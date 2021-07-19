Google добавит в Chrome функцию быстрой очистки истории поиска

Google — компания, которая специализируется на поиске. Чем бы еще она не занималась, но основной упор всегда делается именно на это. Приятно, что Google старается делать что-то новое и предлагать это пользователям именно в данном направлении. Сейчас мы получили хорошую прокачку ее фирменного браузера Google Chrome, который начнет куда более правильно работать с историей вашего просмотра страниц. Изменений несколько, но больше всего интереса вызывают возможности очистки истории, которых раньше не было. Они стали быстрее, проще, а самое главное — эффективнее. А пригодиться это может всем — от тех, кто не хочет ”спалить”, какой подарок он выбирал членам семьи на домашнем компьютере, до человека, которому надо скрывать историю браузера по работе.

Удаление истории поиска в Google Chrome

Посмотрим правде в глаза, иногда есть элементы поиска, которые вы не хотите сохранять в своей истории. К счастью для вас, у Google есть решение. Только что появилась новая функция поиска, которая позволит вам мгновенно удалить последние 15 минут вашей истории поиска. Впервые об этом сообщили ребята из Droid-Life.

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Компания представила эту новую функцию поиска некоторое время назад. Произошло это на конференции Google I/O в этом году. Поэтому каждый, кто знакомился с ее итогами или следил за ней в прямом эфире, должен в общих чертах знать, о чем идет речь. Как это обычно и бывает, функция появилась давно, но компании понадобилось несколько месяцев для того, чтобы должным образом реализовать ее работу.

Впрочем, функция до сих пор находится на стадии развертывания и пока доступна не всем пользователям. Сейчас полноценно пользоваться ей можно только на устройствах под управлением iOS. И то пока не на всех.

Зачем нужно удалять историю поиска

Многим может показаться, что это не самая полезная функция, но это не совсем так. Например, таким образом можно избавиться от ненужной вам рекламы, которой всегда предостаточно в браузере. Если вы как-то раз попытались найти что-то несвойственное для вас и такая реклама вам вообще не нужна, просто удалите историю поиска за последние 15 минут, и все вернется на круги своя, а реклама снова станет такой, какой и должна быть. То есть по вашим интересам.

Кроме того, если вы ищите что-то деликатное, о чем не хотите, чтобы люди знали, это тоже может быть удалено буквально в один клик. Сюда можно отнести что угодно. Например, неприятное заболевание, подарок кому-то (чтобы он раньше времени не узнал о сюрпризе) и другие вещи. Если вы не удалите такую историю поиска, она распространится на весь браузер, и любой, кто включит ваш компьютер после вас, будет знать, что именно вы искали.

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Когда выйдет новый Chrome для Android

Пока нельзя с точностью сказать, когда ожидать появления этой функции на устройствах Android, поэтому придется набраться терпения и немного подождать. Но лично я буду ждать эту функцию и верю в ее перспективность. Пока удаление истории возможно только по прошествии 3, 12 или 36 месяцев. Других вариантов не дано. Новинка может появиться у всех сразу или постепенно в течение некоторого непродолжительного времени.

Что представит Google в 2021 году

Google готовится к запуску Pixel 6, развертыванию новых функций приложения Google Drive и сбору отзывов о последней бета-версии Android 12. Но несмотря на это, компания находит время на то, с чего я начал эту статью — технологии поиска и улучшение работы собственного браузера.

Среди прочих усилий Google можно отметить работу над развертыванием темного режима для своего поискового сайта. Слева от изображения вашего профиля будет значок, который переключит темный режим. Это изменит тему всего фона на темно-серый цвет, а текст станет белым.

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Также будут перемещены некоторые элементы настроек для того, чтобы пользоваться ими было более удобно, а сами они находились в более правильных местах с точки зрения логики.

Как видим, впереди нас ждет много всего интересного. Можно сказать, что это все незначительные изменения, но именно из них и складывается развитие любого программного продукта.