В YouTube скоро появится таймер сна. Видео будет останавливаться, когда вы уснете

Таймеры сна — это распространенная функция в приложениях для прослушивания подкастов и потоковой музыки, позволяющая указать время остановки воспроизведения и перехода устройства в полноценный спящий режим. Как следует из названия, это удобно для сна: воспроизведение автоматически останавливается после того, как вы заснули. Несмотря на популярность и востребованность таймеров сна, а так же то, что это было еще в телевизорах 30 лет назад, в YouTube такой функции пока нет. Однако есть данные, что таймер сна в нем все-таки появится показывает. Функция находится в разработке и может появиться в ближайшем будущем.

Новые функции YouTube

Разбор APK (Android Package Kit) — это метод, который помогает предсказать функции, которые могут появиться в сервисе в будущем, на основе кода, находящегося в стадии разработки. Эксперты анализируют файлы приложения и ищут упоминания новых функций, элементов интерфейса и настроек. Однако не исключено, что такие предсказанные функции не попадут в публичный релиз, так как разработчики могут изменить свои планы или столкнуться с техническими трудностями.

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Эксперт по Android-приложениям AssembleDebug совместно с Android Authority покопался в бета-версии приложения YouTube для Android (версия 19.25.33) и обнаружил упоминания о возможности установки таймера сна.

Как будет работать таймер сна в YouTube

Судя по найденным упоминаниям, пользователи смогут указать часы и/или минуты, оставшиеся до остановки воспроизведения. Это позволит гибко настроить время, через которое видео будет остановлено. Также есть упоминание «sleep_timer_notification_channel_name», предполагающее, что таймер будет отображаться в виде уведомления. Это поможет пользователям отслеживать оставшееся время и при необходимости корректировать его.

Если пользователь захочет продолжить просмотр после срабатывания таймера, у него будет такая возможность. Вы сможете сбросить таймер или нажать кнопку «Готово», чтобы продолжить просмотр. Другими словами, вы всегда можете вмешаться, если хотите послушать/посмотреть еще некоторое время. Об этом также сообщили специалисты по коду.

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Важное обновление для YouTube

Таймер сна был бы очень своевременным дополнением к приложению YouTube, особенно в свете того, что YouTube Music уже предлагает такую функцию. Сейчас пользователям телефонов на базе Android приходится прибегать к сторонним приложениям и обходным путям для получения аналогичной функциональности во время просмотра видео. Тем временем пользователи iPhone могут установить системный таймер и выбрать, когда надо остановить воспроизведение. Не все знают о такой функциональности, но если у вас iPhone, просто имейте ввиду, что в штатном приложении таймера есть «мелодия», которая называется «Остановить». Она находится в самом конце и просто отключает видео, музыку или подкаст которые воспроизводятся фоном.

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Помимо базовой функциональности таймера сна, я надеюсь, что со временем YouTube добавит опцию «конец видео», подобно настройке «конец песни» в YouTube Music. Это позволит останавливать воспроизведение не по времени, а когда видео дойдет до конца. Это будет особенно удобно для длинных видео и прямых трансляций. Однако пока никаких подтверждений этому нет.

Автоматическое выключение видео на YouTube

Таймер сна — это долгожданная функция для приложения YouTube, которая сделает просмотр видео перед сном более удобным и комфортным. Благодаря специалистам по коду мы знаем, что разработчики уже работают над этой функцией и, возможно, она появится в одном из следующих обновлений.

Как скачать видео с YouTube на телефон Android.

Хотя точные сроки выхода таймера сна неизвестны, мы с нетерпением ждем его появления и надеемся, что он будет таким же удобным и настраиваемым, как и в других приложениях для прослушивания медиафайлов. Это улучшение сделает YouTube еще более привлекательным сервисом для миллионов пользователей по всему миру, которые любят смотреть видео перед сном.