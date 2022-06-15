Как перенести Ватсап с Андроида на Айфон. Официальный способ

В последнее время WhatsApp взял курс на серьезные обновления: чего стоят реакции, которые пользователи обнаружили после автоматического обновления приложения. Правда, появились они намного позже, чем у Telegram, да и работают они заметно хуже. Наконец WhatsApp разрешит переносить чаты с Android на iPhone, добавив соответствующую функцию в обновление: теперь все ваши переписки, фотографии и настройки будут перенесены на новое устройство. Пока функция доступна в тестовом режиме, поэтому в процессе переноса могут возникать ошибки. Впрочем, есть и некоторые ограничения у этой функции. Рассказываем, как в скором времени можно будет перенести WhatsApp с Android на iOS.

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Как правильно перенести Ватсап на другой телефон

Как и у любой другой функции, у WhatsApp есть определенные программные ограничения, поэтому для переноса чатов подойдут не все iPhone или Android-смартфоны. Компания подготовила требования для переноса WhatsApp с одного смартфона на другой.

На Android-смартфоне должна быть установлена операционная система Android 5 или новее.

На iPhone должна быть iOS 15.5 или новее.

На iPhone должен быть установлен WhatsApp версии 2.22.10.70 и новее, на Android-смартфоне — 2.22.7.74.

При переносе на iPhone должен использоваться текущий номер телефона.

На Android нужно скачать приложение «Перенос на iOS».

Оба устройства должны быть подключены к источнику питания, а также к одной и той же сети Wi-Fi.

Обратите внимание на то, что перенести WhatsApp на Айфон реально только на более-менее современных устройствах: если у Android можно использовать достаточно много смартфонов благодаря поддержке ранних версий ОС, то у iPhone — только начиная с iPhone 6S и iPhone SE. Предварительно для переноса чатов WhatsApp придется обновиться до актуальной версии iOS, даже если не очень хочется.

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Перенос чатов WhatsApp с Андроид на Айфон

С обновлением WhatsApp перенос данных станет намного проще: для этого вам не нужно делать резервных копий на ПК, использовать дополнительные утилиты и USB-кабель. Разобраться же в этом можно с помощью инструкции.

Откройте приложение «Перенос на iOS» на Android и следуйте инструкциям на экране.

На экране iPhone появится код, который нужно будет ввести на Android-смартфоне, после чего нажмите «Продолжить».

Выберите «WhatsApp» на экране «Перенос данных».

Нажмите «Начать» на Android-смартфоне и подождите, пока подготовится перенос данных WhatsApp. После этого на Android будет выполнен выход.

Нажмите «Далее», чтобы вернуться в приложение «Перенос на iOS».

Нажмите «Продолжить», чтобы перенести данные WhatsApp с Android на iPhone и ждите.

с Android на iPhone и ждите. Откройте WhatsApp на iPhone, используя тот же номер телефона, что и на Android.

На экране появится запрос для переноса: нажмите «Начать» и дождитесь завершения.

Обратите внимание, что на обоих устройствах должна использоваться последняя версия WhatsApp. Кроме того, чаты WhatsApp не сохраняются в облачном хранилище — это произойдет только после создания резервной копии в iCloud. Важно и то, что в ходе миграции WhatsApp переносит только личные сообщения, но не историю звонков и отображаемое имя.

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Перенос Ватсапа с Андроида на Айфон

Согласно последним данным, функция пока что находится в стадии бета-тестирования: WhatsApp внедряет обновления постепенно и тщательно проверяет их перед официальном релизом, поэтому придется немного подождать, пока перенос данных в WhatsApp появится официально. Кроме того, стоит отметить, что функция рассчитана на перенос в новое устройство: в справке WhatsApp так и сказано, что iPhone должен быть сброшен до заводских настроек. В противном случае, перенос может быть завершен не полностью, попросту не заработает или выдаст ошибку.

Напомню, ранее подобной функцией могли пользоваться только пользователи iOS при переходе на Android: появилась она только в прошлом году, спустя 12 лет после выхода самого мессенджера. Приятно, что в компании не забыли про свое обещание и все таки выполнили его.

В WhatsApp не раз говорили о том, что перенос чатов WhatsApp является одной из самых востребованных функций. Несмотря на то, что пользователей всех актуальных моделей iPhone не обделили, перенести WhatsApp с Android-смартфона, скажем, на рабочий iPhone 6 не получится, ибо он попросту не подходит под системные требования: в этом случае по-прежнему придется использовать другие способы.