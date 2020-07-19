Google Chrome сможет моментально открывать вкладки и не жрать оперативку

Google Chrome по праву является одним из самых популярных, если не самым популярным, браузером в мире. У него много плюсов с точки зрения удобства, но есть у него и минусы, которые выражаются в требовательности к системе. Всем известно, что Google Chrome сожрет всю оперативку, что есть, и не подавится. Например, когда у меня был старенький MacBook Air с двумя гигами оперативки, мне казалось, что он вот-вот закончит свой век, настолько тяжело ему было работать с этим браузером. Даже на нынешнем MacBook Pro с 16 ГБ ОЗУ все равно порой проще выбрать другой браузер. Google понимает это и готовит обновление, которое может и не улучшит положение дел, но без лишней нагрузки на компьютер позволит сделать браузер быстрее.

Как работает Google Chrome

Сейчас Google Chrome работает так, что когда вы закрываете вкладку, она моментально выгружается. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на систему и ее оперативную память. Когда вы понимаете, что ее надо открыть, вы это делаете и страница по сути загружается заново. На это тратится время, трафик и опять же ресурсы системы. Иногда это может быть очень существенно, особенно, если вы пользуетесь браузером где-то в дороге и у вас нестабильное соединение с сетью.

Как некоторое время назад заметили ребята из Chrome Story, Google Chrome готовит экспериментальное обновление, которое позволит решить эту проблему. В итоге, открытие закрытой вкладки должно стать практически мгновенным. Ну, или, как минимум, очень быстрым — гораздо быстрее, чем это происходит сейчас.

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Как Google будет сохранять вкладки

Вместо того, чтобы немедленно очистить данные, Chrome заморозит всю информацию о странице и все ее данные. На короткое время она будет сохранена в специальном кэше. Благодаря этому, если вы в течение какого-то непродолжительного времени решите снова открыть закрытую вкладку, она откроется очень быстро именно потому, что будет сохранена и ее не придется загружать заново, зная только URL.

Команда разработчиков отмечает, что ускорение действительно будет существенным. Если вам кажется, что вы не так часто случайно закрываете вкладки и открываете их заново, то спешу вас обрадовать, что приведенное преимущество обновления не единственное.

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Функция «заново открыть вкладку» в общедоступном проектном документе, называется «кэшем закрытой вкладки». Согласно документу, кэш закрытых вкладок основан на другой экспериментальной, незавершенной доработке функции «BackForwardCache», которая сохраняет некоторые из недавно просмотренных вами страниц, чтобы кнопки Chrome «Назад» и «Вперед» работали практически мгновенно. Вот это уже куда более существенное нововведение. При этом, судя по всему, кэш будет храниться не настолько долго, чтобы перегружать систему. Через несколько секунд или минут он очистится и вы не заметите никакой лишней нагрузки на ваше устройство.

Для каких вкладок Google Chrome будет работать быстрое открытие

Разработчики отмечают, что функция ”заново открыть вкладку” будет работать для совсем недавно закрытых вкладок. В настоящее время они активно работают над усовершенствованием «BackForwardCache» для Chrome. Этот кэш сделает навигацию вперед и назад мгновенной. Разработчики хотят повторно использовать проделанную там работу, чтобы иметь возможность быстро восстановить недавно закрытые вкладки.

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Основным вариантом использования являются случайные нажатия, которые порой случаются у всех. В этом случае возврат назад не заставит пользователя ждать и восстановление сразу после закрытия будет моментальным. Так разработчики надеятся получить большой выигрыш с точки зрения пользовательского опыта. Имея возможность моментально восстановить вкладки со всем их содержимым, пользователь будет получать куда большее удовольствие от работы с браузером от Google.

Когда появится функция кэша вкладок в Google Chrome

К сожалению, пока нельзя сказать, что такое обновления появится совсем скоро, но оно будет. Я не вижу причин отказываться от этой перспективной наработки. Сейчас это дело техники и, имея идею, надо просто реализовать ее, чем и занимаются разработчики. Скорее всего, ждать появления такой функции надо будет несколько месяцев, но оно того стоит. Особенно я бы хотел получить нормально работающую функцию ”BackForwardCache”.

Кто-то скажет, что подождать пару секунд это и так не страшно, но представьте себе смартфон, на котором вы к примеру пытаетесь открыть настройки, а каждый пункт открывается 2-3 секунды, а не моментально. Зачем это надо, если можно без этого? Интернет и так уже работает, будто он скачан на наш компьютер, если сравнить с тем, что было лет десят назад. Если есть возможность еще ускорить работу с ним, надо это делать.

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Интересно, что в документе также отмечается, что в Chrome для Android уже есть функция кэширования недавно закрытых вкладок, что обеспечивает удобный вариант отмены действия в мобильном браузере. Эти новые запланированные улучшения должны сделать процесс открытия вкладок более согласованным между Chrome для Android и настольными версиями Chrome.

Если вам есть, что добавить в работу Google Chrome, пишите об этом в наш Telegram-чат или в комментариях. Наш сайт слишком крупный, чтобы оставаться незамеченным для серьезных игроков рынка, включая саму Google. Возможно, вы подкинете идею, которую специалисты компании захотят реализовать в новых версиях ПО.