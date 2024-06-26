5 универсальных приложений для Андроид ТВ, которые сделают Смарт-телевизор круче смартфона

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Иван Герасимов

Бытует мнение, будто бы только Гугл Плей для смартфонов регулярно пополняется программами. В то же время, магазин приложений на Андроид ТВ пустует и в нем нет ничего примечательного, что могло бы прокачать телевизор или Смарт-приставку. На самом деле, это не так! Нового софта там появляется очень много, вот только его проблематично искать. Сделали это за вас, чтобы не пришлось бесконечно нажимать на пульт: в нашей свежей подборке только лучшие приложения для Android TV, которые сделают телевизор не хуже. Скорее скачивайте и начинайте пользоваться!

5 универсальных приложений для Андроид ТВ, которые сделают Смарт-телевизор круче смартфона. Эти приложения для Андроид ТВ превратят телевизор в смартфон. Фото: lifewire.com. Фото.

Эти приложения для Андроид ТВ превратят телевизор в смартфон. Фото: lifewire.com

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Как узнать характеристики телевизора

Время от времени пользователи обращают внимание, что их телевизор начинает подлагивать и задумываются о покупке нового. В первую очередь, нужно изучить характеристики нынешнего устройства. Но есть проблема: в настройках можно увидеть не всю информацию. Качайте приложение Device Info HW: эта простенькая утилита предоставляет доступ ко всем характеристикам ТВ.

Как узнать характеристики телевизора. Утилита отображает все данные о телевизоре вплоть до типа памяти. Фото.

Утилита отображает все данные о телевизоре вплоть до типа памяти

Вы сможете увидеть объем памяти, версию Wi-Fi, разрешение экрана и даже проверить на наличие битых пикселей и других проблем. Изучать все это вовсе не обязательно, глядя в экран: отчет можно сохранить в формате PDF и перечитать на смартфоне. Классное приложение для всех пользователей — рекомендую всегда держать его под рукой.

Узнать характеристики телевизора

Файловый менеджер для Андроид ТВ

Чтобы установить приложение на телевизор, вам понадобится удобный файловый менеджер. Увы, в Андроид ТВ по умолчанию такового нет. Рекомендую скачать X-plore File Manager — он бесплатен и практически полностью повторяет интерфейс Total Commander, с которым знаком, наверное, каждый. Тут тот же двухоконный режим с основными клавишами управления файлами и папками.

Файловый менеджер для Андроид ТВ. Этот файловый менеджер пригодится для установки приложений. Фото.

Этот файловый менеджер пригодится для установки приложений

Самое удобное, что так вы можете копировать с внешних дисков что угодно, например, фото, видео или музыку. При необходимости файлы можно открывать — внутри есть встроенный проигрыватель и даже просмотр фото и документов. Все удаленные файлы хранятся в корзине, откуда их можно восстановить.

Файловый менеджер

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Как слушать радио на телевизоре

К сожалению, в смарт-телевизорах нет FM-тюнера, который мог бы выручить, когда нет Интернета. Зато для Андроид ТВ есть масса приложений для воспроизведения Интернет-радио, из которых нужно скачать vRadio. В нем можно найти волну из любой страны, понравившийся жанр! Радиоплеер работает на русском языке, поэтому вы быстро с ним разберетесь. Кроме того, можно добавить в Избранное, чтобы не потерять.

Как слушать радио на телевизоре. Этот крутой плеер для радио я рекомендую всем без исключения! Фото.

Этот крутой плеер для радио я рекомендую всем без исключения!

Внутри предусмотрен удобный поиск по категориям и жанрам, а само приложение оптимизировано для работы с пультом. Есть даже таймер отключения и встроенный эквалайзер, который значительно улучшит звучание даже у дешевого Смарт-телевизора на кухне.

Радио для Андроид ТВ

Какой браузер скачать для Андроид ТВ

Несмотря на то, что в последнее время разработчики хоть немного превратили браузеры для телевизора в более-менее рабочие приложения, их сложно сравнивать с мобильными. На этом фоне выгодно выглядит Via Browser — легкий и быстрый, то есть, ровно то, что нужно для телевизора. У него реально удобный интерфейс, напоминающий мобильный, так что переучиваться не придется.

Какой браузер скачать для Андроид ТВ. Классный браузер, на котором можно читать наш сайт. Фото.

Классный браузер, на котором можно читать наш сайт

В него встроен блокировщик рекламы, режим инкогнито для безопасного серфинга, есть раздел с закладками и даже быстрая очистка при выходе. Удобно и то, что он закрывается целиком, не оставаясь среди фоновых процессов, а значит — не расходует оперативку телевизора. Рекомендую попробовать — у него очень хорошие отзывы и высокая оценка. Если вдруг будет недоступен в Гугл Плей, можете установить его вручную.

Браузер для телевизора

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Где скачивать приложения для Андроид ТВ

Достаем козырь из рукава. Зачем в принципе возиться с Гугл Плей, когда приложения на телевизор можно качать из других источников? Ведь можно просто загрузить Emotn Store TVудобный магазин приложений, в котором есть практически весь софт. На главном экране нет рекламы приложений — только статичные плитки. Таким образом, он еще и работает быстрее Play Market.

Где скачивать приложения для Андроид ТВ. Удобный магазин приложений, который своим интерфейсом сильно напоминает Плей Маркет. Фото.

Удобный магазин приложений, который своим интерфейсом сильно напоминает Плей Маркет

Вы будете удивлены, но здесь вообще нет рекламы, благодаря чему уменьшается расход трафика. Несмотря на санкции, здесь есть самые разные приложения и даже раздел самыми топовыми. Да и работает он даже на старых устройствах, которые «зависли» на Андроид 5-версии. Обязательно скачайте и распробуйте, а если не понравится — присмотритесь к другому магазину приложений взамен Google Play для Android TV. Для установки используйте нашу инструкцию.

Магазин приложений

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