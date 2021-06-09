Как Apple планирует переманивать пользователей Android на iOS

Долгое время все приложения, которые выпускала Apple, предназначались только для iOS. Несмотря на то что было бы логично выйти на рынок Android, предложив пользователям вражеской платформы приобщиться к по-настоящему удобным сервисам, в Купертино этого не делали. Однако желание переманить фанатов ОС от Google к себе не покидало Apple. Поэтому было решено действовать радикальным образом сразу, предложив пользователям Android приложение по переходу на iOS, которое позволяло с лёгкостью выполнить переезд. Но теперь оно будет ещё лучше.

Приложение для переноса данных с Android на iOS вышло в 2015 году, примерно в одно время с Apple Music. Оно предлагало перенести довольно широкий спектр информации: контакты, историю сообщений, фотографии и видео, закладки браузера, электронную почту, календари, музыку, изображения рабочего стола и т.д.

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По сути, это всё, что вообще может потребоваться пользователю на новой платформе. Но, если раньше эти данные сваливались в кучу, то теперь будут группироваться более грамотно, а сам смартфон, на который пересаживается пользователь, сможет применять те настройки, которые были применены на исходном устройстве.

Как перенести данные с Андроид на Айфон

С выходом iOS 15 в Купертино планируют выпустить обновлённое приложение Move to iOS для переноса данных с Android. Оно сохранит все функции своего предшественника, но при этом научится ещё и каталогизации данных, а также адаптации настроек, применённых на исходном устройстве. Смотрите сами:

Во-первых, обновлённое приложение сможет не просто переносить все фотографии и видео, но и распределить их по альбомам, которые пользователь создал на Android.

Во-вторых, приложению будет под силу переносить ещё и файлы, и папки с загрузками и другими данными, которые хранит пользователь.

В-третьих, переносу будут подвержены не только данные, но и настройки, например, параметры универсального доступа, что позволит обеспечить более лёгкий переход между ОС.

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Выход обновлённого приложения Move to iOS приурочен к iOS 15 не просто так, и Apple банально не могла выпустить его в отрыве от системного обновления. Большое значение в том, в каком объёме iPhone сможет принимать данные и настройки с Android, зависит от iOS.

Apple предстоит проделать большую работу, чтобы научить iPhone правильно интерпретировать и принимать параметры универсального доступа, которые пользователь включил на Android. Всё-таки в большинстве случаев эти настройки либо не совпадают по наличию либо, если совпадают, то сильно отличаются с точки зрения технического устройства.

Можно ли перенести приложения с Андроида на Айфон

Кроме того, Apple планирует предложить пользователям, которые желают пересесть с Android на iOS, возможность быстрого доступа к приложению по QR-коду. Из заявления компании явно следует, что его сканирование приведёт вас к странице приложения в Google Play.

Но пока не очень понятно, где Apple вообще планирует размещать этот QR-код. В теории его можно было наклеить на заднюю крышку коробки с iPhone, но тогда удобный доступ к Move to iOS получат только покупатели новых моделей, а старые, возможно, даже не узнают о его существовании.

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Единственный вид данных, который пока не поддался Apple, — это приложения. Move to iOS не в состоянии переносить софт с Android на iOS по вполне очевидным причинам:

не все приложения из Google Play есть в App Store;

функциональность одних и тех же приложений для iOS и Android может не совпадать;

приложения, которые переносятся, могут быть платными, а их бесплатный перенос уже можно считать пиратством.

Так что этой возможности, скорее всего, в Move to iOS не будет никогда. А жаль. Потому что покупать весь софт заново — это та ещё проблема. Ведь у меня, например, уже накуплено приложений на несколько тысяч рублей и обидно тратить те же деньги повторно на суть то же самое.