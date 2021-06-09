Как Apple планирует переманивать пользователей Android на iOS

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Иван Кузнецов 0

Долгое время все приложения, которые выпускала Apple, предназначались только для iOS. Несмотря на то что было бы логично выйти на рынок Android, предложив пользователям вражеской платформы приобщиться к по-настоящему удобным сервисам, в Купертино этого не делали. Однако желание переманить фанатов ОС от Google к себе не покидало Apple. Поэтому было решено действовать радикальным образом сразу, предложив пользователям Android приложение по переходу на iOS, которое позволяло с лёгкостью выполнить переезд. Но теперь оно будет ещё лучше.

iOS

Перейти с Android на iOS будет ещё проще и удобнее

Приложение для переноса данных с Android на iOS вышло в 2015 году, примерно в одно время с Apple Music. Оно предлагало перенести довольно широкий спектр информации: контакты, историю сообщений, фотографии и видео, закладки браузера, электронную почту, календари, музыку, изображения рабочего стола и т.д.

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По сути, это всё, что вообще может потребоваться пользователю на новой платформе. Но, если раньше эти данные сваливались в кучу, то теперь будут группироваться более грамотно, а сам смартфон, на который пересаживается пользователь, сможет применять те настройки, которые были применены на исходном устройстве.

Как перенести данные с Андроид на Айфон

Move to iOS

Приложение Move to iOS будет переносить больше данных и делать это эффективнее

С выходом iOS 15 в Купертино планируют выпустить обновлённое приложение Move to iOS для переноса данных с Android. Оно сохранит все функции своего предшественника, но при этом научится ещё и каталогизации данных, а также адаптации настроек, применённых на исходном устройстве. Смотрите сами:

  • Во-первых, обновлённое приложение сможет не просто переносить все фотографии и видео, но и распределить их по альбомам, которые пользователь создал на Android.
  • Во-вторых, приложению будет под силу переносить ещё и файлы, и папки с загрузками и другими данными, которые хранит пользователь.
  • В-третьих, переносу будут подвержены не только данные, но и настройки, например, параметры универсального доступа, что позволит обеспечить более лёгкий переход между ОС.

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Выход обновлённого приложения Move to iOS приурочен к iOS 15 не просто так, и Apple банально не могла выпустить его в отрыве от системного обновления. Большое значение в том, в каком объёме iPhone сможет принимать данные и настройки с Android, зависит от iOS.

Apple предстоит проделать большую работу, чтобы научить iPhone правильно интерпретировать и принимать параметры универсального доступа, которые пользователь включил на Android. Всё-таки в большинстве случаев эти настройки либо не совпадают по наличию либо, если совпадают, то сильно отличаются с точки зрения технического устройства.

Можно ли перенести приложения с Андроида на Айфон

iOS 15

Обновлённое приложение Move to iOS лучше всего будет работать именно с iOS 15

Кроме того, Apple планирует предложить пользователям, которые желают пересесть с Android на iOS, возможность быстрого доступа к приложению по QR-коду. Из заявления компании явно следует, что его сканирование приведёт вас к странице приложения в Google Play.

Но пока не очень понятно, где Apple вообще планирует размещать этот QR-код. В теории его можно было наклеить на заднюю крышку коробки с iPhone, но тогда удобный доступ к Move to iOS получат только покупатели новых моделей, а старые, возможно, даже не узнают о его существовании.

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Единственный вид данных, который пока не поддался Apple, — это приложения. Move to iOS не в состоянии переносить софт с Android на iOS по вполне очевидным причинам:

  • не все приложения из Google Play есть в App Store;
  • функциональность одних и тех же приложений для iOS и Android может не совпадать;
  • приложения, которые переносятся, могут быть платными, а их бесплатный перенос уже можно считать пиратством.

Так что этой возможности, скорее всего, в Move to iOS не будет никогда. А жаль. Потому что покупать весь софт заново — это та ещё проблема. Ведь у меня, например, уже накуплено приложений на несколько тысяч рублей и обидно тратить те же деньги повторно на суть то же самое.

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