в каком-либо фитнес-браслете. Неужели чистой воды маркетинг?…
UPD: И вот статья от Артёма — «9 отличных гаджетов для спорта и здоровья», где первый же полезный гаджет для бега — чехол на руку :)))