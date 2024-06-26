5 универсальных приложений для Андроид ТВ, которые сделают Смарт-телевизор круче смартфона

Бытует мнение, будто бы только Гугл Плей для смартфонов регулярно пополняется программами. В то же время, магазин приложений на Андроид ТВ пустует и в нем нет ничего примечательного, что могло бы прокачать телевизор или Смарт-приставку. На самом деле, это не так! Нового софта там появляется очень много, вот только его проблематично искать. Сделали это за вас, чтобы не пришлось бесконечно нажимать на пульт: в нашей свежей подборке только лучшие приложения для Android TV, которые сделают телевизор не хуже. Скорее скачивайте и начинайте пользоваться!

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Как узнать характеристики телевизора

Время от времени пользователи обращают внимание, что их телевизор начинает подлагивать и задумываются о покупке нового. В первую очередь, нужно изучить характеристики нынешнего устройства. Но есть проблема: в настройках можно увидеть не всю информацию. Качайте приложение Device Info HW: эта простенькая утилита предоставляет доступ ко всем характеристикам ТВ.

Вы сможете увидеть объем памяти, версию Wi-Fi, разрешение экрана и даже проверить на наличие битых пикселей и других проблем. Изучать все это вовсе не обязательно, глядя в экран: отчет можно сохранить в формате PDF и перечитать на смартфоне. Классное приложение для всех пользователей — рекомендую всегда держать его под рукой.

Узнать характеристики телевизора

Файловый менеджер для Андроид ТВ

Чтобы установить приложение на телевизор, вам понадобится удобный файловый менеджер. Увы, в Андроид ТВ по умолчанию такового нет. Рекомендую скачать X-plore File Manager — он бесплатен и практически полностью повторяет интерфейс Total Commander, с которым знаком, наверное, каждый. Тут тот же двухоконный режим с основными клавишами управления файлами и папками.

Самое удобное, что так вы можете копировать с внешних дисков что угодно, например, фото, видео или музыку. При необходимости файлы можно открывать — внутри есть встроенный проигрыватель и даже просмотр фото и документов. Все удаленные файлы хранятся в корзине, откуда их можно восстановить.

Файловый менеджер

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Как слушать радио на телевизоре

К сожалению, в смарт-телевизорах нет FM-тюнера, который мог бы выручить, когда нет Интернета. Зато для Андроид ТВ есть масса приложений для воспроизведения Интернет-радио, из которых нужно скачать vRadio. В нем можно найти волну из любой страны, понравившийся жанр! Радиоплеер работает на русском языке, поэтому вы быстро с ним разберетесь. Кроме того, можно добавить в Избранное, чтобы не потерять.

Внутри предусмотрен удобный поиск по категориям и жанрам, а само приложение оптимизировано для работы с пультом. Есть даже таймер отключения и встроенный эквалайзер, который значительно улучшит звучание даже у дешевого Смарт-телевизора на кухне.

Радио для Андроид ТВ

Какой браузер скачать для Андроид ТВ

Несмотря на то, что в последнее время разработчики хоть немного превратили браузеры для телевизора в более-менее рабочие приложения, их сложно сравнивать с мобильными. На этом фоне выгодно выглядит Via Browser — легкий и быстрый, то есть, ровно то, что нужно для телевизора. У него реально удобный интерфейс, напоминающий мобильный, так что переучиваться не придется.

В него встроен блокировщик рекламы, режим инкогнито для безопасного серфинга, есть раздел с закладками и даже быстрая очистка при выходе. Удобно и то, что он закрывается целиком, не оставаясь среди фоновых процессов, а значит — не расходует оперативку телевизора. Рекомендую попробовать — у него очень хорошие отзывы и высокая оценка. Если вдруг будет недоступен в Гугл Плей, можете установить его вручную.

Браузер для телевизора

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Где скачивать приложения для Андроид ТВ

Достаем козырь из рукава. Зачем в принципе возиться с Гугл Плей, когда приложения на телевизор можно качать из других источников? Ведь можно просто загрузить Emotn Store TV — удобный магазин приложений, в котором есть практически весь софт. На главном экране нет рекламы приложений — только статичные плитки. Таким образом, он еще и работает быстрее Play Market.

Вы будете удивлены, но здесь вообще нет рекламы, благодаря чему уменьшается расход трафика. Несмотря на санкции, здесь есть самые разные приложения и даже раздел самыми топовыми. Да и работает он даже на старых устройствах, которые «зависли» на Андроид 5-версии. Обязательно скачайте и распробуйте, а если не понравится — присмотритесь к другому магазину приложений взамен Google Play для Android TV. Для установки используйте нашу инструкцию.

Магазин приложений