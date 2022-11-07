Какой проводник скачать на Андроид. Мой ТОП-5 файловых менеджеров

Пользуясь смартфоном, мы загружаем и создаем тысячи файлов, которые теряются на бескрайних просторах внутренней памяти. Чтобы быстро получить доступ к информации и с комфортом управлять ей, многие разработчики создают специальные приложения — проводники. Также их называют менеджерами файлов. Подобные программы необходимы для работы с данными, расположенными в хранилище устройства, и сегодня мы разберемся, какой проводник лучше для Андроид.

ES Проводник — скачать на Андроид

Скачать ES Проводник

Пожалуй, это самый популярный проводник для телефона. Едва ли не в каждой инструкции, где пользователь так или иначе должен взаимодействовать с файлами, эксперты советуют скачать ES Проводник на Андроид. Популярность программы объясняется широким набором функций. Здесь есть анализатор места, помогающий освободить память на внутреннем накопителе, возможность доступа к скрытым файлам и папкам, а также собственный плеер и редактор текста.

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От себя могу выделить удобство, которое обеспечивает ES Проводник для Android. У программы простой и понятный интерфейс, полностью переведенный на русский язык. Все инструменты располагаются на видном месте, а включить дополнительные функции можно через контекстное меню, вызываемое нажатием на «три полоски». К сожалению, приложение ES Проводник нельзя скачать через Google Play, но оно доступно во многих других магазинах, включая APKPure.

RS File Explorer — проводник для Андроида на русском

Скачать RS File Explorer

Если вы все-таки попытаетесь ввести запрос «ES Проводник» в Google Play, то наверняка наткнетесь на приложение RS File Explorer. Это еще один менеджер файлов для Андроид, и он чем-то напоминает программу, о которой я рассказал в самом начале. У RS File Explorer такой же приятный интерфейс и большое количество встроенных функций.

Приложение поддерживает работу облачного накопителя, FTP-сервера и имеет собственную корзину. Меню полностью переведено на русский язык и может показаться, что RS File Explorer — лучший проводник на Андроид. Но я бы усомнился в этом утверждении, так как отображение скрытых файлов (одна из базовых функций любого менеджера) здесь доступна только после оформление подписки за 599 р/год. Стоит ли оно того? Думаю, нет. Но, если вы не испытываете необходимость в поиске скрытых файлов или автоматической очистке хранилища, RS File Explorer не доставит вам негативных эмоций.

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Total Commander — скачать менеджер файлов

Скачать Total Commander

Этот проводник для Андроид также знаком владельцам персональных компьютеров. Total Commander появился в далеком 1993 году и почти сразу обрел популярность как самый удобный менеджер файлов. С визуальной точки зрения TC уступает других похожим приложениям. Зато он поддерживается почти на каждом смартфоне, так как в минимальных системных требованиях заявлена ОС Android 2.2.

При кажущейся простоте Total Commander имеет практически неограниченное количество функций. Вы можете всячески взаимодействовать с файлами и получать доступ к корневым папкам. Если какую-то опцию вы не обнаружите, то сможете установить ее в виде дополнительного плагина. Откровенно говоря, это не очень удобно, да и никакой очиститель через плагин вы не поставите. Однако для рядового пользователя главный плюс Total Commander заключается в другом — в отсутствии рекламы и прочих отвлекающих от работы с файлами элементов интерфейса.

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File Manager — бесплатный проводник для Андроид

Скачать File Manager

Во внешней простоте с Total Commander соревнуется проводник для Андроида под самым незамысловатым названием, которое только можно придумать. File Manager — это разработка студии File Manager Plus. Если честно, скриншоты меню данного приложения совершенно не вызывают желания скачать менеджер файлов. Однако более 100 миллионов установок со средней оценкой 4,9 балла заставили меня все-таки обратить внимание на File Manager.

И что я могу о нем сказать? Да, внешне это действительно очень простой файловый менеджер. Однако внутри есть все, что может потребоваться. Это и анализатор места, и выгрузка данных из облака, и корзина, и настройка FTP-сервера. Главные достоинства программы — быстродействие и оптимизация. Менеджер работает быстро за счет отсутствия лишних анимаций. Внутри File Manager я не обнаружил рекламу, хотя разработчики предлагают оформить подписку или совершить разовый платеж.

Solid Explorer File Manager — скачать проводник на Андроид

Скачать Solid Explorer File Manager

Последнее приложение в сегодняшнем списке — Solid Explorer File Manager. Его разработчикам удалось найти баланс между общей минималистичной концепцией и наличием дополнительных переключателей. В отличие от большинства других проводников, при запуске Solid Explorer вас встречают папки внутреннего хранилища, а не пункты меню с зачастую бесполезными подсказками.

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Все это здесь открывается через дополнительное меню, доступное после нажатия на «три полоски». Мне Solid Explorer File Manager понравился своими анимациями и наличием встроенной корзины. В то же время я был удивлен, когда узнал, что приложение является платным. По умолчанию вам доступно 14 дней использования, после чего придется совершить единоразовый платеж (49 рублей). Возможно, если бы в Google Play не было других хороших проводников на Андроид, я так и поступил.