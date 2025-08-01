Что дает рейтинг аккаунта Telegram и как его посмотреть

Самым крупным изменением Telegram после недавнего обновления стало появление рейтинга профилей. Отныне он есть у каждого пользователя мессенджера вне зависимости от наличия или отсутствия платной подписки, и у каждого он разный. Но что дает рейтинг в Telegram, как он считается и где вообще находится? Отвечаем на эти и другие вопросы, связанные с важным нововведением приложения Павла Дурова.

Что такое рейтинг в Телеграме

Рейтинг в Telegram — это уровень пользователя на основе его финансовых вложений в мессенджер. Сам Telegram называет это «активностью»:

«Рейтинг демонстрирует всем Ваш уровень в Telegram и помогает владельцам каналов понять, можно ли Вам доверять, когда Вы обращаетесь к ним с предложением опубликовать пост и другими запросами», — говорится о рейтинге в официальном сообщении Telegram.

Как считается рейтинг в Telegram:

прибавляется 100% звезд, потраченных на покупку подарков в мессенджере;

прибавляется 20% звезд, потраченных на покупку подарков в маркете, платные сообщения и посты в каналах;

убавляется сумма, равная количеству возвращенных звезд, умноженному на 10;

убавляется 85% стоимости подарков, обменянных на звезды.

Таким образом, рейтинг Telegram — это очередная попытка команды Дурова заставить пользователей вкладывать реальные деньги в «фантики» (Telegram Stars), обменивая их на «подарки».

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Как посмотреть рейтинг в Телеграме

Узнать свой рейтинг в Telegram можно на странице профиле. Для этого нужно:

Запустить Telegram. Открыть меню, нажав на «три полоски» в левом верхнем углу. Перейти в раздел «Мой профиль».

Рейтинг профиля Telegram показывается в виде числа, расположенного под именем аккаунта. Нажав на цифровое значение, можно получить подробную информацию о расчете текущего уровня.

Важно: функция находится в тестовом режиме, поэтому рейтинг отображается не у всех.

Что дает рейтинг в Телеграме

Команда мессенджера не раскрывает значение рейтинга в Телеграме. На данный момент он не нужен ни для чего и просто является иконкой с числом, которую видит как сам пользователь, так и все люди, открывающие его профиль.

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В будущем Telegram может ввести ограничения для аккаунтов с низким рейтингом, чтобы тем самым побудить их владельцев активнее вкладывать деньги в экосистему мессенджера, покупая Telegram Stars и обменивая их на виртуальные активы.