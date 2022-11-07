Как восстановить данные на Android без резервной копии

В 2022 году многие пользователи научены горьким опытом: часты истории, когда люди теряли данные со смартфона из-за поломки, не создавая перед этим резервную копию. Особенно обидно было потерять все данные со смартфона лет 10 назад, когда не было вообще никакого специализированного софта, не говоря уже об отсутствии нормальных способов создания резервных копий. Даже пунктуальный пользователь не защищен от потери данных: новый телефон, купленный на днях, можно разбить или потерять, не создав перед этим резервную копию. Сегодня мы расскажем, как восстановить данные на Андроид без резервной копии.

Проще всего хранить резервную копию в облачном хранилище. Туда вы можете перенести все файлы, включая настройки, чтобы при необходимости восстановить их на телефон. Кроме того, отдельные приложения облачных хранилищ позволяют моментально перенести фотографии и видео сразу же после их создания. Но не все так идеально.

Где хранить резервные копии

Казалось бы, ну что может быть проще? Тем более, что все данные копируются в фоновом режиме, и это не мешает пользоваться смартфоном. Только вот качество интернета оставляет желать лучшего даже в 2022 году: из-за плохой связи и сбоев все файлы могут зависнуть и не скопироваться, а в резервной копии будет пусто.

Другой способ — резервная копия на компьютере. Делается она очень быстро, буквально в два-три клика мышки. Тем не менее, многие из нас не часто пользуются компьютером или попросту не могут найти времени для того, чтобы перекинуть важные файлы на компьютер.

Даже если вы исправно переносите файлы со смартфона, то резервная копия постоянно растет в размерах, занимая все больше места на жестком диске ПК. Может показаться, что это наиболее надежный способ хранения данных, но вот выход из строя жесткого диска никто не отменял. Получается, нет смысла создавать резервную копию? Конечно, есть, но данные со смартфона можно восстановить и без нее.

Как восстановить данные на Андроид

К счастью, в 2022 году вы всегда можете вернуть данные со смартфона без бэкапа с помощью приложения DroidKit: эта утилита определяет подключенное устройство и предлагает просканировать его, чтобы найти потерянные или удаленные файлы. DroidKit поддерживает 13 видов файлов, среди которых есть восстановление чатов в WhatsApp, контактов, сообщений, видео, фото и даже истории звонков.

Кроме того, приложение работает более чем с 20 000 моделями Android-смартфонов — это значит, что с совместимостью проблем возникнуть не должно. DroidKit предлагает 4 режима восстановления, чтобы обеспечить максимальную скорость и поиск нужных данных.

Восстановление данных WhatsApp.

Быстрое восстановление.

Глубокое восстановление.

Восстановление данных с карт памяти.

Удобно, что нет необходимости получать root-доступ при быстром восстановлении, а также данных Whatsapp. Но наиболее интересно восстановление данных с SD-карты: наверняка вы прибегаете к ее помощи, когда память на смартфоне заканчивается. Но у каждой карты памяти есть свой срок службы, поэтому рано или поздно она выйдет из строя, а флешку вы попросту выбрасываете. Не спешите: DroidKit может извлечь данные с поврежденной карты памяти!

Скачать DroidKit прямо сейчас

Приложение для восстановления удаленных файлов на Андроид

Пользоваться DroidKit очень легко. Приложение весит немного, поэтому быстро скачать и установить его можно даже на ПК с медленным интернетом. Разработчики не поленились и написали подробную инструкцию по восстановлению чатов WhatsApp на своем сайте. В целом, все довольно просто.

Скачайте программу по этой ссылке, нажав на кнопку «Free Download» и установите.

Откройте DroidKit и наведите курсор на «Data Recovery».

Выберите нужный режим восстановления. Например, «WhatsApp Recovery».

На следующей странице нажмите «Start».

Включите режим «Отладка по USB» в настройках смартфона.

Смахните шторку, выберите «Использовать USB для переноса данных», после чего следуйте подсказкам в приложении.

Подобным образом работает и функция быстрого восстановления данных, но перед этим вам необходимо выбрать из списка, что именно вы хотите вернуть. Кроме того, на всякий случай, рекомендуем ознакомиться с детальной инструкцией по восстановлению данных или посмотреть обучающее видео, в котором все объяснено максимально понятно.

Однако функциональность DroidKit не ограничивается лишь восстановлением данных: это универсальная утилита, которая помогает, когда возникают проблемы со смартфоном. Что можно сделать еще с ее помощью?

Разблокировать телефон, если забыл пароль .

. Переустановить прошивку.

Почистить систему от мусора.

Предусмотрена возможность вернуть устройство в рабочее состояние, если телефон работает, но экран черный .

. Для владельцев смартфонов Samsung даже есть возможность обойти аккаунт Google после активации с помощью встроенной функции FRP Bypass.

Это далеко не полный список функций DroidKit. Подробная информация об утилите есть на официальном сайте: наверняка вы найдете и ту проблему, с которой столкнулись сами.

Попробовать DroidKit бесплатно

Попробовать DroidKit определенно стоит, так как утилита намного проще аналогов и позволяет восстановить данные на смартфоне в один клик. Учитывая то, насколько нестабильны Android-смартфоны в наше время, она незаменима для пользователя. Программа хоть и платная, но у нее есть пробная версия — пользуйтесь на здоровье!