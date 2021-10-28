5 причин купить фитнес-браслет и не разочароваться в нем

Фитнес-браслеты невероятно популярны не только среди людей, интересующихся спортом, но и тех, кто любит прикольные аксессуары и необычные девайсы. Да-да, фитнес-браслет — универсальная вещица. Знаю много людей, которые подолгу рассуждают о его необходимости, хотя стоит устройство не очень дорого. Мои друзья часто интересуются, нужно ли его приобретать, взвешивают все плюсы и думают о том, что через какое-то время фитнес-браслет перестанет быть актуальным, сломается или в нем пропадет. Ну, решил человек бросить тренировки — зачем же нужен гаджет? Кстати, моей знакомой он попросту надоел постоянными уведомлениями. А жаль. Не могу больше держать это в себе — на правах сотрудника редакции, отвечающего за спорт, рассказываю, почему фитнес-браслет — это мастхэв абсолютно для всех, а также о том, что в его покупке точно не разочаруешься.

Что носить на руке

Apple Watch — самые продаваемые часы в мире. В принципе, все любят аналоговые наручные часы, браслеты и прочие аксессуары. Но, согласитесь, от умного наручного аксессуара намного больше толку. Кроме того, когда остаешься без привычной вещи на запястье, то становится немного неловко и непривычно, будто вышел из дома без одежды.

Фитнес-браслет — лучший аксессуар для каждого. Если вы даже не пользуетесь примочками для спорта, то от часов и шагомера всегда будет польза. В общем, если вам надоели часы или кожаный браслетик из Италии, то фитнес-браслет с приятным ремешком избавит вас от непривычной пустоты на руке.

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Как похудеть, не занимаясь спортом

Если хотите привести себя в тонус, то можете начать правильно питаться. Или посещать тренажерный зал. В конце концов, вам всегда будут рады на люди, которые фанатеют от утренних пробежек. Но если у вас нет времени и желания заниматься всем вышеперечисленным, то фитнес-браслет — ваш лучший спутник. Во-первых, он отслеживает не только ваш пульс, но и пройденные шаги за день, сожженные калории. Для достижения результата вам всего лишь важно почаще ходить.

Во-вторых, данные фитнес-браслета о шагах — ваш лучший мотиватор на каждый день и в этом нет сомнений. Вот уже три года я тренируюсь и стараюсь не растерять хорошую форму. До зала дойти не всегда получается, но пройтись пешком вместо поездки на транспорте — то, что меня постоянно выручает. Вибрация сигнализирует о том, что план по шагам на сегодня выполнен. Пользуюсь сам и вам советую.

Лучший гаджет для бега

Я уже два года пользуюсь Xiaomi Mi Band 4 и не планирую от него отказываться. Я люблю пробежаться с утра: фитнес-браслет всегда на руке, а режим тренировки отслеживает мои показатели. Да, данным нельзя доверять на все 100, но можно знать примерное положение дел. Таким образом я выбираю наиболее подходящий для меня темп и сравниваю показатели с предыдущими тренировками, чтобы понять, насколько я стал лучше по сравнению с прошлой неделей или месяцем.

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Фитнес-браслет с мощной батареей

Я по-прежнему не понимаю владельцев Apple Watch: кому нужны часы, которые нужно заряжать каждый день? Фитнес-браслет — просто пушка. В том же Mi Band 4 батарея спокойно держит заряд 31-32 дня. Если включить другие важные функции, то время работы снизится до 2-3 недель. Тем не менее, это невероятно неприхотливое устройство. Только представьте: вы носите его каждый день, ходите с ним и в бассейн, и в душ, а о подзарядке вспоминаете только через месяц! Круто? Не то слово. Пожалуй, фитнес-браслет в 2021 году — это второй по актуальности гаджет, не считая смартфонов. О других актуальных гаджетах читайте в нашем крутом Яндекс.Дзен!

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Как оплачивать фитнес-браслетом

Недавно стартовали продажи Xiaomi Mi Smart Band 6 с NFC. Да-да, нормальный NFC, а не какой-нибудь AliPay. Я несказанно рад тому, что самый крутой девайс от Xiaomi наконец получил версию с бесконтактной оплатой. Мои друзья не видят в этом смысла: мол, почему нельзя взять и оплатить смартфоном или картой? Объясняю ситуацию: солнечным летним утром вы отправляетесь на пробежку, но не берете с собой смартфон (его некуда положить).

Возвращаться домой и снова идти в магазин — идея так себе. Браслет с NFC не только отличный аксессуар для тренировок, но и прекрасный платежный инструмент. Кроме того, ваш смартфон может разрядиться в любой неподходящей ситуации, а наличных денег, как правило, недостаточно или вовсе нет. Браслет с NFC — классная штука на все случаи жизни.

Можно отказать себе в покупке дорогого смартфона, но не стоит подолгу раздумывать над приобретением фитнес-браслета. Это лучший и самый универсальный гаджет на каждый день абсолютно для каждого.